Khai trương cửa hàng nước hoa cao cấp Hoarient thuộc công ty CP Mỹ phẩm Sài Gòn

Năm 2023, trong số những mục tiêu quan trọng của công ty CP Mỹ phẩm Sài Gòn là mở rộng hệ thống cửa hiệu nước hoa cao cấp Hoarient. Ngày 15/08 vừa qua hệ thống đã khai trương cửa hàng Hoarient- 84 Lê Lợi, Q1. Với vị trí chiến lược tại trung tâm Sài Gòn là địa điểm tham quan, mua sắm và trải nghiệm nước hoa cao cấp dành cho khách hàng trong nước và quốc tế trong buổi khai trương có sự tham gia của các đối tác Nhà phân phối, Nhà cung cấp lớn của công ty, các chuyên gia hương từ những công ty hương hàng đầu thế giới và các cơ quan ban ngành, đoàn thể.



Hoarient là thương hiệu nước hoa cao cấp của công ty CP Mỹ Phẩm Sài Gòn, với thông điệp khát khao truyền tải vẻ đẹp và tinh hoa văn hóa Phương Đông đến người tiêu dùng, thông qua việc cung cấp các sản phẩm mùi hương chất lượng đẳng cấp quốc tế.

Những thương hiệu nước hoa cao cấp thuộc Hoarient: Miss Saigon The Essence, Miss Vietnam, Miss Saigon Elegance là những dòng nước hoa tôn vinh nét đẹp Việt Nam, với hình ảnh đặc trưng của thiếu nữ duyên dáng trong tà áo dài và chiếc nón lá đã được rất nhiều khách hàng và bạn bè nước ngoài yêu thích. Bên cạnh đó, Hoarient cũng có nhiều dòng nước hoa cao cấp khác Orientica, Garden of the muse, Notes of Mekong với những nốt hương bắt kịp xu hướng hiện đại của thế giới.

Các sản phẩm của Hoarient được chắp cánh bởi những nhà tạo hương nổi tiếng trong giới nước hoa & các nhà thiết kế bao bì đẳng cấp để cho ra đời những sản phẩm sang trọng. Đồng thời dây chuyền sản xuất & đóng gói hiện đại đạt tiêu chuẩn CGMP và ISO 9001-2015 là minh chứng cho chất lượng, niềm tự hào đối với 1 thương hiệu Việt để tự tin sánh ngang các thương hiệu quốc tế.

Sự kiện khai trương cửa hàng mới này là cột mốc đánh dấu một bước tiến tiếp theo của Công ty cổ phần Mỹ Phẩm Sài Gòn trên hành trình phát triển và khẳng định vị thế của mình, trở thành thương hiệu nước hoa nổi tiếng trong nước và có chỗ đứng nhất định tại thị trường quốc tế.

Địa chỉ: Cửa hàng NƯỚC HOA CAO CẤP HOARIENT



Số 84 Lê Lợi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh