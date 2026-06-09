Cậu bé lớp 4 đạt IELTS 8.0 ngay lần đầu, sử dụng tốt 3 ngôn ngữ

Nguyễn Hùng Việt Bảo (sinh năm 2016), bé trai 10 tuổi quê ở Bắc Ninh, vừa xuất sắc đạt IELTS Academic Overall 8.0 trong lần đầu tiên tham dự kỳ thi IELTS tại IDP. Điểm từng kỹ năng của em gồm: Listening (nghe) 8.5, Speaking (nói) 8.0, Reading (đọc) 7.5 và Writing (viết) 7.0.

Band IELTS 8.0 được xem là một thành tích rất nổi bật bởi tỷ lệ thí sinh đạt mức điểm này vốn khá thấp trên phạm vi toàn cầu. Theo một số thống kê IELTS được công bố trước đây, nhóm thí sinh đạt Overall Band 8.0 trở lên chỉ chiếm khoảng 3% tổng số người dự thi trên toàn thế giới ở tất cả các nhóm tuổi.

Đặc biệt, việc em Việt Bảo đạt IELTS 8.0 khi mới học lớp 4 được xem là một thành tích rất hiếm gặp ở độ tuổi tiểu học. Kết quả này không chỉ nổi bật tại Việt Nam mà còn gây ấn tượng ở phạm vi quốc tế, bởi số trường hợp đạt mức điểm tương đương ở lứa tuổi này là vô cùng nhỏ. Phần lớn thí sinh tham gia IELTS là học sinh trung học, sinh viên hoặc người trưởng thành, và Band 8.0 cũng là mục tiêu mà nhiều thí sinh lớn tuổi phải trải qua quá trình ôn luyện kéo dài để chinh phục. Thành tích này cho thấy năng lực tiếng Anh của em ở mức rất cao, đồng thời phản ánh khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách thành thạo và ổn định trong môi trường học thuật.

Bên cạnh thành tích IELTS ấn tượng, Việt Bảo còn có khả năng sử dụng đồng thời ba ngôn ngữ gồm tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Đức. Theo gia đình, việc sử dụng và chuyển đổi giữa các ngôn ngữ này đã trở thành điều tự nhiên đối với em, từ giao tiếp, học tập đến nhiều hoạt động khác trong cuộc sống hằng ngày.

Cách học của bé trai lớp 4 đạt 8.0 IELTS

Đối với kỹ năng Writing (viết), Việt Bảo chia sẻ đây là phần khó nhất với con vì bài viết không chỉ đòi hỏi vốn tiếng Anh mà còn yêu cầu khả năng tư duy, phản biện, kiến thức ở nhiều lĩnh vực khác nhau và cách tổ chức ý tưởng logic trong thời gian giới hạn.

Ở nhà, con có thói quen đọc sách, xem các nội dung khoa học, các chương trình khám phá thế giới và thường xuyên tự tìm hiểu những chủ đề mà mình yêu thích. Theo gia đình, điều này giúp con dần tích lũy vốn từ vựng, mở rộng hiểu biết ở các lĩnh vực khác nhau và có thêm ý tưởng khi làm các dạng bài viết. Với những chủ đề còn mới hoặc chưa quen thuộc, con cũng thường chủ động tra cứu và đọc thêm từ nhiều nguồn khác nhau.

Với kỹ năng Speaking (nói), chị Phương Thuý, mẹ của Việt Bảo chia sẻ rằng trước khi thi, con chủ yếu làm quen với cấu trúc bài thi để hiểu cách diễn ra phần thi nói. Khi bước vào phòng thi, con xem giám khảo như một người đang trò chuyện cùng mình nên trả lời tự nhiên dựa trên suy nghĩ, trải nghiệm và vốn hiểu biết của bản thân. Theo gia đình, kết quả Speaking 8.0 phản ánh khả năng giao tiếp trôi chảy, phản xạ ngôn ngữ tốt của con, đồng thời thể hiện sự cân bằng ở các tiêu chí đánh giá như vốn từ vựng, ngữ pháp và phát âm.

Đối với Listening và Reading, Việt Bảo chia sẻ rằng con cảm thấy hơi tiếc một chút vì con chưa làm tốt như những lần luyện tập ở nhà trước đó.

Khi được hỏi về bí quyết giúp con đạt IELTS 8.0 sau vài tháng làm quen với kỳ thi và ôn luyện, chị Phương Thuý cho biết gia đình không có một phương pháp học đặc biệt nào. Theo chị, kết quả này là sự tổng hòa của nhiều yếu tố, bao gồm khả năng tiếp thu ngôn ngữ ở lứa tuổi nhỏ, nền tảng ngôn ngữ sẵn có, cũng như quá trình làm quen với cấu trúc bài thi trước khi tham dự, giúp con có cơ hội thể hiện những gì mình đã tích lũy được thông qua một bài thi chuẩn hóa.

Gia đình xem việc học và thi IELTS như một cơ hội để con thử sức, rèn luyện bản thân và có thêm những trải nghiệm mới. Vì vậy, gia đình không đặt áp lực điểm số hay kỳ vọng con phải đạt một mức cụ thể. Bên cạnh đó, thời gian dành cho IELTS cũng chỉ được duy trì ở mức vừa phải để ưu tiên việc học ở trường, cũng như dành thời gian cho những hoạt động và sở thích khác của con. Có lẽ nhờ vậy mà con bước vào kỳ thi với tâm lý khá thoải mái và có được kết quả này.

Câu chuyện của Việt Bảo cũng cho thấy khi trẻ được tạo điều kiện tiếp cận ngôn ngữ một cách tự nhiên, được nuôi dưỡng sự tò mò, thói quen đọc và sự đồng hành từ phía gia đình, các em hoàn toàn có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình. Thành tích ấn tượng này không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là nguồn cảm hứng đối với nhiều phụ huynh và học sinh trong hành trình học tập, khám phá tri thức.