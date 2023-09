Khởi My hé lộ lý do nghỉ hát 6 năm liên quan đến 1 món quà của chồng, Trấn Thành nghe xong phải đứng hình

Trong tập mới nhất của Ca Sĩ Mặt Nạ, nhân vật Cừu Bông chính thức lộ diện là ca sĩ Khởi My. Khi giao lưu với Ngô Kiến Huy và dàn sao, Khởi My tiết lộ đây là lần đầu tiên trở lại sân khấu biểu diễn sau 6 năm vắng bóng trong làng giải trí. Tuy nhiên, nữ ca sĩ khiến Trấn Thành, Tóc Tiên phải ngỡ ngàng khi tiết lộ lý do nghỉ hát thời gian dài có liên quan đến Kelvin Khánh.

Cụ thể, khi được Ngô Kiến Huy hỏi nguyên nhân tại sao tạm ngừng sự nghiệp giữa lúc được công chúng đón nhận thì Khởi My cho biết phải đi lấy chồng. Khởi My giải thích thêm: "Em lấy chồng xong rồi chồng em mua một dàn máy game cho em chơi, thế là sự nghiệp streamer (Streamer là những người thực hiện công việc livestream - phát sóng trực tiếp cho người xem với nhiều chủ đề như game, ăn uống, giải trí - PV) bắt đầu từ đó".

Khởi My cho biết lý do nghỉ hát là do chồng tặng máy tính xịn, sau đó mê chơi game

Phản ứng đứng hình của Tóc Tiên và Trấn Thành khi nghe Khởi My tiết lộ nguyên nhân vắng bóng

Những năm gần đây, Khởi My xuất hiện trên mạng xã hội với vai trò streamer chứ không còn đi hát nhiều như trước

Khi Trấn Thành thắc mắc nguyên nhân không thể vừa chơi vừa đi diễn, Khởi My bất ngờ "vạch mặt" luôn Bích Phương để nói rõ nỗi khổ tâm: "Không được, khi đã mê game rồi là không thích hát nữa. Có một nhân chứng ở đây kìa, 2 đứa chơi chung, chơi sáng đêm luôn".

Sau đó Tóc Tiên hỏi về việc có nhớ nghề sau nhiều năm vắng bóng, Khởi My hài hước cho rằng thế giới streamer có rất nhiều điều mới lạ nên bản thân rất hào hứng, đam mê tìm hiểu. Hiện tại, Khởi My cho biết đã muốn trở lại sân khấu để đi hát phục vụ khán giả, đó cũng là lý do khiến cô nhận lời tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ.

Nữ ca sĩ "vạch mặt" luôn Bích Phương là bạn chơi game cùng. Bích Phương cũng có 2 năm "đóng băng" trong làng giải trí Việt

Khởi My lần đầu tiết lộ từng chơi game với Bích Phương sáng đêm

Khởi My và Kelvin Khánh kết hôn vào tháng 4/2017, những năm gần đây cả hai hạn chế tham gia các hoạt động giải trí mà dành thời gian tận hưởng cuộc sống hôn nhân. Trên trang cá nhân, Khởi My thường xuyên đăng tải ảnh bên dàn máy tính xịn xò của chồng tặng để cả hai có thể chơi game cùng nhau. Dù ít lộ diện trước công chúng nhưng Khởi My vẫn thu hút lượng fan nhất định khi thường xuyên giao lưu, pha trò như một streamer chính hiệu trên mạng xã hội.

Vợ chồng Khởi My thường có những buổi trò chuyện vui vẻ trên mạng xã hội