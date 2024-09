Khám phá ẩm thực thế giới tại Singapore: Bỏ túi ngay 4 nhà hàng mới toanh trong danh sách Michelin 2024

Pangium: Tinh hoa ẩm thực Peranakan giữa thiên nhiên xanh mát

Nhà hàng Pangium nằm ẩn mình trong khu Gallop Extension của Vườn Bách thảo Singapore (Singapore Botanic Gardens) xanh mát, nổi bật với ẩm thực Peranakan tinh tế, là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai muốn thưởng thức món ngon và tận hưởng không khí trong lành. Tựa một ốc đảo yên bình giữa lòng phố nhộn nhịp, Pangium mang đến cho thực khách cảm giác tĩnh lặng hiếm có, nơi thiên nhiên hòa quyện với không gian ngập tràn ánh sáng tự nhiên, tạo nên một trải nghiệm thật sự thư thái và đáng nhớ.

Ẩn mình trong khu Gallop Extension, Pangium nhìn thẳng ra khu vườn xanh mát. Ảnh: Pangium

Được đặt tên theo cây pangium, nguồn gốc của hạt buah keluak - linh hồn của các món ăn Peranakan, Pangium nâng tầm ẩm thực Peranakan với những nét chấm phá khác biệt, thông qua sự kết hợp của nhiều loại thảo mộc và nguyên liệu mới.

Thực đơn tại Pangium gói gọn di sản ẩm thực vùng eo biển, đưa thực khách vào một hành trình vị giác lý thú. Từ món Kueh Pie Tee (bánh có lớp vỏ ngoài giòn, mỏng với hỗn hợp nhân bên trong) đến Nasi Ulam (cơm trộn kiểu Malaysia) thơm ngon, thực khách đều cảm nhận được vị đặc trưng quen thuộc xen lẫn biến tấu riêng của bếp trưởng. Đặc biệt, các món ăn đều được chế biến vô cùng công phu và tỉ mỉ từ nguyên liệu tươi ngon nhất.

Tôn vinh sự hòa quyện tinh tế giữa văn hóa ẩm thực Trung Quốc và Malaysia, đồng thời thấm đượm những ảnh hưởng từ ẩm thực Anh, Thái Lan, và Ấn Độ, các món ăn Peranakan là kết tinh của sự công phu từ khâu chế biến đến nghệ thuật trình bày. Ảnh: Pangium

Nếu ví ẩm thực Peranakan là một loại hình nghệ thuật, thì mỗi món ăn tại Pangium chính là một kiệt tác. Không chỉ là địa điểm dùng bữa tuyệt vời, Pangium còn khai mở một hành trình khám phá ẩm thực Peranakan lâu đời qua lăng kính hiện đại, hứa hẹn mang đến phong vị ẩm thực đặc sắc khó quên cho du khách.

Địa chỉ: 11 Gallop Road

Giờ mở cửa:

Bữa trưa: 12h – 14h30, từ Thứ 5 đến Thứ 7.

Bữa tối: 18h – 22h, từ Thứ 4 đến Thứ 7.

Fiz: Nhà hàng sao Michelin Xanh tiên phong ẩm thực bền vững

Tọa lạc trên con đường Tanjong Pagar sầm uất, Fiz là một trong hai nhà hàng nhận được sao Michelin Xanh danh giá nhờ sự kết hợp giữa ẩm thực cao cấp (fine - dining) đi cùng cam kết bảo vệ môi trường.

Điều hành nhà hàng là Hafizzul Hashim, một đầu bếp đam mê ẩm thực Đông Nam Á, mong muốn "hồi sinh" những nguyên liệu và phương pháp nấu nướng truyền thống đang dần bị lãng quên. Hafizzul đã dày công nghiên cứu và sưu tầm kho tàng ẩm thực đặc sắc từ Luang Prabang đến Siem Reap, đồng thời hợp tác với các nông dân Malaysia để đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu tươi ngon từ các cây trồng bản địa. Vì vậy, mỗi món ăn tại Fiz là một thông điệp về lối sống bền vững và tôn vinh văn hóa địa phương, thể hiện rõ nhất qua thực đơn 8 món - bản hòa tấu của hương vị truyền thống và hiện đại.

Không chỉ tôn vinh di sản ẩm thực Đông Nam Á, mỗi món ăn tại Fiz còn truyền tải thông điệp về lối sống bền vững. Ảnh: Fiz

Tiêu biểu có thể kể đến là Shima Aji Pekasam - món cháo cá đặc biệt do đầu bếp Hafizzul Hashim tái hiện và nâng tầm từ món ikan pekasam (cá muối). Hay như Gurita Belado được lấy cảm hứng từ sotong bakar sambal ijo (món mực nướng kết hợp sốt ớt xanh), trong đó bạch tuộc được nấu sous-vide, nướng với gia vị, miso hạt dẻ và sambal xanh Indonesia. Chạm tới tâm hồn của người thưởng thức, các món ăn tại Fiz gợi nhớ về những hương vị vừa quen thuộc vừa mới lạ.

Một điểm khác biệt của Fiz so với các nhà hàng cao cấp tại Singapore là khách hàng có thể được phục vụ theo kiểu phương Tây (mỗi người một món) hoặc theo thực đơn Hidang nếu muốn trải nghiệm ẩm thực gia đình ấm cúng, nơi mọi người cùng chia sẻ món ăn. Ngoài ra, phong cách nội thất đậm chất Đông Nam Á được thể hiện qua cách bày trí và sử dụng vật liệu gần với gam màu của đất, kết hợp hài hoà với họa tiết đền đài đặc trưng, cũng là yếu tố để lại ấn tượng sâu sắc với thực khách.

Có thể nói, với tất cả tâm huyết của người sáng lập, Fiz sẽ mang đến cho thực khách một hành trình trọn vẹn, để rồi khi rời đi, cảm giác lưu luyến mãi không thôi sẽ khiến họ quay trở lại.

Địa chỉ: 21 Tanjong Pagar Road

Giờ mở cửa:

Bữa trưa: 12h –15h, từ Thứ 4 đến Thứ 7

Bữa tối: 18h-22h, từ Thứ 3 đến Thứ 7

Zhup Zhup: Nâng tầm mì tôm "quốc dân" Singapore với nguyên liệu cao cấp

Là một trong 11 nhà hàng tại Singapore được vinh danh tại giải thưởng Bib Gourmand, Zhup Zhup chinh phục thực khách với phiên bản nâng cấp của món mì tôm trứ danh. Không gian nhà hàng nhỏ xinh, ấm cúng và riêng tư. Đặc biệt, điều tạo nên thương hiệu Zhup Zhup chính là nước súp hầm từ vỏ tôm, được mệnh danh là ngon nhất nhì đảo quốc.

Hãy bắt đầu với the lobster pao fan (tôm hùm paofan) - món ăn được yêu thích hàng đầu tại nhà hàng. Tổng hòa của đa tầng hương vị, nước dùng món tôm hùm paofan có vị ngọt thanh từ tôm hùm bằm, vị mặn nhẹ từ nghêu, được phủ lên trên bởi một lớp trứng chà bông béo ngậy và cơm cháy giòn rụm chỉ trực tan ra khi dùng kèm nước súp.

Với công thức bí mật, Zhup Zhup đã tạo ra loại nước súp hầm ngon nhất nhì Singapore từ vỏ tôm. Ảnh: Zhup Zhup

Trong khi đó, món dry supreme prawn noodles (mì tôm thượng hạng) tại Zhup Zhup được phục vụ dưới dạng món khô, gồm một tô mì và một tô nước dùng "thủy cung", có đầy đủ tôm viên, nghêu, tôm tái, sườn và thịt ba rọi heo được nấu theo kiểu Shabu-shabu. Thực khách có thể tùy chọn rau củ chiên, chả cá, đậu hũ, hải sản cuộn, ngoh hiang và bánh xèo để dùng kèm với mì tôm.

Một món ăn hấp dẫn khác mà thực khách không nên bỏ qua khi đến Zhup Zhup là hokkien prawn mee (mì tôm Phúc Kiến). Vẫn là nước dùng đậm vị hải sản nhưng thanh nhẹ hơn một chút với tôm, nghêu, mỡ lợn giòn được chế biến theo phong cách xào chảo gang độc đáo.

Ngoài những món ăn trên, thực đơn tại Zhup Zhup còn có ngoh hiang (thịt cuộn ngũ vị bọc trong váng đậu), gà mắm tôm,... với hương vị cũng rất quyến rũ. Và sau cùng, để cân bằng vị giác cũng như giải tỏa cơn khát, nước mận chua thanh mát hoặc nước hạt dẻ ngọt dịu là lựa chọn lý tưởng.

Địa chỉ: 458 MacPherson Road

Giờ mở cửa: 11h - 21h, từ thứ Ba đến Chủ Nhật

Torno Subito: Làn gió mới từ ẩm thực Ý đỉnh cao

Khai trương vào tháng 2 năm nay, Torno Subito là nhà hàng đầu tiên tại Singapore của "đầu bếp ngôi sao" người Ý Massimo Bottura. Được ví như "người anh em" của nhà hàng Osteria Francescana danh tiếng tại Modena, Torno Subito thổi một làn gió mới từ ẩm thực Ý sang trọng vào một trong những kinh đô ẩm thực trong khu vực. Thực đơn tại nhà hàng kết hợp tinh hoa ẩm thực vùng Emilia-Romagna và Abruzzo - quê hương của đầu bếp Bottura và bếp trưởng điều hành Alessio Pirozzi (người góp phần không nhỏ tạo nên danh tiếng cho Torno Subito tại Dubai).

Tại Torno Subito, thực khách sẽ được thưởng thức những món ăn sang trọng, mang đặc trưng của đất nước Italia. Ảnh: Torno Subito

Đến Torno Subito, thực khách có thể lựa chọn thực đơn "CIAO Singapore!" gồm các món "signature" như ‘It’s Not Pasta’, Cavatelli Riviera hoặc những đĩa thức ăn đầy màu sắc trong thực đơn "à la carte" với những món "must try" như Pane e Olio, Tagliatelle al Ragù, Regina Margherita, "Tiramisubito!"... Ngoài các món khai vị trong thực đơn, thực khách cũng có thể khởi động "chuyến tàu" vị giác bằng các loại cocktail tươi mát như Coco Rita, City of Padua, Gravita’ Zero...

Bên cạnh hương vị phong phú, nhà hàng sao Michelin Torno Subito còn đặc biệt cuốn hút ở kiến trúc đậm chất Ý. Nhằm tái hiện lại khung cảnh kỳ nghỉ hè sảng khoái bên bờ biển Adriatic Riviera những năm 1960, kiến trúc sư Paola Navone lừng danh đã thiết kế một "quầy bar trên bãi biển" với lò nướng khảm đá và dàn đèn treo độc đáo từ lon soda Campari, không chỉ tạo nên vẻ đẹp vừa hiện đại vừa cổ điển mà còn là không gian tuyệt vời để thực khách thả mình thư giãn và sạc đầy năng lượng.

Địa chỉ: 26 Dempsey Road

Thời gian: Thứ Ba đến Chủ Nhật

Bữa trưa: 12h - 15h

Bữa tối: 17h30 - 22h

Trên đây là 4 nhà hàng, quán ăn lần đầu góp mặt trong danh sách Michelin Guide Singapore 2024. Bạn đã sẵn sàng để khám phá và trải nghiệm chưa nào!