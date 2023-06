Khám phá trọn vẹn Tổ hợp giải trí D-Play với Summer Vibes Tour

Dân chơi TP.HCM chấm bao nhiêu điểm cho "Summer Vibes Tour"?

Tối ngày 24/6, show diễn ra mắt Tổ hợp vui chơi, giải trí Pop-up D-Play với chủ đề "Summer Vibes Tour" đã khiến hàng trăm bạn trẻ hò reo và bùng nổ loạt check-in trên mạng xã hội.

Một không gian lễ hội thực thụ đã được diễn ra kéo dài từ 16h30 đến tận 22h00 bằng các tiết mục sôi động, phá cách và bùng nổ tại chính tổ hợp vui chơi, giải trí Pop-up D-Play - 202B Hoàng Văn Thụ, P.9, Phú Nhuận, TP.HCM.

D-Play Summer Vibes Tour được mở đầu bằng màn trình diễn Hola Show đến từ ban nhạc đường phố tài năng; Carnival Games Tour với 12 gian trò chơi trả thưởng ấn tượng; Street Acts Tour với các không gian vẽ henna, bói bài tarot; hành trình ẩm thực đa văn hóa Food Tour, cho đến các chương trình sân khấu Acoustic Live, Lô tô Show...

Màn trình diễn vũ điệu và bài hát chủ đề của D-Play khiến không khí khu vực khán đài được thắp sáng lên bởi sự sôi động

Đặc biệt, ngay từ khi dàn lineup lộ diện với chủ nhân loạt bản cover mashup triệu view Changmie, hiện tượng ban nhạc cuối tuần làm say lòng giới trẻ Góc Đèn Dầu, hay "đoàn Lô tô thượng hạng" Hương Nam của nhóm Susu Gia Huy... rất nhiều bạn trẻ đã lên lịch để "quẩy hết mình" trong sự kiện.

Tiếp nối chương trình, những màn trình diễn "mega hit" được dự đoán sẽ đem đến một đêm diệu kỳ đã không làm phụ lòng các bạn trẻ yêu nhạc

Đến tham dự từ rất sớm, bạn Mỹ Hạnh, sinh viên Đại học KHTN (TP. Thủ Đức) chia sẻ: "Đọc thông tin trên fanpage thấy có nhiều tiết mục hấp dẫn quá nên mình đã đến rất sớm để lỡ mất trải nghiệm nào. Từ các không gian vui chơi cho đến chương trình sân khấu đã mang lại cho mình một đêm thứ Bảy cuối tuần tuyệt vời".

Bị hấp dẫn bởi các trò chơi Carnival Games, Nhật Quân, một gen Z đến từ quận 12 chia sẻ không ngờ mình "bị" giữ chân ở lại đến cuối chương trình bởi các tiết mục ca nhạc và lô tô vui nhộn dẫn dắt bởi các hot TikToker cùng dàn "cô đào" duyên dáng không kém gì nghệ sĩ.

Khu Thành phố Ánh sáng được ví là không đi "phí cả thanh xuân" mở cửa từ ngày 24.6, đã khiến các bạn trẻ selfie "cháy máy" khi lạc vào thế giới lung linh, ảo diệu này

Thêm vào đó, các hoạt động xung quanh sân khấu luôn kín người trải nghiệm các hoạt động đường phố hot trend như vẽ henna, bói bài tarot... Các gian hàng streetfood hấp dẫn và khu mua sắm đa dạng mặt hàng local-brand đúng thị hiếu của giới trẻ, cũng không ngớt khách lui tới. Đặc biệt, các phân khu của D-Play đều có những điểm check-in để bạn trẻ lưu giữ những khoảnh khắc vui nhộn và làm mới trang mạng xã hội của mình.

Chương trình D-Play Summer Tour đã diễn ra thành công với chuỗi sự kiện giàu cảm xúc và sự tham gia đông đảo của các bạn trẻ

Siêu phẩm mùa hè đã chính thức khai mở

Sự kiện Summer Vibes Tour đã khép lại nhưng lại mở ra một một sân chơi mới đặc sắc và ấn tượng cho cư dân TP.HCM với những trải nghiệm sẽ luôn được tiếp diễn, cập nhật và làm mới mỗi ngày.

Sự ra đời của tổ hợp vui chơi, giải trí Pop-up D-Play hứa hẹn sẽ mang một không gian đa dạng loại hình cùng nhiều hoạt động, tạo ra sự tươi mới với 5 phân khu gồm: trò chơi (Pop-up Game), trình diễn nghệ thuật (Pop-up Show), không gian workshop (Pop-up Art), hội chợ (Pop-up Market) và ẩm thực (Pop-up Food).

D-Play đặc biệt gây ấn tượng với các phân khu trải nghiệm phá cách mới lạ và cập nhật xu hướng liên tục

Trong đó, phân khu game mang về hàng loạt trò chơi trả thưởng được đầu tư vào thiết kế, mang đến nhiều thử thách như: bóng rổ, phi tiêu, lăn bóng,... cùng khu vui chơi trẻ em đa dạng từ vận động đến sáng tạo. Kế đến, khu Pop-up show là nơi trình diễn nghệ thuật đầy màu sắc.

Nơi đây còn tổ chức các đêm nhạc acoustic lãng mạn hay lễ hội nhạc điện tử bùng nổ, tạo nên bầu không khí sôi động tại phân khu Pop-up show; hay Pop-up Art với những workshop làm gốm, vẽ tranh, triển lãm nghệ thuật,...; Pop-up Market với hàng loạt local-brand có tiếng; khu ẩm thực Pop-up Food với đa dạng món ăn từ Việt Nam đến Thái Lan, Hàn Quốc hay các món Âu.

Tất cả những điều này đã khiến giới trẻ TP.HCM truyền tai nhau rằng một trong những cách sạc đầy cảm hứng trong Hè này thì top 1 chính là đến bung xõa cùng thế giới đa trải nghiệm "All in one" D-Play.

Địa chỉ: 202B Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Website: https://d-play.vn