Khám phá các gói cước MyTV mới nhất dành cho khách hàng mạng VNPT

Cùng chung mức cước chỉ 65.000đ/tháng, 4 gói MyTV Flexi 1, Flexi 2, Film và Film+ mang đến trải nghiệm truyền hình đa dạng, phù hợp mọi độ tuổi và sở thích.

MyTV Flexi 1

Gói MyTV Flexi 1 – Trọn vẹn giải trí với 145 kênh trong nước bao gồm chùm VTV, HTV, chùm quốc tế thông dụng với đa dạng thể loại giải trí như AXN, Bloomberg, HBO, Cinemax…. và đặc biệt nổi bật với chùm 20 kênh VTVcab đặc sắc. Bên cạnh các kênh về phim ảnh và thiếu nhi, chùm VTVcab được đông đảo khán giả ưa chuộng với các kênh chuyên biệt về thể thao mang đến những giải đấu thể thao hấp dẫn như Ngoại hạng Anh, Champions League, PGA Tour, ATP… Cùng chính sách về kênh hấp dẫn, MyTV Flexi 1 còn sở hữu gói phim Galaxy Play cao cấp được khán giả Việt ưa chuộng. Cùng với đó là kho giải trí đặc sắc, đa dạng thể loại như Shorts, Highlights thể thao, gameshow, phim ảnh, âm nhạc…

MyTV Flexi 2

MyTV Flexi 2 – 146 kênh truyền hình bao gồm chùm kênh trong nước VTV, HTV, chùm quốc tế thông dụng với đa dạng thể loại giải trí như AXN, Bloomberg, HBO, Cinemax…. Và nổi bật với chùm 21 kênh SCTV đình đám phát sóng độc quyền La Liga (2023–2028), Carabao Cup. Với chùm SCTV, khán giả có thể thưởng thức loạt phim châu Á đặc sắc, phim bộ TVB song song giờ chiếu với Hong Kong trên SCTV9 và phim Việt trên SCTV14. Tương tự MyTV Flexi 1, gói cước này cũng sở hữu kho phim Galaxy Play cao cấp kèm nội dung giải trí đa dạng.

MyTV Film

MyTV Film – 117 kênh truyền hình hấp dẫn bao gồm kênh tin tức thiết yếu VTV1 (không bao gồm các kênh từ VTV2-VTV9), chùm HTV và chùm kênh quốc tế thông dụng. MyTV Film nổi bật với 2 kênh thể thao quốc tế độc quyền của MyTV là SPOTV & SPOTV2. Hai kênh này phát sóng độc quyền các giải thể thao quốc tế đỉnh cao như giải đua mô tô Grand Prix (Motor GP); Quần vợt (vô địch Wimbledon, Mỹ mở rộng US Open); giải Golf major (The Open; The Masters, AIG Women’s Open); Vô địch Cầu lông thế giới BWF; Vô địch Bóng bàn WTT… Bên cạnh thể thao, gói cước này còn mang đến cho khán giả thế giới phim ảnh siêu hấp dẫn với gói phim Galaxy VIP cung cấp hơn 6.000 giờ phim Hollywood, bom tấn điện ảnh châu Á, phim Việt chiếu rạp, tuyển tập phim bộ được chọn lọc phát hành mới hoặc song song với nhà đài châu Á, các phim bộ độc quyền sản xuất với đề tài hot và thưởng thức sớm nhất các phim Việt, phim bom tấn chiếu rạp hot nhất hiện nay. Với gói cước này, khán giả còn có đặc quyền xem VOD không kèm quảng cáo.

MyTV Film +

MyTV Film – 125 kênh truyền hình bao gồm đầy đủ chùm kênh trong nước VTV, HTV và loạt kênh quốc tế nổi bật. Đặc biệt, gói phim Galaxy VIP đi kèm mở ra kho phim khổng lồ với hơn 6.000 giờ phim Hollywood đình đám, bom tấn châu Á, phim Việt chiếu rạp, các series hot phát hành song song với nhà đài châu Á (Hàn, Trung, Nhật...), phim bộ độc quyền sản xuất với đề tài hot và cơ hội thưởng thức sớm nhất những bộ phim Việt, phim bom tấn chiếu rạp hot nhất hiện nay. Tương tự MyTV Film, gói cước này có đặc quyền xem VOD không kèm quảng cáo, nâng tầm trải nghiệm giải trí.

MyTV VIP

Khác biệt với 4 gói cước MyTV Flexi 1, MyTV Flexi 2, MyTV Film và MyTV Film + với chung mức giá 65.000 đ/tháng với các lựa chọn kênh truyền hình và nội dung giải trí khác nhau, gói cước MyTV VIP với giả 95.000 đ/tháng sẽ là gói cước quyền năng nhất, có đầy đủ nhất các kênh truyền hình và nội dung giải trí thịnh hành nhất cho khán giả thưởng thức.

Sở hữu gần 170 kênh truyền hình đặc sắc, bao gồm đầy đủ các chùm kênh trong nước (VTV, HTV, VTVcab, SCTV), loạt kênh quốc tế thịnh hành và 2 kênh thể thao SPOTV & SPOTV2 độc quyền, MyTV VIP mang đến cho bạn không gian giải trí phong phú và đẳng cấp.

Không chỉ dừng lại ở truyền hình, gói phim Galaxy VIP đi kèm mở ra kho phim khổng lồ với hơn 6.000 giờ phim Hollywood, bom tấn châu Á, phim Việt chiếu rạp, loạt phim bộ hot – cập nhật song song nhà đài và độc quyền sản xuất theo các đề tài đang "gây sốt".

Cùng với đặc quyền xem phim hot sớm nhất và không bị làm phiền bởi quảng cáo – MyTV VIP là lựa chọn hoàn hảo để tận hưởng giải trí không giới hạn mỗi ngày.

Đăng ký gói cước Truyền Hình MyTV

- Khách hàng mạng VNPT đăng ký gói cước MyTV tại các điểm giao dịch VNPT trên toàn quốc

- Đăng ký online tại: www.digishop.vnpt.vn hoặc liên hệ qua tổng đài miễn phí: 1800 1166

Ưu đãi dành cho khách hàng mới của VNPT: Đăng ký combo Internet VNPT + Truyền hình MyTV 12 tháng: Tặng thêm 1 tháng miễn phí.