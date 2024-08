Tối 10/8, CAM Concert: see đã chính thức diễn ra tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội). Dàn line-up của CAM Concert quy tụ nhiều cái tên nổi bật của giới nghệ sĩ indie Việt như: Hải Sâm, Vinh Khuất, Trang, An Trần, Datmaniac, ngoài ra còn có tlinh, Hoàng Dũng, Tiên Tiên và đặc biệt có sự trở lại của Thắng sau scandal và Hải Bột - huyền thoại Rock Việt sau thời gian dài ở ẩn. Nhờ dàn line-up mà CAM Concert nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả yêu nhạc.

Điểm nhấn của chương trình khi Thắng và “quái vật” Hải Bột đã có màn collab bùng nổ trên sân khấu sau 7 năm đàn anh ở ẩn. Trước đó, trong thời điểm scandal đời tư nổ ra, Thắng cũng đã bị huỷ show tại chính CAM Concert. Vậy nên sự trở lại lần này khiến nhiều khán giả của CAM Concert bất ngờ.

Về giọng hát và phong cách trình diễn, netizen cũng không nhận ra có sự thay đổi gì so với thời kì anh còn là trưởng nhóm Ngọt: vẫn là một Thắng say mê trong âm nhạc, giọng hát đặc biệt, những ngón tay gẩy đàn guitar điêu luyện. Phần trình diễn của Thắng khiến nhiều người bồi hồi nhớ lại một thời hoàng kim của ban nhạc Ngọt. Không chỉ collab với anh lớn trong làng nhạc Việt, anh đã có màn kết hợp với giám đốc âm nhạc Vinh Khuất, Datmaniac, Thỏ Trauma và An Trần.

Thắng có sân khấu kết hợp với nhiều nghệ sĩ trong lần trở lại này

Tuy nhiên, một số khán giả đã có những chia sẻ thật sự sau khi CAM Concert kết thúc. Nhiều người cảm thấy không hài lòng với sự xuất hiện của Thắng trên sân khấu quá sớm sau scandal lớn đến vậy. Trên mạng xã hội Threads liên tục xuất hiện các bài đăng thể hiện quan điểm rõ ràng về chuyện họ chưa quên được “đời tư" của Thắng để có thể thoải mái nghe nhạc hay nhìn thấy anh trên sân khấu.

Một số người cho rằng phần diễn của huyền thoại Hải Bột đang rất trọn vẹn cho tới khi Thắng xuất hiện và song ca cùng đàn anh bản hit Trái Đất Tròn. Điều này khiến bầu không khí tận hưởng show diễn của họ bị gượng gạo. Cảm xúc này còn gượng gạo hơn khi bài hát Xin Lỗi được cất lên. Nhiều “cựu thành viên FC” vẫn không thể bỏ qua loạt bê bối đời tư của Thắng nên họ còn bỏ về ngay khi đến phần diễn của Thắng.

Huyền thoại Hải Bột tái xuất với màn kết hợp ấn tượng với Thắng, tạo nên lịch sử của indie Việt

Màn song ca giữa Thắng và Hải Bột nhận về nhiều tranh cãi

Một khán giả khó chịu với sự xuất hiện của Thắng và phải bỏ về giữa chừng

Bên dưới cũng có nhiều bình luận đồng tình với bạn khán giả này

Bỏ qua về phần trình diễn gây tranh cãi của Thắng thì CAM Concert vẫn kết thúc một cách trọn vẹn.

Trước đó vào lúc 19h, CAM Concert đã bắt đầu trong sự chờ đợi của khán giả. Tất cả nghệ sĩ trong dàn nhạc giao hưởng đã mở màn với khán giả bằng những giai điệu mới lạ của đoạn nhạc huyền thoại của chuỗi phim Avengers. Hải Sâm chính là ca sĩ “chào sân” đầu tiên, anh đem đến những bản hit quen thuộc như: Thế Thôi, Những Vì Tinh Tú Trong Đôi Mắt Em, Giá Như… Ghi điểm trong mắt khán giả bởi vẻ ngoài điển trai, những bản hit nhẹ nhàng du dương không khó để Hải Sâm dễ dàng lấy lòng các fan nhạc.

Hải Sâm

Ngay sau đó, sân khấu được tăng nhiệt bởi sự xuất hiện của Datmaniac, anh như một làn gió mới thay đổi “gia vị” cho người xem. Màn biểu diễn của Datmaniac đã khiến nhiều người trầm trồ, hoá ra nhạc giao hưởng có thể kết hợp với rap tạo nên những giai điệu độc đáo không kém phần đặc sắc.

Datmaniac

Tiếp theo đó, Trang và Tiên Tiên biểu diễn “tình cực tình”, mang đến nhưng giai điệu du dương không kém phần sôi động: Đâu Cần Một Bài Ca Tình Yêu, Một Người Nhẹ Nhàng Hơn.

Trang và Tiên Tiên

Ấn tượng nhất CAM Concert phải kể đến tlinh. Ngay khi bước ra sân khấu, nữ ca sĩ đã gây sự chú ý với một bộ cánh nổi bật cực “slay” cùng lối trang điểm khiến người ta gợi nhớ đến Lady Gaga. Cô nàng còn hài hước đổi nghệ danh: “Hôm nay tlinh sẽ hoá thân thành ca sĩ hải ngoại Tài Linh đến đây để biểu diễn”. Lần đầu tiên hát cùng dàn nhạc giao hưởng, phần biểu diễn của nữ ca sĩ Gen Z mới lạ nhưng không hề làm mất đi chất riêng của mình.

tlinh diễn ở CAM Concert: see (Clip: Kouji.R)

tlinh

Hoàng Dũng

Và set diễn được mong chờ nhất đêm diễn đó là sau 7 năm, Hải Bột chính thức tái xuất sân khấu. Vẫn là hình ảnh giản dị mộc mạc chỉ là… tăng cân đôi chút, anh khá lúng túng giao lưu với những khán giả tại CAM Concert. Tưởng chừng đối tượng khán giả đa phần đều là những người hâm mộ của những nghệ sĩ trẻ sẽ làm khó Hải Bột nhưng không, ngay khi ca khúc Vì Đời cất lên bài hát đã nhanh chóng được hàng nghìn khán giả có mặt tại Cung thể thao Quần Ngựa hưởng ứng nhiệt tình.

Choáng ngợp trước sự đón nhận nồng hậu đó, Hải Bột - người đã rời xa ánh đèn sân khấu nhiều năm - lúng túng đến mức trật nhịp, quên lời nhưng không khán giả nào trách cứ anh cả. Bởi giọng hát của Hải Bột là một điều gì đó… “cần được bảo tồn". Các bản hit tiếp theo như Ông Trời Cô Đơn, Cho Con Được Trở Về đều được thể hiện bùng nổ và ấn tượng. Đây đều là những sáng tác có phần nhạc nền tương đối phức tạp, nhiều lớp lang, phù hợp để các nhạc công của dàn nhạc giao hưởng CAM Philharmonic biến tấu và sáng tạo.

Sân khấu biểu diễn của Hải Bột

Hải Bột

Ở phần kết của chương trình, Vinh Khuất đã hoà vang tiếng hát cùng hàng nghìn khán giả với bài hát Quá Lâu . Đây là đình đám trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ đã mang anh lại gần hơn với khán giả. Giai điệu sôi động của bài hát đã khuấy động không khí của khán phòng đã khiến khán giả khó tính nhất cũng phải nhún nhảy theo giai điệu. Ai nấy cũng đều cảm thấy “nổi da gà” vì cả phần hình và phần tiếng của bài hát kết show.