Khám phá bí kíp cho làn da khỏe mạnh ngày hè bằng vitamin C cùng COMMONLABS

Kết nối đặc biệt giữa Vitamin C và làn da



Vitamin là chất thiết yếu đối với cơ thể, tham gia vào cấu tạo tế bào, chuyển hóa cung cấp năng lượng cũng như tất cả các hoạt động sống của mỗi chúng ta. Vitamin được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực da liễu và mỗi loại vitamin đều mang một công dụng riêng trong việc làm đẹp da. Vậy tại sao khi nhắc tới chăm sóc da mùa hè, Vitamin C lại là dưỡng chất được đặc biệt ưu ái?

Sản phẩm chăm sóc da cấp Vitamin C được ưa chuộng khi hè về

Khoa học đã chứng minh, Vitamin C và làn da có một mối quan hệ khăng khít. Lợi ích tuyệt vời nhất mà Vitamin C mang lại đó là khả năng làm sáng da. Được biết tới rộng rãi là chất có khả năng chống oxy hóa mạnh, Vitamin C bảo vệ làn da dưới tác hại của ánh sáng mặt trời. Mặt khác, những vùng da xỉn màu và bị tổn thương do ánh nắng mặt trời từ trước sẽ dần hồi phục và sáng trở lại khi được chăm sóc hợp lý bằng Vitamin C.



Lợi ích nổi bật nhất của Vitamin C là làm sáng da

Ngoài ra, "họ nhà C" còn có thể giữ ẩm, ngăn ngừa khô da, kích thích sản xuất collagen giúp hạn chế sự xuất hiện của nếp nhăn. Trước những ưu điểm vượt trội của Vitamin C, dễ hiểu vì sao những sản phẩm skincare chứa thành phần này lại được phái nữ yêu chuộng.



Do tác động của biến đổi khí hậu, trong vài năm trở lại đây, chỉ số tia UV vào mùa hè liên tục ở mức có khả năng gây hại cao. Chỉ số UV ở ngưỡng báo động chính xác là "ác mộng giữa ban ngày" của các chị em. Vì vậy việc cung cấp vitamin C cho làn da lại càng cần thiết.

Thương hiệu COMMONLABS đi đầu xu hướng chăm sóc làn da bằng Vitamin C

Khảo sát năm 2021 của Grand View Research cho thấy người tiêu dùng lo ngại tác hại của hóa chất đối với da và có xu hướng tìm kiếm các sản phẩm chăm sóc da tự nhiên, thân thiện với môi trường. Ra mắt từ năm 2017, hãng mỹ phẩm Hàn Quốc COMMONLABS luôn theo đuổi triết lý sản phẩm tối ưu các thành phần có nguồn gốc từ thiên nhiên, vitamin lành tính với hàm lượng cao như Mật ong Manuka, nước Hắc mai biển, vỏ cam Mandarin, lá cây tràm trà…

Với sự nghiên cứu kỹ lưỡng cùng tâm huyết dành cho từng sản phẩm, COMMONLABS tự tin đồng hành cùng người dùng, mang đến vẻ đẹp thực sự từ quá trình nuôi dưỡng da từ sâu bên trong. Thương hiệu có tiếng tại Hàn Quốc này đã trở nên phổ biến và được yêu thích tại Việt Nam dù mới gia nhập thị trường được 1 năm.

Thành phần sản phẩm của COMMONLABS đều có nguồn gốc từ thiên nhiên

Mùa hè tới, một trong những "trợ thủ" chăm sóc da được yêu thích và "săn lùng" chính là vitamin C. Thấu hiểu điều này, COMMONLABS đã nghiên cứu và ứng dụng thành công Hắc mai biển trong các công thức chăm sóc da mặt, vốn được xem là nguồn dưỡng chất tuyệt vời của tự nhiên, với lượng vitamin C cao gấp 12 lần cam, quýt.

Là một loại cây bụi gai có nguồn gốc từ Châu Âu và Châu Á, từ xa xưa, Hắc mai biển đã được coi là một loại thực vật quý, mang giá trị cao về mặt dinh dưỡng và y học. Các dưỡng chất tuyệt vời trong Hắc mai biển có thể kể đến như chất chống oxy hóa tự nhiên, protein, axit béo không bão hòa, đặc biệt là vitamin C, A, B1, B2… có công dụng tái tạo làn da, ngăn ngừa hình thành nếp nhăn trên da và cải thiện sức khỏe của làn da.

Đối với làn da bị khô, bong tróc hay bị bào mỏng do tác dụng phụ của các loại thuốc trị mụn, chiết xuất vitamin C từ Hắc mai biển là một phần thiết yếu trong việc hình thành collagen, giúp tăng cường phục hồi và tái tạo làn da nhanh chóng sau quá trình điều trị mụn.

Việc thấu hiểu vấn đề của khách hàng và ứng dụng hiệu quả các thành phần từ thiên nhiên, COMMONLABS đã nhanh chóng trở nên phổ biến và gây dựng được niềm tin với hội chị em. Dù mới có mặt trên Shopee chỉ hơn 1 năm, gian hàng Mall của COMMONLABS đạt được con số người theo dõi ấn tượng, với hầu hết là lượt đánh giá 5 sao và những lời khen dành cho thương hiệu.

Hầu hết lượt đánh giá trên Shopee Mall của COMMONLABS đều tích cực

Hiện tại, COMMONLABS đang tiếp tục nghiên cứu và thử nghiệm để tìm ra những công thức chăm sóc da tối ưu, theo sát phương châm lành tính, hiệu quả, phù hợp cho làn da Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng.

