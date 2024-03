Kha Ly lộ loạt dấu hiệu nghi vấn đang mang thai sau 8 năm mắc bệnh khó có con

Kha Ly và Thanh Duy nên duyên vợ chồng vào năm 2016, cả hai là cặp đôi "phim giả tình thật" viên mãn trong showbiz Việt. Tuy nhiên, trong 8 năm qua, Kha Ly thừa nhận có giai đoạn gặp áp lực chuyện con cái. Nữ diễn viên từng mắc bệnh u tuyến giáp, dù đã tích cực chữa trị nhưng phần nào ảnh hưởng đến khả năng mang thai. Vào đầu năm 2023, Kha Ly khẳng định sức khoẻ đã ổn định, đã tìm hiểu về phương pháp IVF (thụ tinh ống nghiệm) nếu không thể mang thai tự nhiên.

Dạo gần đây, Kha Ly hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật hay nhận đóng phim mà lui về tập trung cho công việc kinh doanh. Qua loạt ảnh đời thường, cư dân mạng phát hiện bà xã Thanh Duy có nhiều dấu hiệu như phụ nữ đang trong thai kỳ. Cụ thể, Kha Ly chọn những chiếc váy rộng thùng thình để giấu vóc dáng hiện tại. Trong clip mừng sinh nhật cách đây ít hôm, có vài khoảnh khắc nữ diễn viên để lộ vòng 2 lùm lùm.

Trong clip sinh nhật vừa được Kha Ly đăng tải, cô lộ nhiều khoảnh khắc vòng 2 đã nhô lên thấy rõ

Kha Ly tròn trịa hơn, gần đây chỉ diện những trang phục rộng để giấu dáng

Ngoài ra, gần đây Kha Ly chỉ đăng ảnh chụp cận mặt hoặc dùng đồ vật che khéo bụng. Nữ diễn viên cũng không đi giày cao gót mà thay vào đó sẽ chọn dép bệt. Bên dưới các bài đăng của Kha Ly, nhiều người để lại bình luận nghi vấn cô đã có tin vui và đồng loạt gửi lời chúc mừng. Tuy nhiên, Kha Ly và Thanh Duy chỉ "thả tim" chứ không lên tiếng trước nghi vấn có thành viên nhí. Nhiều người cho rằng vợ chồng Kha Ly và Thanh Duy chọn cách im lặng để tránh gây chú ý, cho em bé phát triển khoẻ mạnh rồi mới thoải mái báo tin với người hâm mộ.

Nữ diễn viên chọn dép thấp giống với nhiều mỹ nhân Việt trong giai đoạn mang thai

Kha Ly dùng gối che bụng khiến cư dân mạng càng thêm nghi vấn cô đã có "trái ngọt" sau 8 năm kết hôn

Trong loạt ảnh gần đây, Kha Ly đều dùng đồ vật đặt trước bụng để tránh gây chú ý

Vào tháng 3/2023, nữ diễn viên chia sẻ với chúng tôi: "Trước đây, tôi cảm thấy áp lực khi người khác nói ra nói vào. Tôi thường phải nghe những câu hỏi: Bao giờ có con, Sao cưới nhau lâu năm mà chưa có con. Có lẽ nghe hỏi nhiều quá nên bây giờ tôi cảm thấy buồn nữa. Tôi nghĩ quan trọng nhất trong hôn nhân là vợ chồng hạnh phúc thoải mái. Thực tế cuộc sống của vợ chồng tôi vẫn êm đềm khi chưa có con. Nếu có con thì càng tốt nhưng chưa có thì chúng tôi vẫn đang tận hưởng cuộc sống. Chúng tôi sống cho mình chứ không vì những lời bàn tàn của mọi người.

Tôi đã tham khảo, đọc các tài liệu liên quan đến IVF. Bác sĩ cũng tư vấn cho chúng tôi. Vợ chồng tôi nếu chưa có con tự nhiên và cảm thấy sẵn sàng thì sẽ làm. Bác sĩ nói tôi có khả năng thụ thai tự nhiên nhưng sẽ chậm hơn người khác. Lý do là tôi bị ít trứng. Vì vậy, tôi sẽ chờ đợi thêm thời gian nữa. Trong thời điểm này chúng tôi đang lên các kế hoạch. Tôi muốn có con trước 40 tuổi. Nếu sắp tới, chúng tôi không thể có con tự nhiên thì sẽ nhờ can thiệp y tế. Chúng tôi không có áp lực gì về chuyện con cái đâu, cũng không ngại nếu phải thực hiện phương pháp IVF. Ai mang thai được tự nhiên là tốt, nếu không nhờ can thiệp y tế cũng không sao. Tôi quan niệm sinh con tự nhiên hay IVF đều tốt cả, miễn sao sinh con và bé khỏe mạnh".

Khi tụ họp hội bạn thân, Kha Ly chọn góc chụp giấu dáng và tiếp tục diện váy thùng tình

Cách đây ít ngày, khi tham gia một talkshow, Kha Ly bị phát hiện có dấu hiệu tăng cân và vòng 2 lùm lùm

Diễn viên Kha Ly - Thanh Duy lần đầu gặp gỡ khi làm bạn diễn trong một vở kịch, nhờ ăn ý nên tiếp tục được mời tham dự các dự án nghệ thuật nhưng chỉ với vai trò là đồng nghiệp. Sau một thời gian dài hợp tác, Kha Ly và Thanh Duy nảy sinh tình cảm và quyết định hẹn hò. Thời gian đầu, cả hai vướng phải sự phản đối từ người thân, bạn bè nhưng sau đó đã lấy lại thiện cảm nhờ tình yêu chân thành. Sau khi về chung nhà, Kha Ly và Thanh Duy tiếp tục làm bạn diễn với nhau từ phim ảnh đến âm nhạc.