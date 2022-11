Đẳng cấp của một huyền thoại: Warren Buffett thắng lớn, giàu càng thêm giàu, trong khi Elon Musk trải qua năm kinh hoàng

Ảnh: Flickr

Thành công của Warren Buffett

Khối tài sản ròng của tỷ phú Warren Buffett tăng hơn 1 tỷ USD trong năm 2022, một thành tích vượt xa nhiều ông lớn công nghệ khác như Elon Musk và Jeff Bezos.

Theo Bloomberg Billionaires Index , tỷ phú Warren Buffett, người được mệnh danh là Nhà tiên tri xứ Omaha, hiện đang sở hữu 109 tỷ USD (tính đến ngày 29/11).

Trong một năm thị trường chứng khoán có nhiều biến động, khối tài sản gia tăng lớn như vậy đã giúp Warren Buffett thu hẹp khoảng cách với Elon Musk – người giàu nhất thế giới. Tỷ phú Musk là CEO của Tesla và đang điều hành Twitter. Khối tài sản ròng của Elon Musk hiện đã giảm 90,5 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Do nền kinh tế suy yếu, cùng với việc CEO công ty bị phân tâm bởi thương vụ mua lại Twitter, cố phiếu Tesla đã lao dốc.

Theo Bloomberg Billionaires Index, Warren Buffett hiện là người giàu thứ 6 thế giới, trong khi Elon Musk vẫn là người giàu nhất với khối tài sản ròng trị giá 180 tỷ USD.

Sau khi để mất 75,6 tỷ USD, người sáng lập Amazon Jeff Bezos nắm giữ khối tài sản ròng là 117 tỷ USD. Tài sản của nhà sáng lập Microsoft Bill Gates giảm 22,8 tỷ USD, còn lại 115 tỷ USD.

Thành tích của Berkshire Hathaway

Theo thông tin của Sở Giao dịch và Chứng khoán Mỹ, tập đoàn Berkshire Hathaway do tỷ phú Warren Buffett điều hành đã mua hơn 4 tỷ USD cổ phiếu của nhà sản xuất chất bán dẫn Taiwan Semiconductor trong quý 3. Công ty cũng bán một số cổ phiếu của hai ngân hàng là Bank of New York và US Bancorp.

Cũng trong quý 3, tập đoàn khổng lồ này mua cổ phiếu của tập đoàn dầu mỏ Chevron. Berkshire tăng tỷ lệ nắm giữ tại Chevron thêm 3,9 triệu cổ phiếu, lên tổng số 165,3 triệu cổ phiếu. Công ty cũng mua thêm 35 triệu cổ phiếu của Occidental Oil để nâng tỷ lệ sở hữu lên 194,3 triệu cổ phiếu.

Những thách thức mới đối với Elon Musk

Kể từ khi Elon Musk mua lại Twitter, ông thường xuyên bất đồng với nhân viên và các nhà quảng cáo của công ty. Musk ngay lập tức sa thải 50% nhân sự, bao gồm cả CEO và CFO. Hàng trăm người đã rời công ty, sau khi Musk đặt thời hạn cho nhân viên cam kết làm việc trong nhiều giờ, làm việc cuối tuần và phải có thái độ “chăm chỉ”.

Hiện tại, Elon Musk đang “khơi chiến” với Apple, vì ông không thích cách nhà Táo thu phí 30% trên App Store. Ông Musk cũng cáo buộc rằng Apple đã doạ “xoá” Twitter khỏi cửa hàng ứng dụng trên hệ điều hành iOS của họ. Musk cũng đăng trên Twitter rằng Apple gần như cắt quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội này.

Trong khi đó, Apple vẫn là cổ phiếu hàng đầu mà Berkshire Hathaway nắm giữ và số lượng cổ phiếu trong quý 3 không thay đổi. Berkshire sở hữu 895 triệu cổ phiếu Apple, chiếm 40% danh mục đầu tư.

Apple đã không đưa ra bình luận.

Ngày 15/11, CEO Tim Cook của Apple cho rằng việc kiểm duyệt nội dung trên Twitter đối với các ngôn từ mang tính thù địch là rất quan trọng. “Họ nói rằng họ đang tiếp tục điều chỉnh. Tôi tin tưởng họ sẽ làm điều đó”, ông nói.

Musk mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD vào ngày 27/10/2022. Đây là mức giá mà ngay cả Musk cũng thừa nhận là quá cao.

Kể từ khi tiếp quản Twitter, Musk đã kích hoạt lại tài khoản của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sau 22 tháng bị đình chỉ. Ông Musk cũng kích hoạt lại các tài khoản bị cấm vì những bình luận chống người chuyển giới và phát tán ngôn từ kích động thù địch.

Cổ phiếu của Tesla đã giảm mạnh 54% từ đầu năm đến nay.

Theo TheStreet