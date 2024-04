Khi chọn mua điều hoà tiết kiệm điện cho mùa hè, bạn cần chú ý đến 3 thông số quan trọng sau đây

Khi không khí nóng bức của mùa hè bắt đầu tràn về, việc lắp đặt một chiếc điều hòa không chỉ giúp làm mát và dễ chịu cho căn nhà của bạn mà còn là giải pháp tối ưu để chống chọi lại cái nắng gay gắt. Tuy nhiên, không phải bất kỳ chiếc điều hòa nào cũng vừa đáp ứng được nhu cầu về nhiệt độ lý tưởng vừa tiết kiệm điện năng hiệu quả. Để đảm bảo rằng bạn đang đầu tư thông minh và bền vững, hãy dành thời gian để tìm hiểu kỹ lưỡng về 3 thông số quan trọng sau đây trước khi đưa ra quyết định mua điều hòa. Mỗi thông số này đều có ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng làm lạnh và mức độ tiêu thụ điện, đồng thời góp phần vào việc bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí lâu dài cho gia đình bạn.

1. Hiệu suất năng lượng

Đầu tiên là hiệu suất năng lượng, hay còn gọi là EER (Energy Efficiency Ratio) và COP (Coefficient of Performance). EER là tỷ số giữa công suất làm lạnh (được đo bằng BTU hoặc kW) so với công suất điện tiêu thụ (đo bằng Watt), trong khi COP là tỷ số giữa công suất sưởi ấm so với công suất điện tiêu thụ. Khi bạn chọn một điều hòa có EER và COP cao, bạn đang chọn một thiết bị sẽ sử dụng ít điện hơn để làm lạnh hoặc sưởi ấm căn phòng của mình, từ đó giúp bạn tiết kiệm được một khoản đáng kể trên hóa đơn tiền điện hàng tháng.

Chính vì thế, việc chọn lựa công nghệ của máy điều hòa rất cần thiết với việc tiết kiệm điện. Điều hòa sử dụng công nghệ inverter là một lựa chọn hợp lý. Điều hòa inverter là loại điều hòa nhiệt độ giúp tiết kiệm năng lượng bằng cách điều chỉnh tốc độ quay của máy nén, từ đó kiểm soát chính xác nhiệt độ phòng và duy trì nó ở mức độ ổn định mà không cần phải bật tắt liên tục như các loại điều hòa thông thường. Nhờ vậy, điều hòa inverter vận hành êm ái, hiệu quả hơn và tiết kiệm điện năng tiêu thụ.

2. Công suất làm lạnh

Khi bạn đang trong quá trình tìm kiếm một chiếc điều hòa không chỉ mát lạnh nhưng còn thân thiện với hóa đơn tiền điện hàng tháng, việc chọn lựa một chiếc máy có công suất phù hợp với không gian sống của bạn là hết sức quan trọng.

Công suất này, thường được đo bằng BTU (British Thermal Unit) hoặc kW (kilowatt), nên được chọn phù hợp với diện tích cũng như thể tích của căn phòng mà bạn mong muốn làm mát. Một chiếc điều hòa có công suất quá cao so với không gian sẽ không những gây lãng phí năng lượng mà còn có thể không duy trì được độ ẩm mong muốn, còn một chiếc quá yếu sẽ phải hoạt động hết công suất liên tục và có thể không đạt được hiệu quả làm lạnh như bạn mong đợi.

Hãy tưởng tượng, cho một không gian vừa và nhỏ 15m2, một chiếc máy điều hòa có công suất 1 Hp (mã lực - thường gọi là 1 ngựa) là lựa chọn lý tưởng, tạo nên làn gió mát mẻ mà không gây ra sự phung phí. Đối với những căn phòng có diện tích dao động từ 15 - 20m2, bạn sẽ cần đến sức mạnh của máy 1,5 Hp (1 ngựa rưỡi) để duy trì nhiệt độ dễ chịu, trong khi đó, những không gian mở từ 20 - 30m2 sẽ cần đến công suất của máy 2 Hp (2 ngựa). Và cuối cùng, không gian rộng lớn từ 30 - 40 m2 sẽ được làm mát một cách hiệu quả nhất bởi công suất ấn tượng của máy 2,5 Hp (2 ngựa rưỡi).

Sự tương quan giữa công suất và diện tích không gian không chỉ giúp bạn tối ưu hóa việc sử dụng điện năng mà còn đảm bảo rằng chiếc điều hòa của bạn sẽ hoạt động bền bỉ theo thời gian, mang lại không khí mát mẻ và sảng khoái cho ngôi nhà thân yêu của bạn.

3. Nhãn năng lượng

Trong thế giới tiêu dùng hiện đại, việc chọn lựa các thiết bị điện tử và gia dụng thông minh không chỉ dừng lại ở tính năng và thiết kế, mà còn ở khả năng tiết kiệm năng lượng của chúng. Một trong những yếu tố quan trọng nhất khi bạn đánh giá mức độ hiệu quả và tiết kiệm của một sản phẩm chính là nhãn năng lượng - một hệ thống đánh giá được thể hiện qua số lượng sao, từ một đến năm, dễ dàng nhận biết ngay trên bao bì sản phẩm.

Nhãn năng lượng này không chỉ đơn thuần là một đánh giá, mà còn là một cam kết về việc giảm thiểu tác động đến môi trường sống của chúng ta. Một thiết bị được xếp hạng 5 sao là đỉnh cao của sự tiết kiệm, bởi lẽ nó tiêu thụ ít năng lượng hơn hẳn so với những sản phẩm chỉ đạt một sao. Sử dụng những sản phẩm đạt đánh giá cao về tiết kiệm năng lượng không những thể hiện sự ý thức về một lối sống xanh, bền vững mà còn giúp cho hóa đơn tiền điện của bạn trở nên nhẹ nhàng hơn, giảm bớt gánh nặng tài chính trong từng kỳ thanh toán, đồng thời góp phần vào việc bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá của hành tinh.

Vì vậy, khi lựa chọn mua sắm các thiết bị điện tử, đừng bỏ qua nhãn năng lượng - một chỉ số nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, vừa tôn trọng trách nhiệm với môi trường, vừa tối ưu hóa chi phí sinh hoạt cho gia đình bạn, góp phần tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ mai sau.

Ngoài 3 thông số quan trọng trên, khi chọn mua điều hòa, việc ưu tiên các thương hiệu được đánh giá cao không chỉ giúp bạn an tâm về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm mà còn đảm bảo bạn nhận được dịch vụ hậu mãi chu đáo và bảo hành kịp thời. Các thương hiệu có uy tín thường cung cấp thông tin rõ ràng về sản phẩm, từ xuất xứ đến các chứng nhận chất lượng, giúp bạn tránh xa những rủi ro không đáng có liên quan đến hàng giả, hàng nhái, hay hàng không đạt tiêu chuẩn.

Thêm vào đó, bạn cũng nên tận dụng cơ hội mua sắm trong những dịp khuyến mãi, đặc biệt là tại các chuỗi siêu thị uy tín. Các chương trình giảm giá, ưu đãi lớn thường đi kèm với những sự kiện mua sắm và có thể giúp bạn tiết kiệm đáng kể, vừa có được sản phẩm chất lượng tốt mà vẫn phù hợp với túi tiền.