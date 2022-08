Khách Ấn Độ hướng về Việt Nam thay vì du lịch châu Âu

Theo các doanh nghiệp lữ hành Ấn Độ, nhu cầu du lịch nước ngoài của người Ấn Độ hiện ở mức cao nhất kể từ đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, sự chậm trễ trong việc xét duyệt thị thực (visa) Schengen đang thúc đẩy du khách Ấn Độ tìm kiếm những điểm đến mới và thuận tiện hơn, trong đó có Việt Nam.

Hội nghị giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Nguồn: PV/VOV-New Delhi

Ông Rajeev Kale – đại diện tại Ấn Độ của hãng lữ hành Thomas Cook khẳng định Việt Nam đang nhận được sự quan tâm lớn tại Ấn Độ, không chỉ từ khách hàng doanh nghiệp mà cả nhóm gia đình, giới trẻ và các cặp vợ chồng. Khách du lịch Ấn Độ sẵn sàng chuyển sang những điểm đến chặng ngắn thuận tiện và giá cả phải chăng hơn.

Đại diện SOTC Travel - ông Daniel D'Souza cho biết việc khôi phục kết nối hàng không đã thúc đẩy nhu cầu du lịch tại Ấn Độ, tuy nhiên rào cản về visa du lịch châu Âu khiến người Ấn Độ chuyển hướng: "Dữ liệu nội bộ của chúng tôi cho thấy nhu cầu đang gia tăng mạnh mẽ đối với các điểm đến gần và dễ xin thị thực, tăng từ 30 – 35% mỗi tháng".

Trong một sự kiện xúc tiến du lịch gần đây tại New Delhi (Ấn Độ), Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu cho biết lượng visa trung bình mỗi ngày do Đại sứ quán cấp đã tăng 24 lần so với trước đại dịch Covid-19, từ khoảng 250 visa/ngày lên 6.000 visa/ngày.

Hiện nay, 3 thành phố của Ấn Độ là New Delhi, Mumbai và Kolkata đã có chuyến bay thẳng với Việt Nam. Các hãng hàng không dự kiến bổ sung thêm đường bay từ Việt Nam đến Ahmedabad, Bengaluru và Hyderabad vào cuối năm nay./.