Theo báo cáo của tờ Variety, buổi ra mắt phim mới của Brad và George đã bị trì hoãn hơn 30 phút vì người hâm mộ chen chúc vào Sala Grande của Venice để cố gắng được nhìn thấy Brad Pitt và George Clooney. Khi hai ngôi sao đình đám của Hollywood cuối cùng cũng vào được bên trong, âm thanh và bầu không khí chung trong rạp chỉ có thể được mô tả là khá huyên náo. Cả hai diễn viên đã đi về hai phía khác nhau của thảm đỏ, ký tặng và chụp ảnh selfie trước khi cả hai được an ninh đưa đến chỗ ngồi của họ.



Khi Brad và George bước vào rạp, họ chào đám đông bằng tiếng "Buonasera!" vang dội, khiến một số người hâm mộ hét lại với hy vọng nhận được chú ý của cả hai. Ngay cả khi bộ phim bắt đầu chiếu, sự hỗn loạn vẫn tiếp diễn - những người không có vé tranh giành để tìm bất kỳ chỗ ngồi trống nào. Một số người đã bị đuổi ra ngoài trong những cảnh đầu của bộ phim khi những người đến muộn vào.

(Ảnh: Getty Images)

Khi phần giới thiệu phim chạy hết, buổi chiếu kết thúc, Pitt và Clooney đã ôm nhau trước khi nhảy theo giai điệu "Smooth Operator" của Sade. Sau đó, Clooney quay sang vợ mình là Amal và cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Sau đó, Clooney và Pitt bước xuống cầu thang, từ ban công của rạp chiếu phim nơi họ ngồi, để chào những người hâm mộ đang reo hò.

Có lẽ tràng pháo tay kéo dài bốn phút không dài như người ta mong đợi vì sức hút của Pitt và Clooney, nhưng có vẻ như ban tổ chức lễ hội rất muốn khán giả rời khỏi rạp chiếu phim vì buổi ra mắt phim bắt đầu muộn và sự hỗn loạn đã ảnh hưởng không nhỏ đến không khí của buổi ra mắt phim.

(Ảnh: WireImages)

Brad Pitt đã đến Venice chỉ hai ngày sau khi vợ cũ của anh - diễn viên Angelina Jolie - ra mắt bộ phim mới nhất của cô, "Maria", tại đây. Angelina đã nhận được tràng pháo tay kéo dài tám phút. Hành trình của cặp vợ chồng cũ đã được BTC LHP Venice sắp xếp để không xuất hiện cùng nhau tại cùng một thời điểm nhằm tránh đi những sự khó xử cho cặp đôi.

"Wolfs" đánh dấu lần đầu tiên Brad Pitt và George Clooney đồng dẫn dắt một bộ phim kể từ bộ phim hài đen "Burn After Reading" của anh em nhà Coen năm 2008. Trước đó, cả hai là bạn diễn trong loạt phim "Ocean's" từ năm 2001 đến năm 2007. Trong lịch sử của LHP Venice, cả hai diễn viên đều đã từng xuất hiện tại Lido, cụ thể, George Clooney đã tham dự bộ phim "The Men Who Stare at Goats" của Grant Heslov vào năm 2009 và Brad Pitt đã công chiếu bộ phim "Fight Club" của David Fincher vào năm 1999 và giành Cúp Volpi cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với bộ phim "The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford" của Andrew Dominik vào năm 2007.

Sau khi ra mắt tại Venice, "Wolfs" sẽ được ra rạp trong thời gian giới hạn bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 trước khi ra mắt trên Apple TV+ vào ngày 27 tháng 9.