Khám phá vẻ đẹp mê hoặc của Hang Múa từ đỉnh Ngoạ Long, Ninh Bình

Khu du lịch sinh thái Hang Múa, tọa lạc trên ngọn núi Ngọa Long, đã trở thành một trong những điểm đến nổi tiếng ở Ninh Bình trong vài năm trở lại đây. Với vẻ đẹp tự nhiên tuyệt mỹ và khung cảnh độc đáo, Hang Múa thu hút du khách từ khắp nơi đến tham quan và khám phá.

Vẻ đẹp kỳ bí của Hang Múa

Nằm trong khu vực thôn Khê Đầu Hạ, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Hang Múa nằm trong quần thể danh thắng Tràng An, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Khoảng cách từ trung tâm thành phố Ninh Bình đến Hang Múa khoảng 6km, và từ Hà Nội khoảng 110km, việc di chuyển đến đây dễ dàng bằng xe khách, xe máy hoặc xe ô tô.

Thời gian thích hợp để tham quan Hang Múa thường là vào mùa lúa chín, từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6. Lúc này, không chỉ Hang Múa mà cả vùng Tam Cốc - Bích Động cũng sẽ rực rỡ với cánh đồng lúa chín và cảnh sắc hùng vĩ. Thời tiết ở Ninh Bình vào mùa này thường khá dễ chịu, với nắng ấm và không quá oi bức. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để du khách leo núi và tham quan.

Hang Múa - Ninh Bình. Ảnh: Phuotvivu

Tuy nhiên, du khách cũng có thể tham quan Hang Múa vào đầu năm hoặc từ tháng 10 đến tháng 12. Tuy phong cảnh của Tam Cốc không còn lúa chín, nhưng vẫn mang một vẻ đẹp riêng và yên bình. Vào những tháng này, cảnh quan tại Hang Múa vẫn sẽ tươi đẹp và hấp dẫn, tạo điều kiện tốt cho việc khám phá.

Hang Múa không chỉ là một điểm tham quan du lịch đơn thuần mà còn là một quần thể du lịch phong phú với nhiều cảnh quan và hoạt động thú vị. Đỉnh núi Ngọa Long với gần 500 bậc thang đá chạy dọc theo dốc núi là điểm độc đáo và nổi bật. Cảm giác chinh phục mỗi bậc thang, từng bước đi bên trong quang cảnh thiên nhiên tươi đẹp, làm cho cuộc hành trình trở nên hấp dẫn và thú vị.

Không chỉ có phong cảnh núi non hùng vĩ, từ đỉnh núi Hang Múa bạn còn có thể nhìn thấy vẻ đẹp của cánh đồng lúa xanh ngút ngàn phía dưới. Cảnh này đặc biệt rạng rỡ vào mùa lúa chín. Ngoài ra, còn có cánh đồng hoa sen tuyệt đẹp, lung linh khoe sắc ngay cả khi trái mùa, tạo nên một khung cảnh đẹp mắt và độc đáo.

Nếu du khách có thời gian dành ít nhất 4-5 ngày tại Ninh Bình, du khách cũng có cơ hội khám phá nhiều địa điểm du lịch khác tại khu vực này. Ngoài Hang Múa, Ninh Bình còn có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Chùa Bái Đính, Quần thể danh thắng Tràng An, Tam Cốc - Bích Động, Hoa Lư và nhiều điểm thú vị khác. Chi phí cho 1 lần tham quan Hang Múa là 100.000 đồng/ vé.

Trần Thị Lan Anh (1995), một du khách đang trải nghiệm hành trình khám phá Ninh Bình đến từ Thủ đô Hà Nội chia sẻ "Đây là lần đầu tôi tới du lịch, nhưng tôi đã cảm nhận được sự đặc biệt và độc đáo của Hang Múa. Tôi thấy mình như đang sống trong một câu chuyện cổ tích, nơi mà thiên nhiên và con người hòa quyện tạo nên một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. Ngay từ khi bước chân vào khu vực này, tôi đã bị mê hoặc bởi sự kỳ bí và hùng vĩ của núi Ngọa Long và Hang Múa".

Lan Anh tận hưởng từng bước đi trên những bậc thang đá dẫn lên đỉnh núi, cảm nhận sự hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ, nơi cô có thể tận hưởng cảm giác thư thái và yên bình. Những cánh đồng lúa chín óng ánh phía dưới, cùng với cảnh quan hùng vĩ của Tam Cốc - Bích Động.

"Thiên đường" sống ảo của giới trẻ

Khu du lịch sinh thái Hang Múa, nằm trong quần thể danh thắng Tràng An, nổi bật với đỉnh núi Ngọa Long cao vút, được biết đến như một "Vạn Lý Trường Thành" thu nhỏ. Điểm nhấn chính là hệ thống bậc thang đá đẹp mắt và kỳ vĩ dẫn lên đỉnh núi, tạo điều kiện cho du khách tận hưởng khung cảnh bao quát, bao gồm cảnh quan thiên nhiên và vùng cánh đồng lúa chín mướt màu xanh bát ngát.

Hang Múa là thiên đường sống ảo cho giới trẻ. Khởi đầu từ những bước chân đầu tiên, khi du khách tiến lên gần 500 bậc thang đá. Mỗi bậc thang mang trong mình một sự kỳ diệu, tạo nên những góc ảnh tuyệt đẹp với khung cảnh hùng vĩ và mảng màu xanh tự nhiên. Chính những bức ảnh tại đây đã trở thành tấm vé đưa du khách vào thế giới ảo mê đắm.

Tới đỉnh núi, du khách sẽ được đón chào bởi một tượng rồng dài nằm dưới tầm mắt. Tượng rồng này không chỉ là biểu tượng của núi Ngọa Long mà còn là sự tượng trưng cho sức mạnh và tinh thần kiên định.

Lan Anh cho biết "Ngoài việc trải nghiệm cảnh quan đẹp mắt, tôi còn có dịp thưởng thức cảm giác chinh phục bản thân khi leo lên đỉnh núi qua hàng trăm bậc thang đá.Từ đỉnh núi, mọi áp lực và lo âu của cuộc sống hàng ngày dường như tan biến, thay vào đó là cảm giác thư thái và tự do trước vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ. Cảm giác đứng trên đỉnh núi, tự do vung tay, tự do bay như những thiên thần trong tranh vẽ, đã khiến tôi mê mải và chẳng muốn rời đi".

Sống ảo tại Hang Múa không chỉ dừng lại ở việc tận hưởng cảnh quan tuyệt đẹp mà còn đem lại những khoảnh khắc vui vẻ, sáng tạo. Du khách có thể tạo nên những bức ảnh ấn tượng với tượng rồng, những bậc thang đá và cảnh quan núi rừng bao quanh.

Không chỉ đẹp trong ban ngày, Hang Múa còn mang một vẻ đẹp ma mị khi màn đêm buông xuống. Ánh sáng đom đóm và những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời tạo nên một không gian thần tiên, mời gọi du khách vào cuộc hành trình khám phá vẻ đẹp đa dạng của Hang Múa.

Trong tất cả những danh lam thắng cảnh ấn tượng ở Ninh Bình, Hang Múa vẫn giữ được vẻ đẹp riêng biệt và thu hút sự chú ý của du khách. Với hình dáng quả chuông úp ngược và những bậc thang đá trắng dẫn lên đỉnh núi, Hang Múa mang trong mình một vẻ đẹp kỳ diệu và hấp dẫn.