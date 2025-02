Khám xét nơi ở, bắt tạm giam Giám đốc Trần Thị Thoa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước mới đây vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Trần Thị Thoa (SN 1991, trú khu phố 3, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long), là Giám đốc Công ty TNHH MTV dịch vụ viễn thông Mạnh Cường (trụ sở tại đường Lê Quý Đôn, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ các tài liệu của vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện rằng từ năm 2018, Trần Thị Thoa, giữ chức Giám đốc Công ty Mạnh Cường chuyên về mua bán sim và thiết bị viễn thông, đã mời gọi 5 người quen (đến từ thị xã Phước Long, huyện Đồng Phú và TP. HCM) đầu tư vào doanh nghiệp với lợi nhuận từ 0,6-2%/giá trị đơn hàng hàng ngày.

Tuy nhiên, Thoa lại sử dụng một phần tiền vào mục đích cá nhân và đầu tư chứng khoán, tiền ảo. Từ giữa năm 2021 đến đầu năm 2022, dù chịu lỗ từ chứng khoán và tiền ảo, Thoa vẫn tiếp tục thu hút vốn từ người quen biết.

Trần Thị Thoa nghe đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ban hành lệnh bắt tạm giam. Ảnh: Bình Phước Online

Bên cạnh đó, Thoa cũng vay tiền của hai người là chị L.T.P (sinh năm 1983, trú tại Tân Đồng, TP. Đồng Xoài) và chị L.T.T (sinh năm 1985, trú tại Sơn Giang, TX. Phước Long) để đầu tư, và dùng tiền vay của người này để trả lãi cho người kia.

Đến tháng 8 năm 2022, do không thể huy động thêm vốn, Thoa không thể trả lại vốn và lãi, vì vậy đã bị các nhà đầu tư tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình điều tra, Thoa đã thừa nhận việc thu hút vốn đầu tư từ nhiều người, bao gồm việc kêu gọi chị L.T.L.P (44 tuổi, trú tại khu phố 2, Long Phước, TX. Phước Long) đầu tư gấp 29 tỷ 600 triệu đồng. Số tiền đã được Thoa sử dụng để trả nợ và lãi cho những nhà đầu tư trước đó. Sau đó Thoa tiếp tục vay mượn từ người khác để trả số tiền hơn 24 tỷ 94 triệu đồng cho chị L.T.L.P và hiện vẫn còn nợ hơn 5 tỷ 505 triệu đồng mà không có khả năng thanh toán.

Thoa đã không sử dụng số vốn huy động để đầu tư hay kinh doanh như đã cam kết mà để chơi chứng khoán và tiền ảo, cũng như dùng vốn của người sau để trả lãi cho người trước, đây là hành vi gian dối. Thoa đã cố tình thu hút thêm vốn dù biết mình không thể trả nợ, dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán.

Dựa trên chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ban hành lệnh bắt tạm giam (4 tháng) và lệnh khám xét nhà của Trần Thị Thoa vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.