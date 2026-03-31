Khẩn: Bộ Y tế thu hồi toàn quốc giảm đau xương khớp Aceclofenac STELLA

Theo quyết định mới ban hành ngày 31/3/2026, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành quyết định thu hồi trên toàn quốc với một lô thuốc giảm đau, kháng viêm là Aceclofenac STELLA 100mg. Đây là loại thuốc được sử dụng phổ biến trong điều trị các bệnh lý xương khớp và viêm đau.

Thông tin từ cơ aquan quản lý cho biết, lô thuốc bị thu hồi có số lô 070423, ngày sản xuất 07/04/2023 và hạn dùng đến 07/04/2026. Sản phẩm do Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm sản xuất và đã được lưu hành rộng rãi trên thị trường.

Nguyên nhân thu hồi được xác định do mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu tạp chất liên quan. Vi phạm này được xếp ở mức độ 2, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị và mức độ an toàn khi sử dụng.

Cơ quan chức năng yêu cầu doanh nghiệp ngừng ngay việc kinh doanh, đồng thời khẩn trương thu hồi toàn bộ lô thuốc trong thời hạn quy định. Các nhà thuốc, cơ sở y tế cũng phải dừng phân phối và hoàn trả sản phẩm nếu còn tồn kho.

Cục cũng yêu cầu Cty Stellapharm chủ trì, phối hợp với tổ chức, cá nhân có liên quan gửi thông báo thu hồi lô thuốc bị thu hồi nêu trên tới tất cả các cơ sở bán buôn, bán lẻ, cơ sở tổ chức chuỗi nhà thuốc, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người sử dụng đã nhận lô thuốc nêu trên; tổ chức thu hồi và tiếp nhận toàn bộ lô thuốc bị thu hồi nêu trên, hoàn thành trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày 31/3).

Đối với người tiêu dùng, nếu đang sử dụng thuốc thuộc lô nêu trên, cần kiểm tra thông tin trên bao bì và ngưng dùng ngay khi phát hiện trùng khớp. Người dân nên liên hệ với nơi mua thuốc hoặc cơ sở y tế để được hướng dẫn xử lý phù hợp.

Cục Quản lý Dược giao Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh kiểm tra và giám sát Cty Stellapharm thực hiện việc thu hồi và xử lý thuốc bị thu hồi theo quy định; đồng thời đánh giá hiệu quả của việc thu hồi thuốc (việc thu hồi đã triệt để chưa, sản phẩm còn có khả năng vẫn tiếp tục được lưu hành, sử dụng và có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến đến sức khỏe người sử dụng hay không?).

Sở Y tế các tỉnh thành phố, Y tế các ngành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc về thông tin thu hồi lô thuốc không đạt chất lượng nêu trên; công bố thông tin về quyết định thu hồi thuốc trên Trang thông tin điện tử của Sở; kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành; báo cáo về Cục Quản lý Dược và các cơ quan chức năng có liên quan.

Theo Cục Quản lý Dược