Khoảnh khắc người leo núi rơi xuống từ độ cao 150m, tử vong ngay lập tức sau khi tạo dáng chụp ảnh

Vụ tai nạn mới xảy ra tại Brazil một lần nữa cảnh báo cho tất cả các du khách về những rủi ro trong việc leo núi và tạo dáng chụp ảnh ở những địa hình hiểm trở.

Mới đây, vụ việc một nam du khách tử vong tại Brazil sau cú ngã từ vách đá ngay trước mặt đoàn tham quan đã khiến cho nhiều người sốc nặng. Đây cũng là lời nhắc nhở cho tất cả các du khách về những rủi ro trong việc leo núi và tạo dáng chụp ảnh ở những địa hình hiểm trở để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc.

Khoảnh khắc cuối đời của nam du khách được ghi lại khiến đoàn khách bàng hoàng

Thông tin được đăng tải trên tờ Daily Mail cho biết, một người đam mê mạo hiểm đã thiệt mạng sau cú rơi từ độ cao gần 150 mét xuống vực thẳm tại một địa điểm ngắm cảnh ở Brazil, ngay sau khi tạo dáng chụp ảnh. Cụ thể, anh Caio Arrabal, 44 tuổi, đã ngã khỏi đường mòn Pedra do Macaco ở Marica, Rio de Janeiro vào Chủ nhật, 28/6 vừa qua. Sự việc xảy ra sau khi anh leo lên một mỏm đá tại đỉnh núi và bị mất thăng bằng.

Nam du khách trượt tay và rơi xuống vực thẳm từ độ cao khoảng 150m.

Đoạn video kinh hoàng do một phụ nữ trong đoàn ghi lại cho thấy cảnh người đàn ông đang đứng tại một khe hẹp trên khối đá lớn. Nam du khách bắt đầu lùi người xuống khỏi tảng đá rồi xoay người lại, trong khi người phụ nữ vừa kịp lên tiếng nhắc nhở anh cẩn thận ngay trước khi tai nạn thương tâm xảy ra.

Tiếng la hét kinh hoàng của những người chứng kiến vang lên khi nam du khách bị trượt tay, sau đó là trượt chân và rơi khỏi vách đá, rơi xuống vực sâu khoảng 150 mét.

Người đàn ông 44 tuổi đã thiệt mạng sau vụ tai nạn thương tâm.

Lực lượng khẩn cấp được điều động đến hiện trường vào khoảng 11 giờ 40 sáng và triển khai công tác tìm kiếm. Do địa hình khó tiếp cận, lính cứu hỏa cùng đội phòng vệ dân sự đã phải mất khoảng bốn giờ đồng hồ, sử dụng hệ thống dây cáp và hỗ trợ từ trên không, mới có thể tiếp cận được vị trí gặp nạn.

Anh Arrabal là thành viên trong nhóm hướng dẫn du khách từ Araruama đi dọc theo cung đường leo núi này; được biết, đây là lần đầu tiên anh đến đây. Giới chức địa phương cho biết tuyến đường này hoàn toàn không có biển chỉ dẫn hay biển cảnh báo dọc đường đi. Huấn luyện viên cứu hộ Matheus Moura, người tham gia hỗ trợ chiến dịch, mô tả công tác đưa thi thể nạn nhân ra ngoài gặp nhiều khó khăn do địa hình rừng rậm và dốc đứng.

Đây là chuyến đi đầu tiên của nam du khách tới cung đường leo núi này.

Vụ tai nạn chết người thứ 2 chỉ trong 2 tuần trở lại đây

Du khách thường leo lên tảng đá này để chụp ảnh, và điều đáng nói là vụ tử vong thương tâm này là tai nạn leo núi gây chết người thứ hai tại Marica trong chưa đầy hai tuần. Huấn luyện viên Matheus Moura cho biết các đội cứu hộ đã phải leo và sử dụng dây chuyên dụng để tiếp cận người leo núi. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là nạn nhân đã tử vong vào thời điểm được tìm thấy.

Người hướng dẫn cũng lưu ý rằng anh Arrabal đã chọn nhầm hướng đi xuống phía dưới của tảng đá, do đó mới xảy ra cú ngã định mệnh.

Trong khi đó, nạn nhân thiệt mạng trước người đàn ông này là một phụ nữ - bà Rosemary Garcia, 59 tuổi, đã ngã từ vách đá tại một khu vui chơi có trò đu dây (zip-line) ở Spar Cave vào ngày 14 tháng 6 vừa qua.

Bà Rosemary Garcia, 59 tuổi cũng vừa tử vong cách đây 2 tuần ở khu vực Marica.

Được biết, lúc đó, bà Garcia đang tham gia hoạt động nhóm gồm khoảng 15 người thì đi theo một con đường mòn ngắn và dốc dẫn đến điểm đu dây bên trong hang động – một khu vực nổi tiếng với các môn thể thao mạo hiểm. Các nhân chứng cho biết bà đã được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, bao gồm mũ bảo hiểm, găng tay và các thiết bị bảo vệ khác, khi di chuyển dọc theo lộ trình.

Theo lời khai với cảnh sát, vụ tai nạn xảy ra khi bà Garcia đang bôi thuốc chống côn trùng lên người trong lúc đứng trên địa hình dốc. Chân bà được cho là đã trượt khi bà nhấc một chân lên, khiến bà mất thăng bằng và ngã về phía vực dốc đứng. Người phụ nữ này được cho là đã bị văng về phía mép vực trước khi rơi xuống từ độ cao ước tính khoảng 98 feet (gần 30 mét).

Một hướng dẫn viên ở gần bà Garcia đã cố gắng giữ lấy bà nhưng không thể ngăn được cú ngã do địa hình quá dốc.