Hàn Quốc có tân nữ thủ tướng

Quốc hội Hàn Quốc ngày 30/6 thông qua nghị quyết phê chuẩn ứng cử viên Thủ tướng Han Seong-sook, đưa bà trở thành người phụ nữ thứ hai giữ chức thủ tướng ở Hàn Quốc.

Tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong-sook. (Ảnh: News1)

Sau khi được phê chuẩn, bà Han sẽ nhậm chức thủ tướng thứ 50 của đất nước và là thủ tướng thứ hai dưới thời Tổng thống Lee Jae Myung, chỉ 23 ngày sau khi được đề cử vào ngày 7/6.

Bà cũng sẽ trở thành người phụ nữ thứ hai giữ chức thủ tướng, 20 năm sau khi bà Han Myeong-sook trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của đất nước vào năm 2006.

Bà Han Seong-sook tốt nghiệp Đại học Nữ sinh Sookmyung chuyên ngành Ngôn ngữ Anh và Văn học.

Bà đã vươn lên từ một nhân viên văn phòng bình thường để trở thành Giám đốc điều hành của tập đoàn cổng thông tin trực tuyến khổng lồ Naver.

Bà Han Seong-sook từng là Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) đầu tiên dưới thời Tổng thống Lee.

Khi công bố đề cử, Văn phòng Tổng thống Cheong Wa Dae mô tả bà Han là "người phù hợp để lãnh đạo đất nước vượt qua giai đoạn chuyển đổi chiến lược quan trọng trong bối cảnh đổi mới và các cuộc khủng hoảng toàn cầu phức tạp”.