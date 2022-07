Khả năng “cân vai” của hot girl 10x Hạ Nhiên - Gãy TV dù không qua trường lớp chuyên nghiệp

Hạ Nhiên - cô bạn 10x với giấc mơ diễn xuất



Hạ Nhiên là nữ diễn viên quen thuộc xuất hiện trong các series phim ngắn, phim hài của Gãy TV, kênh Cơm Áo Gạo Tiền. Cô bạn 10x này để lại nhiều ấn tượng với đông đảo người xem bởi gương mặt khả ái, nét diễn tự nhiên, chân thật.

Tham gia diễn xuất trong các phim của kênh Gãy TV, Cơm Áo Gạo Tiền, Hạ Nhiên được chú ý bởi lối diễn xuất tốt, thể hiện rõ tính cách nhân vật.

Hạ Nhiên - diễn viên của kênh Gãy TV

Với nụ cười xinh xắn, tươi trẻ, Nhiên dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn và sự quan tâm của đông đảo khán giả. Tuy là gương mặt mới nhưng cô nàng đã là ‘cây hút fan’ đắc lực của Gãy TV rồi đấy nhé!

Dù chưa qua trường lớp diễn xuất, Nhiên vẫn cân mọi vai diễn

Được biết, Hạ Nhiên vẫn chưa tham gia trường lớp học diễn xuất nào. Thế nhưng, Nhiên đã chứng minh được khả năng diễn xuất thiên bẩm của mình qua nhiều vai diễn khác nhau.

Trong từng vai, nữ diễn viên đều cố gắng thể hiện hết mình, làm sao để người xem có thể cảm nhận được tính cách, nội tâm nhân vật.

Nhiên có khả năng diễn xuất linh hoạt, cân mọi vai diễn

Hạ Nhiên trong vai cô gái hiền lành, tốt bụng

Nhiên có gương mặt xinh xắn, đáng yêu, đúng chất của thế hệ gen Z. Vì thế, cô bạn hay được vào vai cô nàng hiền lành, dễ thương, tốt bụng.

Trong tập phim ‘Chủ tịch yêu thầm người yêu của bạn thân và cái kết’, Nhiên vào vai cô thư ký hiền lành, nhận được sự quan tâm của chủ tịch. Nhiên đã thể hiện đúng tính cách của cô gái ngây thơ, trong sáng với tình yêu chân thật dành cho người cô thích.

Phân cảnh khóc của Nhiên khi biết mình bị người yêu phản bội cũng khiến cho khán giả cảm thấy đau lòng.

Hạ Nhiên cùng Nhật Dương tranh thủ xem kịch bản trước

Hóa thân thành nhân vật mưu mô, tính toán

Tuy Nhiên vẫn chưa qua trường lớp học diễn xuất chính thức nào nhưng nhiều khán giả ấn tượng với cô bởi sự hóa thân nhân vật cực tốt. Trong tập phim ‘Úp sọt thiếu gia và cái kết bẽ bàng’, Nhiên vào vai một cô gái đào mỏ và lên các kế hoạch để ép bạn trai thiếu gia kết hôn.

Có thể thấy, vai diễn này cũng không làm khó Hạ Nhiên. Cô nàng dễ dàng thay đổi từ nhân vật hiền lành sang cô gái kiêu kỳ, đanh đá, tính toán.

Nhiên có khả năng vào vai diễn đa dạng, linh hoạt

Nhiên ‘cân’ vai chủ tịch siêu ngầu

Tập phim ‘Anh xe ôm thuê ô tô chủ tịch đi tán gái và cái kết’ đã cho thấy một màn lột xác của Nhiên. Cô vào vai chủ tịch bận rộn công việc nhưng lại gặp rắc rối khi tài xế lấy xe ô tô cho người khác thuê.

Nhiên trong vai chủ tịch khác hẳn với Nhiên trong vai cô nàng hiền lành, khán giả bỗng thấy Nhiên chững chạc, nghiêm túc và giọng nói có trọng lượng.

Tập phim có cái kết đắng cho anh xe ôm và cô người yêu chảnh chọe, trong khi đó, chủ tịch Nhiên đã xử lý mọi việc cực ngầu.

Hạ Nhiên hóa thân với vai diễn đa dạng

Hạ Nhiên không ngại xả thân vì vai diễn

Nữ diễn viên trẻ này thật sự có một niềm đam mê mãnh liệt với diễn xuất. Hạ Nhiên cho biết mình không hề ngại xả thân vào các vai diễn và sẵn sàng thử sức với nhiều vai khó hơn trong tương lai.

Sau khoảng thời gian cố gắng, Hạ Nhiên đã thu hút rất nhiều người hâm mộ với gần 50.000 lượt follows Facebook, 1.200.000 follows trên TikTok cùng 13.000.000 lượt thích, và hơn 100.000 follows trên Instagram.

Lời kết

Hạ Nhiên đã để lại nhiều ấn tượng về khả năng diễn xuất của cô và nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Ngoài thời gian làm việc, Nhiên cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hậu trường, đời sống hằng ngày trên trang Facebook của cô.

Hãy cùng theo dõi và đón xem nhiều hơn những series phim hấp dẫn của Gãy TV với sự góp mặt của Hạ Nhiên trong thời gian sắp tới nhé.

https://kenh14.vn/kha-nang-can-vai-cua-hot-girl-10x-ha-nhien-gay-tv-du-khong-qua-truong-lop-chuyen-nghiep-20220722171423509.chn