Khiến hàng nghìn nhân viên Twitter mất việc trong ngỡ ngàng, Elon Musk vô tình tiết lộ đang đọc cuốn sách "Quy tắc ứng xử văn minh nơi công sở"?

Theo tờ New York Post, Elon Musk có vẻ đang đọc cuốn sách về ứng xử văn minh nơi công sở của tác giả George Washington.

Kết luận này dựa trên bức ảnh đầu giường được Elon Musk đăng tải trên Twitter mới đây. Dù vậy hiện vẫn chưa có kết luận cụ thể đây là nhà của Elon Musk hay của người khác.

Bên phải phía trên của tấm ảnh có một tập những cuốn sách nhỏ và một trong số đó được dự đoán là cuốn “Rules of Civility and Decent Behaviour in Company and Conversation” (Quy tắc ứng xử văn minh và lịch sự nơi công sở và giao tiếp) của Tổng thống Mỹ đời thứ nhất-George Washington.

Cuốn sách này nằm trong bộ “Books of American Wisdom” (Những cuốn sách trí tuệ Mỹ) bao gồm cả Hiến pháp Mỹ (US Constitution), Tuyên ngôn độc lập Mỹ (Declaration of Independence) và cuốn Con đường dẫn đến sự giàu có (The Way to Wealth) của tác giả Benjamin Franklin.

Quay trở lại cuốn sách ứng xử văn minh nơi công sở của Cựu Tổng thống Washington, nó bao gồm 36 trang với 110 quy tắc để trở thành một quý ông.

“Cuốn sách tập trung vào lòng tự trọng cũng như tôn trọng người khác thông qua các chi tiết về phép xã giao. Nó chỉ ra những điểm như cách ăn mặc, đi đứng, dùng bữa nơi công cộng hay xưng hô với cấp trên”, mô tả của Amazon về cuốn sách.

Tương tự, cuốn “Con đường dẫn đến sự giàu có” của tác giả Franklin cũng là một tập hợp các lời khuyên về đạo đức làm việc, sự tiết kiệm... với những câu ngạn ngữ như: “Không có thành tựu nào mà không phải trải qua đau đơn” (There are no gains, without pains), “Ngủ sớm, dậy sớm tạo nên một người đàn ông khỏe mạnh, giàu có và khôn ngoan” (Early to bed, and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise)...

Dù đăng ảnh trên Twitter nhưng Elon Musk không trả lời liệu đây có phải tủ đầu giường của mình hay không.

Từ lâu, Elon Musk đã nổi tiếng về cường độ cũng như đạo đức làm việc của mình. Tại Tesla và SpaceX, nhà sáng lập này đã liên tục đặt ra các mục tiêu đầy áp lực, đồng thời làm việc đến 120 tiếng mỗi tuần, chấp nhận ngủ trên sàn nhà máy.

Dẫu vậy, vị tỷ phú này lại ít quan tâm đến các nghi thức giao tiếp như trong sách đề cập. Thậm chí Elon Musk còn nổi tiếng với các hành vi lập dị của mình, đặc biệt là trên mạng xã hội.

Gần đây nhất là cuộc đấu khẩu giữa Elon Musk và Apple khi vị tỷ phú này cáo buộc nhà táo khuyết đang đe dọa rút Twitter khỏi chợ ứng dụng App Store.

Đây không phải lần đầu tiên nhà sáng lập Tesla gây nên những cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Trước đó hàng loạt người nổi tiếng như nhà văn Stephen King hay nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez cũng trở thành đối tượng bị Elon Musk nói đến trên Twitter.

Với vị thế là nhà khởi nghiệp, trở thành người đàn ông giàu nhất thế giới thông qua các công ty công nghệ từ 2 bàn tay trắng, Elon Musk thu hút được lượng lớn người hâm mộ quá trình dựng nghiệp của ông.

Tuy nhiên với những người làm việc với Elon Musk thì cho biết vị tỷ phú này khá khó tính, dễ nổi giận và thậm chí có thể nổi nóng với nhân viên bất kỳ lúc nào. Mặc dù vậy Elon Musk phủ nhận những lời bình luận trên, đồng thời cho biết luôn đưa ra chỉ thị “rõ ràng và thẳng thắn” cho nhân viên.

Ngoài tập sách trên tủ đầu giường, bức ảnh của Elon Musk còn cho thấy một bức tranh vẽ hình Cựu Tổng thống George Washington đang băng qua sông Delaware của họa sĩ Emanuel Leutze. Bên cạnh đó là 2 khẩu súng mô phỏng và vài lon Diet Coke không có caffein.

*Nguồn: New York Post, Yahoo