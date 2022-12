Khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 3 triệu lượt

Khách quốc tế đến Việt Nam tăng vọt trong 11 tháng năm 2022. (Ảnh: PLO)

Theo Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11/2022 đạt 596.900 lượt người, tăng 23,2% so với tháng trước và gấp 39,7 lần so với cùng kỳ năm trước, do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại.

Tính chung 11 tháng năm nay, khách quốc tế đến nước ta đạt 2,95 triệu lượt người, gấp 21,1 lần so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn giảm 81,9% so với cùng kỳ năm 2019 khi chưa xảy ra dịch COVID-19.

Trong tổng số khách quốc tế đến Việt Nam, lượng khách đến bằng đường hàng không chiếm 88,9%; bằng đường bộ là gần 11,1% và bằng đường biển chiếm 0,03%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 11 tháng của năm 2022 ước đạt 536.300 tỷ đồng, tăng 56,5% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành 11 tháng của năm 2022 ước đạt gần 23.000 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Khách quốc tế đến Việt Nam từ châu Á vẫn giữ số lượng đông nhất, đạt 2.076.000 lượt người. Tiếp đó khách đến từ châu Âu, châu Mỹ, châu Úc và châu Phi.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, tại châu Á, khách Hàn Quốc đến Việt Nam nhiều nhất trong tháng 11 khi đạt 144.258 lượt người, nâng tổng số khách Hàn trong 11 tháng lên 763.877 lượt người, tăng lần lượt 4.870% và 2.696% so với cùng kỳ năm 2021.

Tiếp sau đó là các thị trường Thái Lan (38.878 lượt người), Campuchia (37.596 lượt), Malaysia (29.181), Nhật Bản (26.424), Đài Loan (Trung Quốc),... mức tăng lên tới nghìn phần trăm so với cùng kỳ 2021 bởi năm vừa qua Việt Nam hầu như không đón khách quốc tế.

Tại châu Mỹ, có 47.912 khách Mỹ và 10.516 khách Canada đến Việt Nam, nâng tổng số khách trong 11 tháng lên lần lượt 266.087 và 40.840 lượt.

Ngoài ra, khách quốc tế đến từ một số nước châu Âu như Anh, Pháp, Đức... tăng cao. Đặc biệt, khách Nga có dấu hiệu tăng trở lại khi tháng 11 số lượng khách cao gần gấp đôi tháng 10/2022. Cùng với đó là lượng khách đến Australia cũng tăng so với tháng trước đó.

Trong những tháng cuối năm 2022, ngành du lịch cả nước kỳ vọng dòng khách trú đông quay trở lại và thị trường khách quốc tế sẽ "ấm lên", nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch đã được tổ chức trong nước và quốc tế.