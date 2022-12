Khai trương cửa hàng mỹ phẩm concept Futuristic tiên phong tại Việt Nam

GenZ gắn liền với Futuristic?



Phá vỡ định kiến, đón đầu xu hướng, không ngừng đổi mới, thách thức giới hạn, tư duy sáng tạo, vượt qua rào cản - những keyword điển hình để mô tả một gen Z chính hiệu. Chắc chắn bạn đã thấy mình trong đó!

Tiến gần hơn với gen Z, với hành trình Biết - Hiểu - Tin - Yêu, Thế Giới Skinfood Universe Concept không làm hội chị em thất vọng khi nắm bắt và khai thác rất sâu về nhu cầu, sở thích, cá tính của team 9x đời cuối trở đi.

Không phải ngẫu nhiên Skinfood chọn Futuristic làm phong cách chủ đạo sau 10 năm hoạt động; định vị là thương hiệu bền vững, tin cậy của các tín đồ mỹ phẩm phân khúc trung và cao đến từ Pháp, Mỹ, Nhật Bản... đặc biệt là Hàn Quốc.

Đổi mới để thích nghi, chọn tin và yêu hết những điều khác biệt, Skinfood đồng hành cùng genZ trên hành trình tiến đến thời đại mới: tự do, vì mình - cho mình và cởi mở.

Tất cả những điều đó được phác họa cực kỳ rõ nét qua kiến trúc cửa hàng Skinfood Universe Concept tại D5 Bình Thạnh.

Không gian mua sắm trendy đến từ tương lai - Tiểu vũ trụ" trong "đa vũ trụ"

Đề cao trải nghiệm độc - lạ - chất chơi với thiết kế không đi theo một lối mòn nào, một lý thuyết nào của cửa hàng vật lý. Cửa hàng mới lấy cảm hứng từ những tưởng tượng của con người về một thế giới tương lai xa xôi, với những công nghệ tiên tiến và văn minh vượt trội.

Vẫn là kệ, nhưng mới hơn, "trẻ" hơn, "kích thích" sáng tạo hơn,... vạn lần so với dãy kệ thông thường chỉ với chức năng trưng bày mỹ phẩm.

Vẫn là kính, nhưng "nghệ" hơn, tạo hình hiện đại hơn, cá tính hơn... vạn lần so với hệ kính vuông, tròn, oval nẹp khung gỗ nhàm chán, chỉ dùng để soi.

Với tường gạch xám sang trọng, kết hợp cùng chất liệu metal đặc trưng của style kiến trúc Futuristic góp phần cho không gian thêm xịn - mịn. Hệ đèn led tích hợp đường thẳng, cung tròn uốn lượn tinh tế trong từng chi tiết, gợi hình dung những con tàu vũ trụ. "Phá vỡ" ánh sáng, nguyên tắc phối màu với những mảng màu tương phản cao vô cùng trẻ trung, nổi bật.

Bất kỳ góc nào cũng trở thành tọa độ check in sang chảnh, cho ra đời lô ảnh triệu like, clip TikTok triệu view siêu siêu đơn giản. Một điểm cộng "to đùng" của kiến trúc Futuristic: chưa phổ biến tại Việt Nam và bản thân những hiệu ứng gây kích thích sự tò mò, khát khao được khám phá. Một chủ đề hay ho cho các Trendy TikToker muốn build hoặc thu hút người xem kênh của bạn!

Đáp ứng nhu cầu, thỏa mãn cái tôi

Bố trí tiện lợi, custom size theo nhu cầu, tester sẵn sàng vào việc: ví dụ như quầy sản phẩm minisize thiết kế cực ấn tượng với form kệ mô phỏng đa góc nhìn, mang tính thẩm mỹ cao. Khách hàng có thể chọn dùng thử minisize trước khi gắn bó lâu dài với sản phẩm. Rõ ràng đây điều nhiều thương hiệu biết, nhưng không phải ai cũng làm.

Không gói gọn trong đối tượng genZ, không gian mua sắm trendy tối ưu hành trình mua hàng, thiết kế trải nghiệm cá nhân, thỏa mãn cái tôi là một viễn cảnh không hề xa.

Mua sắm không chỉ để dùng. Mua sắm còn để thể hiện bản thân. Tôi là ai? Tôi là Futurism - không ngừng chuyển mình, tiến về phía trước; không ngừng tin và mơ về cuộc sống tương lai tốt đẹp và xứng đáng.

Lên đồ ghé showroom Skinfood Universe Concept trải nghiệm mô hình cửa hàng mỹ phẩm có 1-0-2 này ngay thôi! Sắm sửa cho một năm 2023 thật "bùng cháy"!

