Kho tiền của Vingroup liên tục duy trì trên 100.000 tỷ đồng từ đầu năm

Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ lượng tiền khổng lồ, với quy mô xấp xỉ vốn đầu tư một trong những công trình hạ tầng lớn nhất Việt Nam.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Tập đoàn Vingroup (mã VIC) ghi nhận tổng cộng 106.845 tỷ đồng tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tại ngày 30/9/2026, tăng hơn 6.400 tỷ đồng so với đầu năm.

Để hình dung quy mô, con số này tương đương khoảng 97% tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo quyết định điều chỉnh được phê duyệt tháng 3/2025, dự án sân bay này có tổng vốn đầu tư khoảng 109.717 tỷ đồng, tương đương gần 4,7 tỷ USD.

Đi sâu vào báo cáo tài chính, lượng tiền và tương đương tiền của Vingroup đạt 52.603 tỷ đồng, giảm gần 19.600 tỷ đồng so với đầu năm.

Ngược lại, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 92%, từ 28.217 tỷ đồng lên 54.242 tỷ đồng. Bao gồm các khoản cho vay và cho vay khác có tổng giá trị khoảng 41.373 tỷ đồng; tiền gửi có kỳ hạn đạt 11.670 tỷ đồng, còn chứng khoán kinh doanh ghi nhận 1.200 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý khác là trong riêng quý III/2026, Vingroup ghi nhận khoảng 1.810 tỷ đồng thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay và các khoản đặt cọc, theo thuyết minh báo cáo tài chính. Đây là khoản thu từ nhiều nguồn khác nhau, không chỉ riêng tiền gửi ngân hàng.

Về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm 2026, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Vingroup dương hơn 156.500 tỷ đồng, so với mức gần 78.700 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm gần 325.800 tỷ đồng, còn dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính dương gần 149.700 tỷ đồng. Kết quả cho thấy tập đoàn vừa tạo ra dòng tiền lớn từ hoạt động kinh doanh, vừa tiếp tục sử dụng nguồn vốn đáng kể cho đầu tư.

Ở chiều ngược lại, tại cuối tháng 9/2026, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn, dài hạn của Vingroup ở mức gần 394.000 tỷ đồng.

Về quy mô hoạt động, tổng tài sản của Vingroup đạt hơn 1,61 triệu tỷ đồng, tăng 44,8% so với đầu năm.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần khoảng 372.500 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 43.700 tỷ đồng, gấp gần 6 lần và vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm.