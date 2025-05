CV cũ của Meghan Markle bất ngờ gây sốt: Từng đóng vai "cô gái nóng bỏng" và vật lộn với tủ đồ trong... phòng tắm

Trong khi hiện tại Meghan đang ở đỉnh cao sự nghiệp cá nhân – với show Netflix, thương hiệu lifestyle và podcast riêng thì quá khứ của cô lại khiêm tốn đến không ngờ. Trước khi trở thành biểu tượng hoàng gia hay gương mặt truyền thông toàn cầu, Meghan từng sống nhờ vào một bản sơ yếu lý lịch in giấy, với vai diễn ít ỏi, thù lao khiêm tốn và một tủ quần áo đặt ngay... trong nhà vệ sinh.

Trong buổi phỏng vấn với tạp chí kinh doanh Fast Company, Meghan thừa nhận: "Nếu giờ phải viết lại một bản lý lịch, tôi cũng không biết nên gọi mình là gì". Cô cho rằng đó là cảm giác chung của nhiều người trong thời đại hiện nay, khi mỗi người không chỉ mang một vai trò đơn nhất, mà là sự hòa quyện của nhiều bản ngã.

“Nhưng tôi tin rằng, tất cả những vai diễn trong đời mình đều là những nốt nhạc thuộc về cùng một bản nhạc”, Meghan chia sẻ.

Bản CV đang được lan truyền hiện nay được cho là từ trước năm 2011 – thời điểm Meghan nổi tiếng với vai Rachel Zane trong series "Suits". Trong bản lý lịch, ngoài hình ảnh chân dung trắng đen, Meghan liệt kê các thông tin ngoại hình như màu tóc, màu mắt, chiều cao, cân nặng – điều khá quen thuộc trong hồ sơ diễn viên thời đó.

Danh sách vai diễn của cô bao gồm: Y tá Jill trong General Hospital (2002), khách mời Natasha trong Century City (2004), và một vai điện ảnh duy nhất thời điểm đó: "Hot Girl" (Cô gái nóng bỏng) trong phim tình cảm A Lot Like Love (2005) đóng cùng Ashton Kutcher. Meghan cũng từng góp mặt trên sân khấu kịch với những vai như Jocast trong Oedipus Rex, Vera trong Stepping Out và Sylvia trong The Women.

Phần "kỹ năng đặc biệt" khiến nhiều người bất ngờ khi Meghan liệt kê hàng loạt tài năng: Nói tiếng Tây Ban Nha lưu loát, biết tiếng Pháp, diễn xuất bằng nhiều giọng vùng miền khác nhau, kick boxing, nhảy tap, múa ballet, jazz và nhạc kịch.

Trong một tập podcast Confessions of a Female Founder, Meghan kể lại thời kỳ chật vật trước khi nổi tiếng, khi cô còn sống trong một căn nhà thuê nhỏ xíu. Khi người sáng lập thương hiệu làm đẹp bền vững Kitsch – Cassandra Thurswell – nhắc đến thời đến chơi nhà, Meghan cười: “Chính xác là bạn phải đi ngang qua phòng ngủ, qua cả giường ngủ, cái bồn rửa mặt, vòi sen và bồn cầu – rồi mới tới cái cửa nhỏ dẫn vào… tủ đồ của tôi".

Cô mô tả: “Đó là tủ quần áo trong phòng tắm, ngay sát bồn cầu. Tôi vẫn còn nhớ như in – thời điểm tôi đang đi casting và chẳng có lấy một bộ đồ ra hồn".

Câu chuyện khiến nhiều người xúc động hơn khi Meghan kể lại một kỷ niệm nhỏ nhưng đầy ý nghĩa: “Cassandra từng gọi cho tôi và nói: ‘Tôi vừa tìm được đôi giày đế xuồng da bóng màu đen của Louboutin, tuyệt đẹp, chỉ 200 đô’. Tôi đã trả lời: ‘Đó là cả tháng tiền thuê nhà của tôi – không thể!’, nhưng bạn ấy bảo: ‘Tin tôi đi, bạn sẽ dùng mãi’”.

Từ những đôi giày không đủ tiền mua cho đến thương hiệu của riêng mình, Meghan Markle đã đi một hành trình không chỉ đổi đời, mà còn truyền cảm hứng. Và đôi khi, mọi câu chuyện thành công lại bắt đầu từ một bản CV cũ – và một biệt danh hài hước đặt cho cái nhà tắm bé xíu: “Bungalow, nhưng rất... chic”.