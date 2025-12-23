Khám phá không gian đậm màu sắc công nghệ của Asia Vietnam tại Hà Nội

Ấn tượng với thiết kế "chất lừ" đậm dấu ấn công nghệ

Tổng thể kiến trúc tại Asia Vietnam mang phong cách hiện đại, tối giản nhưng giàu tính biểu tượng. Trần nhà mô phỏng bo mạch điện tử với các đường dẫn ánh sáng LED được bố trí có chủ ý, tạo cảm giác chuyển động liên tục khi di chuyển trong khu vực sảnh chính.

Thiết kế này không chỉ mang yếu tố thẩm mỹ mà còn gợi mở tinh thần công nghệ - một trong những nền tảng đào tạo của Asia Vietnam, đặc biệt với các ngành mũi nhọn như Công nghệ bán dẫn, Trí tuệ nhân tạo, Quản trị kinh doanh và Tài chính.

Bên cạnh điểm nhấn trần nhà, hệ thống tường kính toàn phần giúp không gian luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên, mở rộng tầm nhìn và giảm cảm giác khép kín thường thấy ở các khu giảng đường truyền thống.

Cách bố trí khuyến khích sinh viên làm việc nhóm, trao đổi và tương tác nhiều hơn - những yếu tố quan trọng với thế hệ Gen Z trong môi trường học tập hiện đại

Ý tưởng độc đáo này đến từ chính TS. Hoàng Việt Hà - Giám đốc Asia Vietnam, ông mong muốn kiến tạo một môi trường không chỉ để học mà còn để truyền cảm hứng sáng tạo và tư duy đổi mới mỗi ngày cho sinh viên.

"Chúng tôi hướng tới việc bồi dưỡng cho sinh viên những năng lực về công nghệ, hiểu biết thực tế doanh nghiệp, ngoại ngữ cùng các kỹ năng học tập tập trung, đổi mới sáng tạo, tương tác thực hành và trải nghiệm thực tế. Không gian và chức năng của từng khu vực sẽ được bố trí phù hợp để hỗ trợ tối đa cho việc hình thành và phát triển những năng lực này", TS. Hoàng Việt Hà nhấn mạnh.

Xuất phát từ triết lý "lấy người học làm trung tâm", khu vực tự học tại Asia Vietnam được thiết kế linh hoạt với bàn ghế mô-đun đa sắc, dễ dàng thay đổi bố cục để phù hợp với nhiều hình thức học tập khác nhau, từ làm việc nhóm, thảo luận đến tự nghiên cứu.

Khu vực tự học tại Asia Vietnam được sinh viên sử dụng linh hoạt cho học nhóm, thảo luận và tự nghiên cứu

Ngoài ra, Asia Vietnam đầu tư hệ thống phòng học theo các tiêu chuẩn giảng dạy quốc tế, chú trọng tính tương tác và trải nghiệm học tập. Với quy mô lớp nhỏ từ 20-25 sinh viên, giúp tăng cường sự tương tác giữa giảng viên và người học, đồng thời tạo điều kiện để áp dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy hiện đại.

Mỗi giờ học tại Asia Vietnam được tổ chức theo hướng tăng tương tác, khuyến khích sinh viên tham gia và phản hồi liên tục

Bên cạnh các không gian học tập, khu sinh hoạt chung tại Asia Vietnam được bố trí để sinh viên giao lưu, rèn luyện kỹ năng mềm và xây dựng các mối kết nối xã hội. Song song với đó, phòng dịch vụ sinh viên đóng vai trò hỗ trợ toàn diện về hành chính, định hướng học tập - nghề nghiệp và đời sống sinh viên.

Sinh viên trực tiếp trải nghiệm các hoạt động công nghệ trong không gian học tập mở tại Asia Vietnam

Global Citizen - Giải pháp không gian cho việc phát triển năng lực ngoại ngữ và hội nhập

Với định hướng đào tạo thế hệ sinh viên có khả năng hội nhập sâu rộng, Asia Vietnam đã xây dựng không gian học tập chuyên biệt mang tên Global Citizen - nơi người học được trau dồi ngoại ngữ, tư duy logic và kỹ năng tương tác liên văn hóa trong môi trường thực tiễn.

Tại đây, lý thuyết đi liền với thực hành thông qua các hoạt động như tranh biện, thuyết trình, làm việc nhóm và giải quyết tình huống, giúp sinh viên nâng cao tư duy phản biện, khả năng diễn đạt và sự sáng tạo.

Không gian Global Citizen là nơi sinh viên từng bước xây dựng sự tự tin khi giao tiếp và trình bày trong môi trường quốc tế

Chính quá trình trải nghiệm đó tạo nên nền tảng vững chắc, trang bị cho người học sự tự tin, khả năng thích nghi và phát triển trong môi trường học tập và làm việc toàn cầu.

Tọa độ "vàng" giữa lòng thủ đô - Hưởng trọn lợi thế từ "Thung lũng Silicon" của Hà Nội

Tại Asia Vietnam, việc học không chỉ gói gọn trong giảng đường mà còn gắn chặt với thực tiễn - nơi sinh viên được tiếp cận trực tiếp với môi trường doanh nghiệp, hiểu rõ bối cảnh ngành nghề tương lai.

Chính vì vậy, vị trí Asia Vietnam được xác định là một yếu tố quan trọng trong chiến lược đào tạo. Cơ sở tại Hà Nội tọa lạc tại số 8 Tôn Thất Thuyết - trung tâm phường Cầu Giấy, nơi được ví như "Thung lũng Silicon" của thủ đô với hơn 400 doanh nghiệp công nghệ thông tin lớn như FPT, CMC, Viettel, Samsung,...

Với diện mạo mới đậm chất công nghệ, mô hình đào tạo chuẩn quốc tế và vị trí trung tâm chiến lược, Asia Vietnam đang khẳng định vị thế là nơi chắp cánh cho một thế hệ công dân toàn cầu mới - bản lĩnh, sáng tạo và sẵn sàng dẫn dắt tương lai.