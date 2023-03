Khách đến Đà Nẵng được dùng WC công cộng miễn phí khi thấy logo này

Ngày 28-3, UBND quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho hay đang triển khai mô hình "Thoải mái như ở nhà - comfort as home".

Đây là hình thức xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng, nhằm giảm tình trạng vệ sinh không đúng nơi quy định và quảng bá hình ảnh thân thiện của TP Đà Nẵng.

Hàng loạt cơ sở kinh doanh dịch vụ tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng hưởng ứng mô hình "Thoải mái như ở nhà - comfort as home"

Theo ông Nguyễn Hoàng Việt, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, mô hình này được triển khai trên toàn quận, tạo điều kiện cho người đi đường và khách du lịch có thể sử dụng nhà vệ sinh tiện lợi, miễn phí.

"Thoải mái như ở nhà - comfort as home" dựa trên tinh thần tự nguyện của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ẩm thực, cơ sở lưu trú hỗ trợ khách du lịch sử dụng miễn phí nhà vệ sinh và không tốn chi phí hay ràng buộc sử dụng dịch vụ của cơ sở.

Những cơ sở kinh doanh đồng ý tham gia đều dán logo mô hình "Thoải mái như ở nhà - comfort as home" phía trước cơ sở, khu vực nhà vệ sinh để người dân và du khách có thể thấy, nhận diện, sử dụng miễn phí nhà vệ sinh.

Khách đến Đà Nẵng được thoải mái dùng nhà vệ sinh miễn phí khi thấy logo "Thoải mái như ở nhà - comfort as home" dán trước cơ sở kinh doanh

Quận Sơn Trà sẽ vận động tối thiểu 50 cơ sở tham gia mô hình, đồng thời liên tục cập nhật danh sách các cơ sở cho người dân, du khách được nắm

Trước mắt, quận Sơn Trà sẽ vận động tối thiểu 50 cơ sở kinh doanh, dịch vụ tham gia thực hiện mô hình dọc các tuyến đường chính phục vụ du lịch, thuộc các phường An Hải Tây, An Hải Đông, An Hải Bắc, Mân Thái và Phước Mỹ.

Quận Sơn Trà cũng sẽ liên tục cập nhật thông tin các cơ sở tham gia thực hiện mô hình để phổ biến công khai cho người dân và khách du lịch biết.

Mô hình xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng vốn được quận Sơn Trà triển khai, hưởng ứng "Năm văn hóa, văn minh đô thị - 2015" của TP Đà Nẵng trên cơ sở nhân rộng mô hình từ quận Hải Châu.