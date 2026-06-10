Khi AI có thể viết code, sinh viên IT cần gì để không bị bỏ lại phía sau?

AI đang thay đổi cách ngành Công nghệ thông tin vận hành nhanh hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh coding không còn là lợi thế duy nhất, nhiều sinh viên IT hiện nay bắt đầu quan tâm hơn đến tư duy toàn cầu, khả năng thích nghi công nghệ và môi trường học tập quốc tế để tạo lợi thế cạnh tranh trong tương lai.

Sự phát triển mạnh mẽ của AI trong thời gian gần đây đang khiến ngành Công nghệ thông tin bước vào giai đoạn thay đổi lớn. Những công cụ AI có khả năng hỗ trợ viết code, kiểm thử phần mềm hay tự động hóa quy trình phát triển sản phẩm đang dần thay đổi cách doanh nghiệp vận hành và tuyển dụng nhân sự công nghệ.

Điều này cũng đặt ra một câu hỏi mới cho nhiều sinh viên IT: Khi AI ngày càng thông minh hơn, đâu sẽ là lợi thế cạnh tranh của lập trình viên trong tương lai?

Khi thời đại AI lên ngôi, sinh viên IT dần quan tâm hơn đến lợi thế cạnh tranh trong ngành

Theo báo cáo "AI Workforce Consortium 2025", 7 trong số 10 vị trí tăng trưởng nhanh nhất trong lĩnh vực ICT (Công nghệ Thông tin & Truyền thông) hiện nay đều liên quan đến AI. Tuy nhiên, báo cáo này cũng cho thấy các doanh nghiệp không chỉ tìm kiếm kỹ năng kỹ thuật mà ngày càng ưu tiên những năng lực như tư duy giải quyết vấn đề, giao tiếp và khả năng làm việc trong môi trường toàn cầu.

Điều đó đồng nghĩa với việc coding vẫn quan trọng, nhưng sẽ không còn là yếu tố duy nhất quyết định cơ hội nghề nghiệp.

Khi sinh viên IT cần nhiều hơn kỹ năng lập trình

Trong thời đại AI, khoảng cách giữa "biết code" và "có năng lực công nghệ" đang ngày càng rõ rệt. Các công cụ AI hiện có thể hỗ trợ lập trình nhanh hơn, tối ưu hơn và tự động hóa nhiều công việc từng được xem là lợi thế của developer junior.

Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp công nghệ hiện nay bắt đầu đánh giá cao những kỹ năng mang tính toàn cầu hơn như khả năng tư duy hệ thống, làm việc nhóm, collaboration đa quốc gia và thích nghi với môi trường công nghệ thay đổi liên tục.

Đây cũng là lý do nhiều sinh viên IT hiện nay không chỉ quan tâm đến kiến thức chuyên môn mà còn chú trọng hơn đến môi trường học tập quốc tế, nơi giúp họ tiếp cận với nhiều góc nhìn công nghệ, văn hóa và phương pháp làm việc khác nhau.

Sự phát triển của remote working cũng đang khiến ngành CNTT trở thành một trong những lĩnh vực "ít biên giới" nhất hiện nay. Một kỹ sư phần mềm tại Việt Nam hoàn toàn có thể tham gia dự án cho doanh nghiệp tại Anh, Singapore hay Mỹ mà không cần di chuyển sang quốc gia đó.

Tuy nhiên, để làm việc trong môi trường toàn cầu, kỹ năng lập trình thôi là chưa đủ.

Tư duy toàn cầu đang trở thành lợi thế mới của sinh viên công nghệ

Nhiều chuyên gia cho rằng thế hệ kỹ sư công nghệ trong tương lai sẽ cần kết hợp giữa technical skills và global mindset. Điều này bao gồm khả năng giao tiếp, thích nghi đa văn hóa, làm việc nhóm quốc tế và liên tục cập nhật công nghệ mới. Đặc biệt trong bối cảnh AI thay đổi quá nhanh, khả năng học hỏi liên tục đang trở thành yếu tố quan trọng hơn cả việc chỉ thành thạo một ngôn ngữ lập trình cụ thể.

Đây cũng là lý do nhiều sinh viên hiện nay lựa chọn các chương trình học có yếu tố quốc tế nhằm mở rộng trải nghiệm học tập và chuẩn bị tốt hơn cho thị trường lao động toàn cầu. Một trong những lộ trình đang được nhiều sinh viên IT quan tâm là mô hình Credit Transfer – hình thức cho phép học một phần chương trình tại Việt Nam trước khi chuyển tiếp sang đại học quốc tế để hoàn thành giai đoạn còn lại.

Buổi hội thảo chia sẻ trực tiếp cùng đại diện MDX (Anh Quốc) tại Việt Nam

Đối với sinh viên FPT Aptech, sau khi hoàn thành chương trình ADSE với hơn 2 năm, sinh viên có cơ hội chuyển tiếp học 1 năm tại Middlesex University London (MDX) – Anh Quốc để tiếp tục chương trình đại học quốc tế nếu đáp ứng các yêu cầu đầu vào của trường. Bên cạnh hình thức học trực tiếp tại London, chương trình cũng mang đến lựa chọn học online linh hoạt, giúp sinh viên tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế theo nhiều lộ trình phù hợp hơn.

Thông qua lộ trình học chuyển tiếp, sinh viên không chỉ được tiếp cận chương trình đào tạo quốc tế mà còn có cơ hội trải nghiệm môi trường học tập đa văn hóa, mở rộng tư duy toàn cầu và nâng cao khả năng thích nghi trong bối cảnh ngành công nghệ ngày càng mang tính quốc tế.

Khi giáo dục quốc tế không còn là "đặc quyền"

Trong vài năm gần đây, giáo dục quốc tế đang dần trở nên gần hơn với sinh viên Việt Nam thông qua các mô hình chuyển tiếp tín chỉ và liên kết đào tạo. Thay vì xem du học là một mục tiêu quá xa vời, nhiều bạn trẻ hiện nay bắt đầu lựa chọn những lộ trình linh hoạt hơn để từng bước tiếp cận môi trường học tập toàn cầu.

Đặc biệt với ngành CNTT – lĩnh vực thay đổi liên tục cùng AI và chuyển đổi số – việc được tiếp cận môi trường quốc tế từ sớm có thể giúp sinh viên xây dựng lợi thế cạnh tranh về kỹ năng, tư duy và khả năng thích nghi. Trong kỷ nguyên AI, tương lai có thể sẽ không chỉ thuộc về những người biết code, mà thuộc về những nhân sự công nghệ có khả năng học hỏi liên tục, làm việc toàn cầu và thích nghi nhanh với những thay đổi của thế giới công nghệ. Tìm hiểu về chương trình đào tạo của FPT Aptech tại đây.