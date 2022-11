Khám phá bộ Camera an ninh Eufy: Độ phân giải siêu nét 2K, nhìn xuyên đêm

Bộ sản phẩm camera an ninh đời mới đến từ thương hiệu Eufy (trực thuộc Anker) chính thức trình làng.

Nối tiếp dải sản phẩm nằm trong hệ sinh thái sản phẩm nhà thông minh, thương hiệu Anker tiếp tục ra mắt bộ 5 camera an ninh thế hệ mới mang tên Eufy Security (hiện nằm trong top 3 tại thị trường Bắc Mỹ và Úc), bao gồm Eufy Indoor PT 2K, Eufy Indoor Camera 2K, Eufy Outdoor Pro, Solocam Pro 2K và EufyCam 2C Pro.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, thế hệ camera an ninh mới đều hỗ trợ độ phân giải 2K cho hình ảnh sắc nét, rõ ràng chi tiết gấp đôi thông thường. Kết hợp cùng mắt cảm biến có góc quan sát rộng hơn 10 - 20%, chỉ cần một chiếc camera cho mỗi khu vực giúp chủ nhà tiết kiệm đáng kể chi phí mua, lắp đặt cũng như đảm bảo mỹ quan không gian. Camera an ninh Eufy có thiết kế hiện đại với tông màu đen trắng, kích thước gọn gàng, có thể dùng treo tường hay đặt trên mặt bàn, mặt tủ.

Khám phá sâu hơn về công nghệ, không thể bỏ qua chế độ tái tạo màu sắc ban đêm. Ngay cả trong hoàn cảnh không gian có ánh sáng hạn chế, cảm biến vẫn có thể ghi nhận hình ảnh rõ nét, đầy đủ màu sắc sống động. Đây là ưu điểm vượt trội so với nhiều sản phẩm khác có sẵn trên thị trường khi chỉ ghi nhận hình ảnh đen trắng.

Độ phân giải siêu nét 2K kết hợp cùng chế độ tái tạo màu sắc ban đêm mang đến hình ảnh chân thực, rõ ràng và giống với mắt thường.

Tùy theo nhu cầu theo dõi an ninh trong nhà hay ngoài trời, người dùng có thể lựa chọn mẫu sản phẩm tương ứng đã được nhà sản xuất tối ưu sẵn. Cụ thể với camera an ninh ngoài trời, sản phẩm sở hữu chuẩn chống nước, chống bụi IP65 hoặc IP67, kết nối không dây, thẻ nhớ lưu trữ lớn, pin hoạt động liên tục tới 3-4 tháng sau mỗi lần sạc. Hay camera an ninh trong nhà có mic loa đàm thoại 2 chiều, còi báo động.

Đặc biệt, camera an ninh Eufy được tích hợp công nghệ AI tối ưu khả năng nhận diện vật thể, tự theo dõi chuyển động hay phản hồi giao tiếp. Sản phẩm tương tích với hệ sinh thái Apple Homekit, hỗ trợ trợ lý ảo Amazon Alexa, Google Assistant cùng tiêu chuẩn mã hóa hình ảnh tương đương tiêu chuẩn chất lượng quân đội chuẩn mã hóa cao cấp AES 256 bit giúp chủ nhà vừa dễ dàng sử dụng, vừa an tâm với mọi hình ảnh, thông tin riêng tư.

Ứng dụng quản lý tương thích với tất cả điện thoại thông minh thông dụng chạy hệ điều hành iOS và Android hiện nay, tích hợp sẵn tiếng Việt giúp người dùng dễ dàng cài đặt, thao tác và sử dụng.

Thực tế khả năng nhận diện vật thể của camera an ninh Eufy.

Thực tế khả năng theo dõi chuyển động của camera an ninh Eufy.

Đại diện từ thương hiệu Eufy chia sẻ thêm: Sản phẩm được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam bởi nhà phân phối Digiworld nên khách hàng hoàn toàn yên tâm về chất lượng, trải nghiệm cùng chế độ hậu mãi, bảo hành lên tới 12 tháng. Người dùng có thể tìm mua sản phẩm tại nhiều hệ thống đại lý, cửa hàng trên toàn quốc hoặc website bán hàng trực tuyến của CellphoneS, Hoàng Hà Mobile, Gu Công Nghệ, Akia Smarthome, SmartHomekit hoặc gian hàng Eufy Official Store chính hãng trên sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada.