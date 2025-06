Khám xét nhà trùm giang hồ cộm cán Vi "ngộ" ở Thanh Hóa

Sáng 29-6, một lãnh đạo UBND phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận lực lượng công an đang thực hiện khám xét nhà của Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ"; SN 1981; ngụ phố Đào Duy Từ, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa).

Lực lượng công an phong tỏa khu nhà của trùm giang hồ xứ Thanh - Vi "ngộ"

Theo vị lãnh đạo này, phường đã nhận được thông báo về việc khám nhà của công dân Nguyễn Văn Vi nên đã thông báo cho cán bộ tổ dân phố tới hỗ trợ, chứng kiến sự việc.

Theo quan sát, trong sáng nay 29-6, hàng chục cảnh sát, công an thuộc nhiều lực lượng của Công an tỉnh Thanh Hóa như: Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, công an khu vực... đã tới hỗ trợ Bộ Công an thực hiện lệnh phong tỏa, khám xét tại nhiều số nhà từ 130 đến 136, được cho là nơi ở, nơi làm việc của Vi "ngộ".

Việc khám xét vẫn đang diễn ra

Đến khoảng 10 giờ ngày 29-6, việc khám xét vẫn đang diễn ra. Ngoài vị trí trên đường Đào Duy Từ, theo một số nguồn tin, lực lượng công an còn khám xét ở một số địa điểm khác. Lý do khám xét chưa được tiết lộ.

Được biết, cái tên Vi "ngộ" từ lâu đã nổi như cồn trong giới giang hồ Thanh Hóa, là ông trùm cầm đầu nhóm côn đồ chuyên đòi nợ thuê, bảo kê và cho vay nặng lãi không kém số má gì so với Tuấn "thần đèn".

Lực lượng cảnh sát phong tỏa tuyến đường Đào Duy Từ

Việc khám xét đã gây sự chú ý của nhiều người dân ở Thanh Hóa, bởi Vi "ngộ" cũng là nhân vật giang hồ cộm cán, có tiếng nói trong giới xã hội ở xứ Thanh.