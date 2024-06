Theo Koreaboo, mới đây, một đoạn clip ghi lại buổi gặp gỡ của cả ekip Cõng Anh Mà Chạy (Lovely Runner) để cùng xem tập cuối đã viral khắp mạng xã hội. Trong đó, nam chính Byeon Woo Seok đã không thể kìm nén được cảm xúc và bật khóc giữa rạp khi đang cảm ơn toàn bộ nhân viên đoàn vì những đóng góp của họ để cùng tạo nên thành công của dự án.

Nam chính Cõng Anh Mà Chạy khóc trong buổi gặp gỡ ekip.

Ngôi sao sinh 9X cho biết: "Đặc biệt trong khán phòng hôm nay có đông đủ những người đã đồng hành với tôi suốt quá trình quay phim. Cảm ơn các bạn vì quá trình 10 tháng ghi hình và 2 tháng phát sóng vừa qua. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã tạo nên một bộ phim truyền hình tuyệt vời".



Hành động tri ân các thành viên trong ekip của Byeon Woo Seok ghi điểm mạnh mẽ với khán giả. Trên mạng xã hội, đông đảo netizen chúc mừng thành công của đoàn phim nói chung và nam chính nói riêng. Nhiều người cũng hy vọng Byeon Woo Seok sẽ có cơ hội bứt phá sau dự án nổi tiếng toàn cầu này.

Một số bình luận của netizen về đoạn clip viral của Byeon Woo Seok: - Tôi hy vọng Byeon Woo Seok sẽ ngày càng nổi tiếng trong tương lai. Nhìn cảnh này khiến tôi thật hạnh phúc. - Byeon Woo Seok là một trong những diễn viên mà tôi cảm nhận được sự chân thành. - Tôi nghĩ rằng Byeon Woo Seok có một sự đồng cảm sâu sắc với nhân vật Seon Jae vì cả 2 đều là những người rất tốt bụng. - Nhìn chàng trai mít ướt này mà thấy thật đáng yêu.

Byeon Woo Seok vươn lên trở thành tên tuổi đáng chú ý bậc nhất hiện nay của màn ảnh Hàn Quốc sau thành công của Cõng Anh Mà Chạy. Anh liên tục đứng đầu bảng xếp hạng diễn viên hot nhất, nhận được sự yêu mến từ đông đảo người hâm mộ. Vào ngày 27/5 vừa qua, fanmeeting Byun Woo Seok Asia Fan Meet Tour Summer Letter in Seoul đã mở bán và hệ thống máy chủ nhanh chóng bị sập vì có quá đông fan truy cập. Có đến 700.000 người tham gia chờ để mua 4.500 vé, tức là tỷ lệ chọi lên đến 1:155. 1 số phe vé lợi dụng tình hình này để hét mức giá trên trời, lên đến 5 triệu won (93 triệu đồng). Được biết giá gốc của tấm vé chỉ là 77.000 won (1,4 triệu đồng).

Tên tuổi của Byeon Woo Seok vụt sáng sau thành công của Cõng Anh Mà Chạy.

Trước đó, nam diễn viên đã được đánh giá là nghệ sĩ đa tài của showbiz xứ kim chi. Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m89 cùng thân hình lực lưỡng, Byeon Woo Seok ra mắt vai trò người mẫu vào năm 2010 và nhanh chóng lấn sân sang ca hát, đóng phim. Những năm qua, anh liên tục để lại dấu ấn với các vai diễn trong những bộ phim ăn khách như Dear My Friends, Tiên Nữ Cử Tạ, Ký Sự Thanh Xuân, Welcome to Waikiki...

