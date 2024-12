When the phone rings (Khi điện thoại đổ chuông) là một trong những bộ phim bị ảnh hưởng nhiều nhất sau lệnh thiết quân luật ở Hàn Quốc. Tuần trước, cách vài tiếng trước thời điểm lên sóng tập 5, Netflix bất ngờ thay đổi lịch chiếu tập 5 và 6 từ ngày 6-7/12 sang ngày 13-14/12. Chỉ sau đó 30 phút, nhà đài MBC xác nhận lịch chiếu cả tuần bị huỷ do "sự kiện đặc biệt".

Theo lịch mới, tập 5 của Khi điện thoại đổ chuông sẽ phát sóng vào tối 13/12. Tập phim này được chiếu sớm hơn 10 phút so với khung giờ mặc định để bù đắp cho khán giả. Tuy nhiên, với tình hình chính trị hiện tại ở Hàn Quốc, nhiều người cho rằng lịch phát sóng chưa có gì là chắc chắn.

Khi điện thoại đổ chuông có mô-típ cũ nhưng vẫn được đón nhận.

Trước đó, nhà đài ra thông báo hoãn phát sóng phim vào các ngày 14/12 và 20/12. Khung phát sóng của ngày 14/12 được dùng để chiếu phim tài liệu đặc biệt về Han Kang - nhà văn Hàn Quốc đầu tiên giành giải Nobel Văn học. Như vậy, lịch chiếu mà MBC công bố cũng không thống nhất.

Khi điện thoại đổ chuông đang tạo cơn sốt ở một số quốc gia châu Á như Việt Nam, Trung Quốc. Theo công bố của Netflix, phim đã leo lên top 2 bảng xếp hạng chương trình truyền hình không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất tuần qua trên Netflix toàn cầu. Phim vươn lên vị trí số 1 trong danh sách hàng tuần của bảng xếp hạng phim truyền hình tạo nhiều tiếng vang nhất, theo Good Data Corporation. Vì vậy, người hâm mộ càng sốt ruột khi phim liên tục phải đổi lịch chiếu.

Phim kể về cuộc hôn nhân sắp đặt của phát ngôn viên trẻ tuổi nhất Nhà Xanh và phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu giả câm.

Một số khán giả Việt Nam bình luận: "Chưa bộ phim nào khiến người xem thấp thỏm như Khi điện thoại đổ chuông ", "Lần đầu tiên vừa xem phim, vừa phải theo dõi tin tức thời sự ở Hàn Quốc", "Mong nhà đài xem xét chiếu bù 2 tập/ngày"... Tuy nhiên, việc đẩy nhanh tiến độ phát sóng khó xảy ra do quá trình hậu kỳ tốn nhiều thời gian. Nhiều người còn lo lắng Khi điện thoại đổ chuông có thể bị hoãn chiếu vô thời hạn vì có nhiều tình tiết nói về chính trị.

Nhiều công ty giải trí phải dừng lịch trình của nghệ sĩ sau ban bố thiết quân lệnh khẩn cấp từ Tổng thống Yoon Suk Yeol hôm 3/12. Sau hai ngày rối loạn, hoạt động của giới nghệ sĩ đang quay trở lại bình thường.

Hôm 10/12, Quốc hội Hàn Quốc thông qua nghị quyết yêu cầu bắt giữ ngay lập tức Tổng thống Yoon Suk Yeol và 7 người khác vì việc tuyên bố thiết quân luật.