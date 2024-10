Khám phá tổ hợp LG GROUND220, toạ độ check-in ngay giữa lòng Seoul của giới trẻ Hàn Quốc: Sống khỏe và hiện đại là như thế này!

Cuối năm ngoái, tập đoàn điện tử Hàn Quốc LG đã công bố GROUND220 - một khu vực trải nghiệm các sản phẩm công nghệ và điện tử gia dụng. Theo đại diện của LG, số 220 trong tên gọi này ám chỉ điện áp 220V tại Hàn Quốc, phù hợp với một thương hiệu chuyên sản xuất đồ điện tử như LG.

Khác với những khu vực trải nghiệm thông thường, nơi người dùng chỉ đến để tự mình trải nghiệm sản phẩm, GROUND220 đặc biệt hơn nhờ việc liên tục được làm mới, tập trung vào sở thích và nhu cầu của người dùng. Các sản phẩm công nghệ và điện tử gia dụng không chỉ là vật dụng thông thường mà trở thành một phần của cuộc sống, phục vụ những mục đích cụ thể.

Tại thời điểm chúng tôi ghé thăm, GROUND220 được xây dựng theo chủ đề “Run Up”, nhắm đến những người yêu thích chạy bộ.

Không gian này rất rộng rãi và có nhiều cửa sổ lớn để tận dụng ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài.

Đối với những người yêu thích chạy bộ, một vật dụng không thể thiếu chính là giày chạy! LG trưng bày tại đây chiếc hộp đựng giày Styler ShoeCase cùng tủ chăm sóc giày Styler ShoeCare.

Có cả khu vực in Bib (bảng số) cho các vận động viên.

Khu vực nghỉ ngơi được trang bị máy lọc không khí LG PuriCare Aero Furniture, không chỉ là máy lọc không khí mà còn là bàn, tích hợp sạc không dây cho smartphone ngay trên bề mặt. Một sản phẩm đáng chú ý khác là LG StandbyME Go, một chiếc TV di động hình dạng vali, kích thước 27 inch, tích hợp pin, giúp bạn có thể mang đi giải trí ở mọi nơi. Có lẽ LG gợi ý rằng người chạy có thể đem nó theo để giải trí sau khi hoàn thành đường chạy.

Một thiết bị không thể thiếu cho những người chạy bộ là tai nghe. Tại GROUND220, LG giới thiệu cặp tai nghe True Wireless TONE Free T90S với nhiều tính năng phục vụ cho việc chạy bộ, bao gồm khả năng kháng nước IPX4, chống ồn chủ động (ANC) và đèn UVNano để diệt khuẩn mỗi khi đặt tai nghe vào hộp sạc.

Chủ đề "Run Up" lần này được LG hợp tác cùng ASICS, vì vậy tại đây cũng có trưng bày nhiều mẫu giày mới của thương hiệu này như Gel-Kayano 31, Gel-Nimbus 25 và Metaspeed Sky Paris.

Khách tham quan có thể mượn giày để chạy thử trên hệ thống máy chạy đặc biệt. Những chiếc máy này không sử dụng điện mà dựa vào sức chạy của người dùng, người chạy càng nhanh thì máy cũng sẽ tự động tăng tốc tương ứng.

Một vài hình ảnh khác từ GROUND220:

Tại thành phố Hồ Chí Minh, LG cũng đã công bố một không gian trải nghiệm tương tự mang tên Another Saigon tại 96 đường Mạc Thị Bưởi. Không gian trải nghiệm sản phẩm Another Saigon by LG cũng đã đem tới trưng bày loạt thiết bị mà chúng tôi đã được trải nghiệm tại GROUND220 như Styler ShoeCare, LG ShoeCase cũng như những món đồ gia dụng cao cấp thuộc dòng LG Objet.