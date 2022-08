Khi ẩm thực Việt Nam lên truyền hình Hàn Quốc: Người tấm tắc khen ngon, người mồ hôi đầm đìa vì mì cay 7 cấp độ

Nếu để ý kĩ, bạn sẽ thấy người Hàn rất "khoái" ẩm thực Việt Nam, trong đó có cả những idol Kpop hàng đầu. Không chỉ ngất ngây khi thưởng thức các món ăn Việt, mà những hàng quán bán món Việt khi mở bán tại xứ sở kim chi cũng nhanh chóng thu hút được giới trẻ nước bạn và luôn đông khách. Đặc biệt hơn, nhiều fan Việt đã không ít lần thích thú xen lẫn tự hào khi bắt gặp các món ăn của quê hương xuất hiện trên truyền hình Hàn Quốc và được các ngôi sao quốc tế mê mẩn. Thử điểm qua xem món ăn nào của chúng ta đã từng "lên sóng" truyền hình xứ sở kim chi rồi nhé!

Bánh đa cua Hải Phòng xuất hiện đầy ấn tượng trên đài EBS

Món bánh đa cua bình dân của Hải Phòng đã có dịp "lên sóng" chương trình du lịch nổi tiếng 세계테마기행 - World Theme Travel của đài EBS trong tập phát sóng thứ 4. Ở tập này, đoàn làm phim đã ghé vào 1 quán nhỏ, không có bảng hiệu tại Hải Phòng để thưởng thức và ghi hình lại các công đoạn làm ra 1 tô bánh đa cua.

Món bánh đa của Hải Phòng được giới thiệu đến với khán giả của xứ sở kim chi.

Theo lời mô tả của đài EBS, bánh đa cua là 1 trong những món ăn đại diện cho ẩm thực Hải Phòng. Phần bánh đa sau khi được trụng mềm thì người bán sẽ cho thêm thịt tái, 2 cuốn lá lốt vào tô cùng 1 ít gia vị, hành phi và rau thơm. Điểm đặc trưng của món ăn này nằm ở phần nước dùng đầy cua, ngọt thanh và phần bánh đa có màu nâu đỏ lạ mắt. Ngay sau khi nếm thử phần nước dùng, vị khách mời người Hàn Quốc trong chương trình đã phải đứng hình mất vài giây vì món ăn nhìn đơn giản nhưng lại có vị ngon khó tả.



Khách mời trong chương trình gật gù khen ngon sau khi ăn bánh đa cua.

Bún chả Hà Nội "hạ gục" bộ tứ mukbang của chương trình Tasty Guys

Trong tập 151 của chương trình ẩm thực ăn khách Tasty Guys, món bún chả nổi tiếng của Hà Nội đã được giới thiệu đến với đông đảo khán giả Hàn Quốc. Phần bún chả xuất hiện trong chương trình có đầy đủ các nguyên liệu như bún tươi, nước chấm, thịt nướng thơm ngon cùng với thật nhiều rau sống ăn kèm. Ngoài ra, trong phần này còn có thêm nem rán vô cùng hấp dẫn.

Bún chả Hà Nội khiến nhiều người Việt tự hào khi xuất hiện trong Tasty Guys.

Khi bún chả được mang ra, bộ tứ mukbang của chương trình đều tỏ ra háo hức trước ngoại hình hấp dẫn và hương thơm nức mũi của món ăn. Sau khi nếm thử, các thành viên cảm thấy rất hài lòng với hương vị mặn ngọt hài hoà của bún chả. Nam diễn viên hài Moon Se Yoon chia sẻ rằng bún chả là món ăn Việt Nam rất hợp khẩu vị với mình. Không những vậy, "ông hoàng ăn ngon" Kim Joon Hyun cũng dành lời khen cho sợi bún mềm, thơm mùi gạo, làm dậy lên hương vị cho món ăn.

Bộ tứ mukbang không thể dừng đũa vì bún chả quá ngon.

Nhiều sao Hàn "thích mê" bánh mì Việt Nam



Chương trình Battle Trip của đài KBS cũng đã có chuyến ghé thăm Việt Nam và review món bánh mì kẹp thịt trứ danh. Cụ thể, 2 nhân vật trải nghiệm của chương trình là diễn viên Jung Si Ah và Oh Hyun Kyung đã đến hàng bánh mì Madam Khánh nổi tiếng ở Hội An để thưởng thức.

Bánh mì Hội An xuất hiện trong chương trình Battle Trip nổi tiếng.

Bánh mì vốn là món ăn đã chinh phục được rất nhiều du khách nước nước ngoài. Thế nên, không nằm ngoài dự đoán, 2 nữ diễn viên đã liên tục trầm trồ khi ăn thử bánh mì. Thậm chí, Jung Si Ah và Oh Hyun Kyung còn mê mẩn đến mức phải gọi thêm vài ổ nữa để ăn cho thoả thích, bất chấp món ăn này có chứa nhiều tinh bột.



Oh Hyun Kyung tấm tắc khen món bánh mì Việt Nam.

Còn Jung Si Ah thì quá bất ngờ trước hương vị đặc biệt của bánh mì.

Ngoài ra, 1 nhân vật khác cũng thích bánh mì không kém chính là Kim Jong Kook. Dù chỉ kịp thưởng thức nhanh bánh mì Việt Nam trong chuyến đến TP.HCM ghi hình chương trình Let's Go With Mom, nhưng "anh hổ" đã phải tấm tắc khen ngợi hương vị của bánh mì.

Kim Jong Kook cũng thích mê bánh mì Việt Nam.

Dàn sao Tân Tây Du Ký đổ mồ hôi đầm đìa khi thử mì cay 7 cấp độ

Trong Tân Tây Du Ký với điểm đến của mùa 4 là Việt Nam, dàn sao Hàn nổi tiếng gồm Kyuhyun (Super Junior), Song Minho (WINNER), Ahn Jaehyun, Kang HoDong,… đã ghé thăm quần đảo Cát Bà và thưởng thức món mì cay 7 cấp độ trong bữa tối.

Nồi mì cay hết sức hấp dẫn trong Tân Tây Du Ký mùa 4.

Tại đây, dàn sao Hàn đã tham gia trò chơi đoán tên nghệ sĩ trong ảnh. Cứ mỗi lượt đoán sai thì nồi mì sẽ được bỏ thêm 1 thìa ớt loại cay đặc biệt. Khi trò chơi kết thúc, các thành viên vẫn được thưởng thức mì cay nhưng lại kèm theo đó là... 9 thìa ớt. Tuy phần mì cay nồng đến mức các thành viên đều tái mặt, toát mồ hôi nhưng không ai dừng đũa được vì hương vị quá ngon của món ăn.

Dù toát mồ hôi đầm đìa nhưng dàn sao không cưỡng lại được sự hấp dẫn của mì cay.

Thịt chuột đồng Châu Đốc được khen ngợi hết lời trong World Theme Travel

Trong 1 tập phát sóng của chương trình 세계테마기행 - World Theme Travel do đài EBS thực hiện, nhân vật trải nghiệm Kwan Jung Oh đã đến Châu Đốc - An Giang để giới thiệu 1 món ăn vô cùng đặc sắc là thịt chuột đồng.

Từng công đoạn làm ra món chuột đồng đều được “lên sóng” trong World Theme Travel.

Sau khi tham gia "săn" chuột cùng người dân thì anh chàng Kwan Jung Oh bắt đầu tò mò về cách chế biến chuột đồng. Thường những con chuột sau khi bắt sẽ được làm sạch, tẩm ướp gia vị và mang đi chiên thật giòn trong chảo dầu nóng. Thành phẩm sẽ là dĩa chuột đồng vàng ruộm, hương thơm xộc lên tận mũi.

Dĩa thịt chuột không thể ngon mắt hơn.

Ngay khi thử miếng đầu tiên, Kwan Jung Oh đã tỏ ra vô cùng thích thú và còn review thịt chuột là 1 món ăn cực kì ngon, có độ dai vừa phải và rất thấm vị.

Nhân vật trải nghiệm đã dành nhiều lời khen cho món chuột đồng đặc sản Châu Đốc.

Hủ tiếu bán trên ghe ở Cần Thơ "hớp hồn" đầu bếp nổi tiếng Hàn Quốc

Món hủ tiếu được bán trên ghe lênh đênh là 1 dạng ẩm thực vô cùng thú vị ở miền Tây sông nước. Và trong lần đến Cần Thơ ghi hình chương trình 세계테마기행 - World Theme Travel của đài EBS, đầu bếp Jung Ho Kyun - người tham gia trải nghiệm đã có dịp thưởng thức món hủ tiếu này ở chợ nổi Cái Răng.

Hủ tiếu bình dân trên ghe đã khiến đầu bếp Hàn Quốc phải trầm trồ khi thưởng thức.

Sau khi ăn thử, đầu bếp Jung Ho Kyun đã tỏ ra vô cùng thích thú và "chén" hết tô hủ tiếu chỉ trong phút chốc. Đặc biệt, Jung Ho Kyun còn chia sẻ rằng, anh không hiểu sao món ăn này lại có vị ngon bất ngờ đến thế. Thậm chí, anh còn đòi theo cô chủ về nhà học bí quyết khiến cho không ít khán giả Việt phải bật cười.

Đầu bếp Jung Ho Kyun không thể cưỡng lại hương vị đặc biệt của hủ tiếu trên ghe.

Nguồn: Tổng hợp