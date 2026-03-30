Khánh Như cao bao nhiêu mà bị chê lùn? Đây là lý do trượt Hoa hậu?

Tối 29/3, đêm Chung kết Miss World Vietnam 2025 chính thức diễn ra, nhận nhiều sự quan tâm của khán giả. Trải qua nhiều vòng thi, thể hiện được trọn vẹn tài sắc, ngôi vị cao nhất thuộc về người đẹp đến từ Hà Nội - Phan Phương Oanh. 2 vị trí trong Top 3 thuộc về Lê Phương Khánh Như (Á hậu 1) và Trương Tâm Như (Á hậu 2).

Bên cạnh những lời khen, MXH vẫn luôn bùng nổ với những màn tranh luận về kết quả sau mỗi cuộc thi Hoa hậu. Phần đông đều cho rằng Phương Oanh là người đẹp hội tụ đầy đủ yếu tố hoàn hảo để trở thành hoa hậu, đại diện cho một đất nước.

Top 3 Miss World Vietnam 2025 từ trái sang: Á hậu 2 Tâm Như, Hoa hậu Phương Oanh, Á hậu 1 Khánh Như

Thế nhưng cũng có không ít những ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối cho Lê Phương Khánh Như khi chỉ dừng chân ở chiếc vương miện Á hậu 2. Bởi trong đêm Chung kết, Khánh Như để lại nhiều ấn tượng với visual xinh đẹp, nụ cười duyên, gương mặt sáng bừng. Không những thế, phần thi ứng xử của Khánh Như cũng khiến cả khán đài lẫn người xem online phải “đứng ngồi không yên”.

Khánh Như nhận câu hỏi từ Hoa hậu Lương Thuỳ Linh: "Trong khi thế giới vẫn còn hàng triệu người thiếu ăn thì có không ít nơi lãng phí thực phẩm mỗi ngày. Là một người trẻ, theo bạn đâu là giải pháp hiệu quả để đảm bảo an ninh lương thực thế giới một cách bền vững và công bằng?". Sau đó, phần trả lời của Khánh Như được nhận xét là có dẫn chứng, tư duy rõ ràng và đặc biệt có khả năng sử dụng song ngữ linh hoạt. Màn thể hiện này khiến không ít khán giả cảm thấy thuyết phục và vỗ tay rần rần.

Khánh Như gây ấn tượng mạnh với nhiều fan sắc đẹp

Đặc biệt là màn trả lời ứng xử của Khánh Như khiến ai cũng vỗ tay rần rần

Dù được khán giả đánh giá cao nhưng Khánh Như chỉ dừng chân ở ngôi vị Á hậu 1

Có visual, có thần thái tự tin lại sở hữu khả năng “bắn” tiếng Anh cực đỉnh, Khánh Như khiến netizen kỳ vọng sẽ chạm tay vào vương miện hoa hậu. Tuy nhiên, số khác lại nhận ra một thực tế điều mà Khánh Như thiếu so với các thí sinh khác. Đó chính là chiều cao.

Được biết, Khánh Như sở hữu chiều cao 1m69, số đo ba vòng lần lượt là 84-63-98 cm. Các fan sắc đẹp cho rằng việc có chiều cao dưới 1m70, vóc dáng có phần nhỏ nhắn của Khánh Như sẽ không phải là lợi thế nếu tham gia các cuộc thi quốc tế. Điều này khiến netizen tự suy đoán đây phần nào là lý do khiến cô chỉ dừng chân ở ngôi Á hậu 1.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Khánh Như ứng xử đỉnh thật, không chê vào đâu được nhưng tiếc là chiều cao của bạn dưới 1m70. Do đó cũng khó để trở thành Hoa hậu thật”.

- “Thiếu một chút chiều cao ra quốc tế mới thấy mình nhỏ bé hơn so với các đại diện nước bạn đó. Nên mình thấy ngôi vị Á hậu 1 là phù hợp rồi”.

- “Bạn này xinh và giỏi thật sự, giọng nói như MC. Mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ tiếc là hình thể không quá xuất sắc từ chiều cao đến vóc dáng”.

- “Đúng là nghe bạn này nói tiếng Anh mượt tai, thích thật. Nhưng công tâm thì ngôi vị Á hậu 1 là phù hợp nhất rồi. Không nhớ rõ chiều cao của bạn nhưng so trong top 3 thì có vẻ nhìn thấp hơn, nhỏ nhất”.

Cộng đồng mạng bàn luận nhiều về chiều cao của Khánh Như

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, quê Khánh Hòa, hiện là sinh viên năm cuối ngành Du lịch tại Đại học Kinh tế TP.HCM. Bên cạnh đó, Khánh Như đang theo đuổi công việc MC song ngữ và từng dẫn dắt nhiều sự kiện quy mô lớn. Cô là quán quân cuộc thi Én Vàng UEF 2024 dành cho sinh viên toàn thành phố, đồng thời từng đạt danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023.

Không chỉ nổi bật về ngoại hình, người đẹp còn sở hữu thành tích học tập đáng chú ý với học bổng hỗ trợ học tập xuất sắc 150% tại Đại học Kinh tế TP.HCM và giải C cuộc thi Nhà nghiên cứu trẻ UEH 2023. Tại Miss World Vietnam, Khánh Như cũng ghi dấu ấn khi chiến thắng một phần thi phụ và giành danh hiệu “Người đẹp bản lĩnh”.