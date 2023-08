5 lý do giữ chân du khách của An Lâm Retreats Saigon River

Hãy cùng tìm hiểu 5 lý do khiến An Lâm Retreats Saigon River có thể lôi cuốn du khách và các gia đình mỗi dịp ghé thăm nhé!



Vị trí thuận lợi, tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển

Thật thú vị khi biết rằng An Lâm Retreats Saigon River chỉ cách trung tâm thành phố 25 phút di chuyển bằng tàu cao tốc hoặc ô tô. Xuất phát từ bến Bạch Đằng quận 1 hay bến Bình An quận 2, chay dọc theo sông Sài Gòn mát rượi, hành trình này thật sự là một trải nghiệm thú vị và mới lạ. Những tòa cao ốc chọc trời lùi dần về phía sau, nhường chỗ cho màu xanh của cây lá, những mái nhà nhỏ lưa thưa, những chiếc tàu gỗ thỉnh thoảng chạy ngang, rẽ nước, tung bọt trắng xóa.

Du khách đặt phòng sẽ được bao gồm cả dịch vụ tàu đón tiễn 2 chiều giữa bến tàu và khu nghỉ dưỡng. Đối với các gia đình có xe ô tô thì thời gian di chuyển cũng không vượt quá 30 phút. Sự thuận tiện này vừa giúp xóa đi mối bận tâm của việc lên kế hoạch đi lại vừa tiết kiệm được thời gian di chuyển.

Không gian thiên nhiên trong lành và lãng mạn

Sau khi được chào đón bởi những "quản gia" thân thiện, du khách sẽ bước vào một thế giới xanh mướt và mát lành. Mùi đất ẩm nồng nàn, mùi cỏ cây mới tưới, mùi thơm nhẹ nhàng, dễ chịu của mấy bụi hoa nhài, hoa nguyệt quế dọc con đường nhỏ dẫn vào villa khiến người ta nhanh chóng quên đi bao nhiêu mệt nhọc, chỉ còn lại cảm giác mát mẻ, sảng khoái và sẵn sàng đón nhận những điều thú vị.

Ý tưởng "đưa thiên nhiên từ ngoài vào trong" của An Lâm Retreats Saigon River còn thể hiện ở những chi tiết trang trí trên tường, trên thảm, ở những nhành hoa giấy quấn quýt vào tán si già đung đưa ngoài ban công hay bờ tường mọc đầy những tay dương xỉ khổng lồ, điểm xuyết vài bông hoa chuối dại đỏ rực như thắp lửa. Tất cả villa đều có hồ bơi riêng, hoặc đón nắng sớm và chiều tà đổ trên sông Sài Gòn, hoặc nép mình ở một góc vườn yên, làm mặt gương soi bóng những bông hoa giấy lấp ló trong đám lá xanh.

Thiết kế gỗ mộc thân thiện, ấn tượng và sang trọng

Một trong những điểm đặc biệt của An Lâm Retreats Saigon River là thiết kế gỗ mộc vừa độc đáo vừa toát lên vẻ ấn tượng và sang trọng.

Những căn phòng suite nằm trên cao, được dẫn dắt bằng những chiếc cầu thang gỗ xen lẫn vào lá hoa khiến người ta cảm thấy mình như lạc vào thế giới cổ tích. Bộ bàn ghế nhỏ xinh, mộc mạc đặt vừa vặn ngoài ban công như mời gọi một buổi sáng yên bình bên tách trà thơm và một cuốn sách hay. Nếu phòng suite được xem như "những ngôi nhà trên cây" thì những căn villa biệt lập lại như những lâu đài ẩn mình bí mật khi nằm gọn trong vườn, được ôm ấp bởi dàn cây leo mềm mại và những cành cổ thụ vững chãi.

Nổi lên như một tòa sen bên sông chính là nhà hàng Sen, "trái tim" của khu nghỉ, mang đến cảm giác an lành và gần gũi khi chất liệu gỗ mộc và các chi tiết bài trí được sắp xếp hài hòa, tinh tế khiến cho cả không gian của Sen thấm đẫm màu sắc và tinh thần của nhà vườn xưa.

Thế giới vui nhộn của bé và bình yên của bố mẹ

Khỏi phải nói niềm vui thích của trẻ con khi đặt chân đến An Lâm Retreats Saigon River. Bạn nào không thích được cho cá ăn rồi đùa nghịch với bóng nắng nhảy nhót trên mấy bông hoa, thỏa sức sáng tạo với những lớp thủ công và làm bánh, ngụp lặn dưới hồ bơi cả ngày mà không cần phải ngủ trưa, buổi tối lại có thể thức khuya xem phim ngoài trời và ăn bắp rang với bố mẹ? Dấu ấn tuổi thơ in đậm trong trí nhớ của con trẻ chính là những kỉ niệm ngây ngô, đáng yêu và vô cùng quý giá.

Bố mẹ cũng được thư giãn, lắng nghe và trò chuyện cùng nhau. Đã bao lâu rồi bạn chưa thật sự "bỏ quên" chiếc điện thoại với những email, deadline chồng chéo? Đã bao lâu rồi bạn chưa nhìn kỹ khuôn mặt người thương để nhận ra những dấu chân chim đã bắt đầu hằn lên đuôi mắt? Thời gian sống "chất lượng" lại được đong đầy qua những hoạt động tại khu nghỉ: yoga chào bình minh rồi thiền dưới hoàng hôn hoặc cùng trải nghiệm một liệu trình chăm sóc cơ thể và tinh thần cho cặp đôi tại Jungle Spa.

Các điểm check in sống ảo cực chất

Chẳng phải tự nhiên mà hình ảnh đóng vai trò không thể thiếu trong những chuyến đi. Bỏ qua "tác dụng thần kỳ" trên mạng xã hội thì hình ảnh là công cụ lưu trữ kỉ niệm, kí ức, tình cảm và khoảnh khắc có khi chỉ đến một lần duy nhất.

Tại bất cứ nơi đâu trong lòng An Lâm Retreats Saigon River bạn cũng có thể tìm thấy những background thật "cháy" cho những pose hình cực chất. Và dù là gia đình có trẻ em, nhóm bạn, cặp đôi hay ngay cả với một du khách độc hành thì chiếc hồ sen nhỏ nhắn với ấy chú cá con hay ngoi lên đớp bóng, chiếc cầu thang gỗ dẫn lên căn phòng suite nên thơ, con đường nhỏ liêu xiêu bóng nắng mở lối vào khu spa yên tĩnh, chiếc ghế lười ẩn mình dưới cội si già, hay đơn giản là đám cỏ cây duyên dáng ngay giữa ngã ba đường cũng có thể là cảm hứng của vô số những bức hình khiến người ta mê mẩn.

Càng ngày, An Lâm Retreats Saigon River càng trở thành cái tên quen thuộc khi những hình ảnh đẹp, những khoảnh khắc đáng nhớ tại đây được chia sẻ ngày càng nhiều. 5 lý do trên chỉ là một phần của sự thu hút mà "khu vườn nhiệt đới" mang đến cho du khách. Và khi mùa hè vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì bạn còn chờ gì mà chưa thử đến khám phá và tìm ra một lí do riêng khiến bạn lưu luyến mãi nơi này.