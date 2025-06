Khoảnh khắc Meghan cúi đầu trước Công chúa Charlotte ngay trong đám cưới của mình gây sốt mạng xã hội

Mới đây, một đoạn video ngắn lan truyền trên TikTok đã thu hút hơn 3,5 triệu lượt xem và gần 386.000 lượt thích, ghi lại khoảnh khắc Meghan Markle cúi đầu khi Công chúa Charlotte bước vào lễ đường trong đám cưới của cô và Vương tử Harry năm 2018. Dòng chữ chú thích "Meghan cúi đầu thể hiện sự tôn trọng khi Công chúa Charlotte đi ngang qua" càng làm tăng hiệu ứng lan tỏa. Nhiều người xem nhận định đây là hành động đẹp, đầy tôn trọng và tinh tế giữa những lùm xùm trong quá khứ.

Một tài khoản bình luận: "Tôi thực sự thích cả Kate và Meghan. Tôi thích cả Lilibet và Charlotte. Tôi không quan tâm đến những ồn ào, họ đều là con người và xứng đáng được yêu mến".

Lễ cưới của Vương tử Harry và Meghan Markle – khi đó được phong là Công tước và Nữ công tước xứ Sussex – diễn ra vào ngày 19/5/2018 tại Nhà nguyện St. George thuộc Lâu đài Windsor. Dù mang tính biểu tượng và nhận được sự quan tâm toàn cầu, sự kiện này cũng kéo theo những tranh cãi xoay quanh mối quan hệ giữa Meghan, Vương phi Kate và Công chúa Charlotte, đặc biệt là câu chuyện liên quan đến "trang phục phù dâu".

Theo cuốn hồi ký Spare của Vương tử Harry, vụ việc xảy ra chỉ vài ngày trước đám cưới và xoay quanh những chiếc váy phù dâu bằng lụa dành cho các bé gái, trong đó có Charlotte. Một số nguồn tin ban đầu cho rằng Meghan đã khiến Vương phi Kate bật khóc. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey vào năm 2021, Meghan khẳng định chính cô mới là người cảm thấy bị tổn thương.

Harry cũng viết rằng vợ mình đã "nằm sụp xuống sàn và khóc nức nở" sau cuộc tranh cãi. Một cuốn sách mới đây của tác giả Tom Quinn, Yes, Ma’am: The Secret Life Of Royal Servants, trích lời một cựu nhân viên Hoàng gia cho biết cả Meghan lẫn Vương phi Kate đều rất buồn bã sau sự việc: "Sự thật là trong cuộc thảo luận về trang phục phù dâu, Meghan đã nói một vài điều mà cô ấy hối tiếc và Kate cũng nói một vài điều mà sau này cô ấy hối hận. Tất cả chỉ là nhất thời. Cả hai người phụ nữ đều khóc rất nhiều!".

Trong bối cảnh đó, khoảnh khắc cúi đầu của Meghan trước Công chúa Charlotte nay được xem là một hình ảnh biểu trưng cho sự hòa nhã, tôn trọng và hy vọng về sự cảm thông lẫn nhau – điều mà công chúng luôn mong muốn ở các thành viên hoàng gia.

Theo Express