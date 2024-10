Khởi đầu đầy chông gai của Quế Anh tại Miss Grand International 2024

Võ Lê Quế Anh đang có hành trình thi Miss Grand International 2024 tại Campuchia. Trước giờ lên máy bay, Quế Anh chia sẻ: "Tôi vô cùng biết ơn khi nhận được sự đồng hành của gia đình, các anh chị ekip, các fan hâm mộ và đặc biệt là gia đình FC Quế Anh. Sự có mặt của mọi người chính là nguồn động lực lớn lao để Quế Anh cố gắng hơn nữa. Cùng nhau, chúng ta sẽ tạo nên những kỷ niệm đẹp và đáng nhớ trong hành trình này".

Võ Lê Quế Anh tại Miss Grand International 2024

Những hoạt động đầu tiên của Võ Lê Quế Anh tại Miss Grand International 2024 đang thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Do những ồn ào tại thời điểm đăng quang trong nước, Quế Anh vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế.

Ngay khi tới Miss Grand International 2024, Quế Anh đã lọt top 10 người đẹp giành chiến thắng ở phần bình chọn Top 10 Pre - Arrival. Với kết quả này, Quế Anh và 9 thí sinh khác sẽ dùng bữa tối cùng ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International.

Trong bữa tiệc, Quế Anh bất ngờ nhận được câu hỏi từ Chủ tịch Nawat về việc không nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận khán giả tại quê nhà: "Bạn muốn nói gì với người hâm mộ Việt Nam khi có người ủng hộ, nhưng cũng có người không ủng hộ trong hành trình này?”.

Quế Anh tại bữa tiệc tối cùng ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International. (Ảnh: Miss Grand International)

Quế Anh trả lời ông Nawat: "Tôi nghĩ nhiều người hâm mộ sắc đẹp tại Việt Nam thích và ủng hộ tôi, nhưng cũng có một số người không hiểu những gì tôi làm. Tôi hy vọng người hâm mộ nhìn thấy được những điều tôi có khả năng thực hiện và cố gắng hết sức để có ngày hôm nay".

Phần chia sẻ của Quế Anh gây nhiều tranh luận. Một số khán giả nhận xét cô trả lời thiếu tự tin, chưa trôi chảy, không đúng trọng tâm, đôi chỗ còn lúng túng. Trong khi đó, những người khác cho rằng đối với một câu hỏi nhạy cảm như vậy, Quế Anh đã đưa ra câu trả lời phù hợp. Tại bữa tiệc, Quế Anh thể hiện tài năng ca hát với ca khúc "Hello Việt Nam".

Tại buổi trao sash cho các thí sinh Miss Grand International 2024, Quế Anh nhận nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng vì trang phục. Cô diện bộ đầm ren, phom corset đuôi cá bó sát, giúp người đẹp tôn vòng một và đôi chân dài. Tuy nhiên, trang phục mỏng manh khiến Quế Anh lộ nội y màu da bên trong.

Cộng đồng mạng nhận xét chiếc váy ren không có lớp lót khiến vẻ ngoài của nàng hậu trở nên phản cảm và hớ hênh. Một số khán giả bình luận: "Trang phục lộ liễu quá"; "Chiếc đầm không phù hợp khi nhận sash"; "Sao hoa hậu mà ăn mặc kỳ cục vậy?"... Bên cạnh những nhận xét tiêu cực, nhiều khán giả cho rằng Quế Anh đã có những cải thiện đáng kể về ngoại hình so với lúc mới đăng quang.

Chiếc váy ren của Quế Anh (trái) nhận nhiều chỉ trích. (Ảnh: Miss Grand International)

Đỉnh điểm, Quế Anh nhận nhiều chỉ trích khi có hành động kém duyên tại một buổi giao lưu của Miss Grand International 2024. Ban đầu, Quế Anh hỏi các thí sinh khác có ai hát được nhạc BlackPink hay không, hát bài nào cũng được. Tuy nhiên, sau đó cô cho biết bản thân chỉ biết hát bài "How you like that", nhưng khi bắt đầu, người đẹp lại không thuộc, đề nghị đổi bài khác.

Trước sự lúng túng của Quế Anh, Miss Grand Cambodia và Miss Grand Macau đã hỗ trợ đại diện Việt Nam. Miss Grand Macau hát đoạn đầu để Quế Anh hát cùng, nhưng Quế Anh đã giật mic của người đẹp Cambodia mà không để ý đến biểu cảm bối rối của người còn lại.

Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng. Khán giả nhận xét Quế Anh kém duyên, cư xử thiếu lịch sự với Miss Grand Cambodia. Hành động này có thể khiến đại diện Việt Nam mất điểm trong ban mắt giám khảo và khán giả quốc tế.

Quế Anh sang Campuchia thi Miss Grand International 2024 từ ngày 3/10. Trước khi chinh chiến tại cuộc thi, Quế Anh viết tâm thư mong nhận được sự ủng hộ của khán giả. “Quế Anh hi vọng rằng, với những khán giả còn hoài nghi, còn chưa yêu mến Quế Anh, lần này cho Quế Anh 1 cơ hội được khán giả mở lòng ủng hộ. Xin hãy xem như Quế Anh nợ quý khán giả món nợ ân tình. Quế Anh sẽ cố gắng nỗ lực, chứng minh rằng sự vị tha, đồng cảm, sự ủng hộ của khán giả trong hành trình này là xứng đáng”, người đẹp viết trên trang cá nhân.

Quế Anh trong một hoạt động của cuộc thi (Ảnh: Miss Grand International)

Võ Lê Quế Anh đến từ Quảng Nam, sinh năm 2001. Cô cao 1,72m, số đo 3 vòng là 88-63-90cm. Cô từng giành giải Á khôi Đại học Huế 2020, vào top 40 Hoa hậu Việt Nam 2020 và giành Á hậu 1 Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng 2022. Cô tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tại Đại học Huế. Chiến thắng của Quế Anh tại Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 vấp phải nhiều tranh cãi. Một số khán giả nhận xét vẻ ngoài của cô không phù hợp với tiêu chí của Miss Grand International, ngoài ra, cách trả lời ứng xử của người đẹp cũng chưa tốt.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024, Quế Anh dành thời gian để chuẩn bị cho Miss Grand International 2024, từ catwalk, trình diễn, giao tiếp, ứng xử đến thuyết trình. Khán giả mong muốn rằng trong chặng đường tiếp theo tại Miss Grand International, Quế Anh sẽ khắc phục được những nhược điểm để có thể tự tin tỏa sáng tại đấu trường quốc tế.