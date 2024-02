Khơi gợi tin đồn tình ái để PR sản phẩm có phải hạ sách với ca sĩ Việt

Đến Sơn Tùng vẫn nương tựa chuyện tình cảm để PR

Sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, Hải Tú - nghệ sĩ hoạt động dưới trướng công ty Sơn Tùng M-TP - bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái bằng tiếng Anh đầy tâm sự, thu hút sự chú ý: “No one can change the past …” (Tạm dịch: Không ai có thể thay đổi được quá khứ).

Trên Instagram cá nhân, nữ diễn viên đăng tải đoạn video ngắn màn hình đen, ghi lại giọng hát của mình. Không chỉ vậy, có fan phát hiện tài khoản 412.000 người theo dõi của "nàng thơ" đã không còn theo dõi Sơn Tùng. Động thái khó hiểu của Hải Tú tạo sự tò mò vì hiếm khi nào cô cho thấy tâm trạng như vậy.

Hải Tú được khán giả dự đoán có mặt trong MV Chúng ta của tương lai phát hành ngày 8/3 của Sơn Tùng. Đây có thể là phần 2 sau MV Chúng ta của hiện tại.

Chỉ cần động thái nhỏ từ Hải Tú đã kéo theo lượng tương tác lớn, hàng loạt fanpage giải trí đều đăng ảnh, đoán già đoán non chuyện đời tư của cô, hay Hải Tú sắp cho ra mắt sản phẩm mới.

Sơn Tùng tiếp tục đẩy sự bàn luận lên cao khi chia sẻ lên trang cá nhân dòng trạng thái ngắn gọn: "... But someone gotta try" (Tạm dịch:... Nhưng ai đó cần phải cố gắng). Ghép với câu của Hải Tú, người xem nhận thấy đây là câu hoàn chỉnh. Nghi hoặc về chuyện nam ca sĩ chuẩn bị tung MV âm nhạc mới lại thêm phần củng cố.

Không nằm ngoài nghi ngờ của khán giả, đến 19/2, Sơn Tùng thông báo phát hành ca khúc mới Chúng ta của tương lai, với hình ảnh Hải Tú được lồng ghép cùng nam ca sĩ. Dự án được cho là nối tiếp của MV Chúng ta của hiện tại , có Hải Tú vào vai nữ chính.

Cách giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới của giọng ca gốc Thái Bình chẳng khiến công chúng ngạc nhiên, thậm chí dễ đoán bởi chiêu thức này được quá nhiều nghệ sĩ sử dụng.

Suốt nhiều năm qua, Sơn Tùng và Hải Tú dính tin đồn tình ái nhưng cả hai vẫn giữ yên lặng. Những bằng chứng về việc hẹn hò chỉ là lời đồn thổi lan truyền khắp mạng xã hội. Không ít người thắc mắc, ca sĩ thành danh, tiếng tăm hàng đầu Việt Nam như Sơn Tùng vẫn chọn nước đi này để gây chú ý.

Sắp tới, giới nhạc Việt sôi động hơn với sự trở lại của nhiều tên tuổi đình đám. Bích Phương đã xác nhận quay lại đường đua âm nhạc đúng ngày 8/3 với Sơn Tùng. Thời gian gần đây, cô vướng tin yêu đương, sống chung nhà với chủ nhân bản hit Bên trên tầng lầu – Tăng Duy Tân. Giống với trường hợp Sơn Tùng, hai nghệ sĩ giữ im lặng trước thông tin hẹn hò.

Liên tiếp tin đồn tình cảm đến chuyện đối đầu trực diện Sơn Tùng khiến Bích Phương được quan tâm nhiều hơn cả.

Chiêu trò PR cũ kỹ của showbiz Việt

Chiêu PR móc nối đời tư, nhất là chuyện yêu đương được nghệ sĩ Việt sử dụng với tần suất cao trong các sản phẩm nhạc. Chúng thường xuyên đến nỗi khán giả tỉnh táo, không khó nhận biết đó là chiêu thức quảng cáo sản phẩm mới. Có những nghệ sĩ lạm dụng chuyện tình cảm PR tạo phản ứng gay gắt từ dư luận nhưng chỉ một thời gian ngắn, chuyện đâu lại vào đó, tiếp tục xuất hiện những nước cờ tương tự từ nghệ sĩ Việt.

Văn Mai Hương từng đăng tải giấy đăng ký kết hôn lên mạng, nhiều khán giả, đồng nghiệp chúc mừng, tưởng cô sắp làm cô dâu. Thực chất đây chỉ là chiêu trò quảng bá MV Cầu hôn sắp ra mắt. Hieuthuhai úp mở chuyện chia tay bạn gái hot girl, ít ngày sau đó anh thông báo ra mắt MV Không thể say . Chung hướng đi đó, B Ray chia sẻ hình ảnh cô dâu đã che mặt, một số nghệ sĩ như Châu Đăng Khoa, Trung Quân nhận được thiệp mời từ rapper. Phía quản lý của B Ray không phản hồi khi báo chí liên hệ hỏi về tin tức này. Không ngạc nhiên khi tất cả chiêu thức này chỉ phục vụ cho mục đích PR ca khúc mới.

Nhiều sao Việt sử dụng chuyện tình cảm đời tư để PR sản phẩm âm nhạc.

“Người tình tin đồn, bạn trai kém 20 tuổi” Doãn Chí Kiên từng gắn liền trong các bài viết nói về Phương Thanh. Nhiều hình ảnh cả hai thân mật, đi chơi riêng, đăng ảnh đại diện cùng nhau lên mạng xã hội. Chỉ đến khi có tin Doãn Chí Kiên đã có gia đình, Phương Thanh mới lên tiếng phủ nhận, nói anh chỉ là “người yêu trong nghệ thuật”. Dĩ nhiên, hành động của Phương Thanh khiến dư luận phản ứng gay gắt, nhiều người chỉ trích cô là nghệ sĩ kỳ cựu nhưng vẫn chọn cách PR rẻ tiền, lỗi thời.

Mầm mống của khủng hoảng truyền thông

Chia sẻ với Tiền Phong , anh Hạ Hồng Việt - Founder CTCP truyền thông và chiến lược Sellator – cho rằng thông tin về cuộc sống cá nhân của người nổi tiếng luôn là chủ đề gây thu hút. Nếu biết cách dùng khéo léo có thể mang lại những hiệu ứng truyền thông hiệu quả khi ra mắt sản phẩm mới.

Không chỉ với sản phẩm âm nhạc, các sản phẩm giải trí cũng thường được truyền thông theo cách tương tự: “Một cách vô tình hay cố ý, những thông tin về chuyện phim giả, tình thật giữa các diễn viên trong bộ phim cũng thường được lan truyền trên internet trong thời gian phim được chiếu. Những thông tin đó khiến khán giả quan tâm hơn tới các diễn viên và biết đến bộ phim. Những bóng hồng của các cầu thủ cũng là thông tin được khai thác bên lề các trận bóng. Đời tư của các tỷ phú cũng như vậy” - Theo anh Hạ Hồng Việt nói.

Dưới góc nhìn truyền thông của chuyên gia, nếu thông tin dựa trên sự thật, vẫn luôn có tiềm năng mang lại hiệu quả:

“Quan trọng nếu thông tin đó được bọc trong câu chuyện hay ho và hấp dẫn, sẽ thu hút được rất nhiều người quan tâm. Còn nếu câu chuyện hay, có thể người ta biết rồi bỏ qua, không có nhu cầu quan tâm chia sẻ, nội dung đó sẽ chìm nghỉm trong hằng hà sa số nội dung mới từ người dùng trên các nền tảng mỗi ngày”.

Rapper B Ray nhiều lần dùng chiêu thức gợi tin đồn tình cảm để quảng bá sản phẩm cá nhân.

Tuy nhiên, anh Hạ Hồng Việt cho hay nếu thông tin dựa trên sự thêu dệt, cố gắng biến nó thành câu chuyện hấp dẫn thu hút đám đông, đây là mầm mống của khủng hoảng truyền thông.

“Nhẹ nhất là giống như câu truyện ngụ ngôn Chú bé chăn cừu , người ta có thể tin chúng ta một lần, hai lần, nhưng về sau sẽ không tin nữa. Chiêu bài này không dùng được nhiều lần. Nặng hơn nếu cố ý tạo ra các tình tiết kịch tính, khiến công chúng quan tâm xem sự việc đằng sau, để rồi họ nhận ra mọi chuyện không có thật, sự thất vọng đến từ công chúng có thể dẫn tới những biện pháp cực đoan như lập nhóm anti, tẩy chay… Chơi với lửa rất nguy hiểm” – anh Việt nhận định.

Dùng tin đồn tình cảm để PR sản phẩm âm nhạc là "hạ sách”?

Không ít nghệ sĩ nói không khi đem đời tư để quảng cáo sản phẩm.

Mỹ Tâm từng chia sẻ cô không bao giờ dùng chuyện tình cảm để PR cho các dự án của bản thân. Dính tin kết hôn với Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu khẳng định anh chỉ muốn đời sống âm nhạc của mình gói gọn xung quanh những giai điệu và lời hát, không nhắc nhiều về gia đình và đời sống cá nhân.

Trước ý kiến dùng tin đồn tình cảm để PR sản phẩm âm nhạc là "hạ sách", Founder CTCP truyền thông và chiến lược Sellator đánh giá:

“Trường hợp nguồn lực hạn chế, làm điều gì đó ‘hạ sách’ vẫn còn hơn là không làm. Tôi là người làm kinh doanh và tôi quan tâm đến kết quả cuối cùng. Nếu có kế hoạch tận dụng được nguồn lực, giúp cho việc ra mắt sản phẩm được thuận lợi hơn, không để lại rủi ro hoặc có kế hoạch dự phòng rõ ràng, tôi sẽ triển khai. Còn hơn bỏ tiền làm ra sản phẩm và để đó không ai quan tâm, hoặc bỏ nghề rồi bài hát 5 năm sau mới được đào lại và lan truyền”.

Đen Vâu và Mỹ Tâm nói không với việc dùng chuyện đời tư PR sản phẩm.

Anh Hạ Hồng Việt chỉ ra mặt trái của việc sử dụng những thông tin liên quan trực tiếp đến tên tuổi của nghệ sĩ là phải nhận thức được tầm quan trọng của việc dựa trên sự thật để kể chuyện: “Một câu chuyện được lan truyền sẽ gặp 9 người 10 ý, tranh luận sẽ diễn ra và leo thang. Để xử lý mọi chuyện khéo léo, không để công chúng đi quá xa ngoài tầm kiểm soát, cần có kỹ năng dự phòng và xử lý khủng hoảng truyền thông. Một sản phẩm ra mắt có thể thành công hoặc thất bại, nhưng đừng chỉ vì thế bất chấp tất cả, sẵn sàng hy sinh niềm tin từ công chúng. Tôi nghĩ việc đó không đáng”.