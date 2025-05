Khám phá bản sắc xứ cảng thơm qua 5 trải nghiệm thú vị

Chiêm ngưỡng toàn cảnh Hồng Kông từ đỉnh The Peak

The Peak điểm ngắm cảnh ngoạn mục với nhiều trải nghiệm hấp dẫn.

The Peak, còn gọi Victoria Peak hay núi Thái Bình, là điểm đến không thể bỏ qua khi khám phá Hồng Kông. Với độ cao hơn 500m so với mực nước biển, nơi đây mang đến tầm nhìn ngoạn mục bao quát toàn cảnh thành phố. Tại đây, bạn có thể tham quan Sky Terrace 428 – đài quan sát cao nhất Hồng Kông, dạo bước trong vườn Victoria Peak Garden - nơi từng là dinh thự mùa hè của thống đốc Hồng Kông… Hãy thử chinh phục đỉnh The Peak bằng Peak Tram – tuyến tàu điện leo núi lịch sử hoạt động từ năm 1888. Từ Peak Tram, đường chân trời Hồng Kông hiện ra ngoạn mục, với những tòa nhà chọc trời vươn lên giữa vịnh biển lấp lánh, tạo nên bức tranh đô thị sống động, Khung cảnh này đặc biệt lộng lẫy khi thành phố lên đèn.

Trải nghiệm tâm linh xin Xăm Kau Cim ở Miếu Huỳnh Đại Tiên

Miếu Huỳnh Đại Tiên cổ kính với hơn 104 năm lịch sử.

Miếu Huỳnh Đại Tiên được xem là ngôi miếu cổ nổi tiếng linh thiêng của Hồng Kông, đặc biệt là khi cầu duyên, cầu tài hay sức khỏe. Đừng quên thực hiện nghi lễ Kau Cim – hình thức bói toán tâm linh được rất nhiều người địa phương ưa chuộng. Sau khi thành tâm khấn vái ở chính điện, hãy đến khu vực xin xăm, lắc ống đựng xăm cho đến khi một thẻ xăm rơi ra khỏi ống. Đó chính là lời phán của thần linh dành cho bạn. Miếu được thiết kế theo nguyên lý ngũ hành và phong thủy truyền thống. Miếu gồm nhiều công trình nổi bật: điện thờ chính theo kiến trúc Đạo giáo, vườn Thiện Nguyện phong cách vườn Tô Châu, Hồng Hạc Các mang đậm nét kiến trúc Trung Hoa cổ điển… là địa điểm "check – in" lý tưởng với nhiều góc ảnh độc đáo.

Vui quên lối về tại thiên đường giải trí Hồng Kông Disneyland

Hồng Kông Disneyland, thiên đường giải trí không thể bỏ lỡ.

Hãy sẵn sàng hòa mình trong không khí lễ hội của sự kiện siêu hoành tráng tại Hồng Kông Disneyland. Từ 28.06.2025, lễ kỷ niệm 20 năm thành lập của công viên sẽ chính thức bùng nổ với chuỗi hoạt động mãn nhãn: show "Disney Friends Live: Party at the Castle" có thêm ca khúc và trang phục mới cho nhân vật; "Friendtastic!" với 11 xe diễu hành, 100 nghệ sĩ, cùng hơn 30 nhân vật Disney đình đám – lần đầu chào sân có Mei (Turning Red), Isabela (Encanto), Clawhauster (Zootopia)! Khi đêm buông xuống, show "Momentous" kết hợp pháo hoa và biểu diễn drone thắp sáng bầu trời bằng ánh sáng muôn màu. Thêm hơn 80 món ăn độc đáo và 300 quà lưu niệm mới toanh – đây chính là thiên đường giải trí không thể bỏ lỡ!

Quảng trường Hoa Tử Kinh Vàng – Dấu ấn lịch sử bên bờ Cảng

Quảng trường Hoa Tử Kinh Vàng, điểm dừng chân yêu thích của nhiều du khách.

Là một trong những điểm check-in "xịn sò" không thể bỏ lỡ khi đến Hồng Kông, Quảng trường Hoa Tử Kinh Vàng là điểm dừng chân không thể hấp dẫn cho những ai muốn chạm vào nhịp thở lịch sử của Hương Cảng. Điểm nhấn nổi bật của quảng trường là tượng Hoa Tử Kinh Vĩnh Cửu – biểu tượng đánh dấu khoảnh khắc Hồng Kông trở về Trung Quốc năm 1997. Vào mỗi buổi sáng (trừ ngày đầu tháng), du khách có thể theo dõi lễ thượng cờ từ 7:50 đến 8:03 tại quảng trường. Nếu bạn yêu thích tìm hiểu lịch sử, nghi lễ này sẽ là một trải nghiệm khó quên. Quảng trường cũng là "trạm dừng cảm xúc" lý tưởng để tản bộ thư giãn, check-in sống ảo, hoặc đơn giản ngắm cảng biển Victoria thơ mộng.

Khám phá thế giới ẩm thực truyền thống ngon quên sầu

Ẩm thực Hồng Kông, hành trình vị giác khó quên dành cho du khách.

Việc dạo quanh thành phố và khám phá những món ăn ngon nơi đây là một trải nghiệm nhất định phải thử tại Hồng Kông. Bạn có thể khởi động chương trình "food tour" của mình bằng cách ghé vào các quán trà truyền thống và thưởng thức dimsum nóng hổi, chọn một tiệm mì hoành thánh lâu năm ở Trung Hoàn, hay dạo chơi trong các khu chợ địa phương, chợ đêm để thử các món ăn vặt nổi tiếng: bánh trứng, bánh củ cải chiên, trà sữa kiểu cũ. Mỗi món ăn không chỉ hấp dẫn vị giác mà còn chứa đựng câu chuyện về lịch sử và nếp sống người dân nơi đây.

Đoàn khách du lịch Hồng Kông do BenThanh Tourist tổ chức.

Dành cho du khách yêu mến xứ Hương Cảng, BenThanh Tourist phối hợp cùng Tổng cục Du lịch Hồng Kông (HKTB) giới thiệu các tour du lịch đặc sắc, bao gồm: Tour Hồng Kông – Đỉnh núi Thái Bình – Vịnh Nước Cạn – Đại lộ Ngôi sao – 1 ngày tự do, giá từ 17,99 triệu đồng; Tour Hồng Kông – Đỉnh núi Thái Bình – Vịnh Nước Cạn – Đại lộ Ngôi Sao – Hồng Kông Disneyland, giá 22,59 triệu đồng; Tour Hồng Kông – Thâm Quyến, giá 22,69 triệu đồng.

Liên hệ: Trung tâm Du lịch Khách lẻ BenThanh Tourist, số 3-5 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM; Hotline: 0832666000; Tổng đài: 19006668; Website: www.benthanhtourist.com; Email:benthanh@benthanhtourist.com