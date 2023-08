Kết quả Rap Việt gây tranh cãi: Bạn thân HIEUTHUHAI xứng đáng hơn học trò Thái VG?

Tập 11 Rap Việt mùa 3 gây bùng nổ MXH với vòng Bứt phá của bảng đấu đầu tiên, kết quả Liu Grace (thí sinh đội HLV Thái VG) giành chiến thắng với số phiếu bình chọn áp đảo 4/7 phiếu từ giám khảo. Tuy nhiên, kết quả này lại gây không ít tranh cãi trên MXH. Nhiều người nhận xét Liu Grace quả thật có màn trình diễn tuyệt vời nhưng xét về độ bứt phá đúng như tên vòng thi thì người xứng đáng vào Chung kết hơn nên là HURRYKNG (thí sinh đội HLV BigDaddy).

Liu Grace là người đầu tiên giành vé vào Chung kết Rap Việt mùa 3

Nhưng nhiều khán giả nhận xét HURRYKNG mới thật sự là nhân tố bứt phá bảng đấu lần này

Ở vòng thi này, phần trình diễn Take it easy kết hợp khoe vũ đạo của Liu Grace khiến các giám khảo, HLV dành lời khen không ngớt cho thí sinh nữ duy nhất của bảng đấu. Trong khi đó, HURRYKNG giữ đúng lời hứa mang HIEUTHUHAI lên sân khấu Rap Việt. 2 thành viên GERDNANG đã hoàn thành xuất sắc bản rap Một công đôi việc. Nhiều khán giả nhận xét học trò BigDaddy có cú bứt phá ngoạn mục, màu sắc khác hoàn toàn so với 2 vòng thi trước đó.

Chính vì thế, khi Liu Grace nhận được số phiếu bình chọn cao ngất, không ít netizen tiếc nuối thay cho HURRYKNG. Một số tài khoản bày tỏ sự mong mỏi dàn giám khảo có thể cứu thành viên đội BigDaddy vào Chung kết bằng chiếc nón vàng ở cuối vòng 3.

- Tiếc HURRYKNG thiệt sự, vòng này đỉnh hơn Liu Grace nhiều mà.

- HURRYKNG bứt phá vậy mà không giành chiến thắng, thương quá.

- Hy vọng nón vàng của ban giám khảo sẽ cứu anh Khang.

- Tập này thấy HURRYKNG bứt phá bất ngờ nhất, thể loại beat mới đã bứt phá rồi, trước giờ chưa thấy màu này của Khang, đầu tư mọi thứ từ phần lời, đoan điệp khúc, nhịp rap nữa.

- Thấy HURRYKNG bứt phá hơn nha. Mong nón vàng cứu anh. Rõ ràng hay nhất trong 4 người.

- Team anh BigDaddy nhìn chung có thể yếu hơn các đội còn lại, nhưng tập này thì không thể phủ nhận Khang bứt phá so với những vòng trước.