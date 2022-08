Kết phim "Minions: The Rise of Gru" bị thay đổi hoàn toàn khiến khán giả Trung Quốc "bật ngửa"

Khác với bản gốc, bản chiếu tại thị trường Trung Quốc của Minions: The Rise of Gru không kết thúc với phân cảnh sau khi đánh bại Hội 6 Xa (The Vicious 6) và Wild Knuckles giả chết để trốn sự truy đuổi của cảnh sát. Thay vào đó, ông ta bị bắt giam và Gru dần dần trở thành... một người tốt.

Trung Quốc được cho là đã tự tiện "cắt xén" kết phim về Wild Knuckles của "Minions 2". (Nguồn: Internet)

Theo như những ảnh chụp từ Weibo - mạng xã hội phổ biến nhất Trung Quốc, đoạn kết của bộ phim đã bị kiểm duyệt và thay bằng một số... hình ảnh tĩnh cùng phụ đề với nội dung Wild Knuckles bị bắt giữ và ngồi tù 20 năm trong khi nhân vật chính Gru “quay về nhà và trở thành cha của 3 cô con gái chính là thành tựu lớn nhất trong cuộc đời của 'kẻ ti tiện bậc nhất vũ trụ'”.

Ngoài ra, phân cảnh này còn được chỉnh sửa một cách cẩu thả khi chất lượng chỉ tương xứng với một bản trình chiếu Powerpoint. Không có gì quá bất ngờ khi sự thay đổi vụng về này nhanh chóng bị chỉ trích bởi khán giả yêu thích bộ phim, một người còn bình luận hài hước rằng “Cái kết thật đã bị mắc kẹt ở vũ trụ song song rồi”.

Một số ý kiến cho rằng sự chỉnh sửa này chính là để tăng cường khuyến khích chính sách ba con của chính phủ khi tỉ lệ sinh của đất nước này đang trên đà giảm đáng báo động.

Kết phim "Minions 2" của Trung Quốc rõ là một "thực tại" khác trong "Đa vũ trụ". (Nguồn: Internet)

Du Sir, một blogger nổi tiếng chuyên viết về phim với hơn 14 triệu lượt theo dõi trên Weibo, đã gọi sự thay đổi này là “thái quá”. Trong bài viết được đăng tải, anh tự hỏi tại sao chỉ có người Trung Quốc mới cần “sự hướng dẫn và quan tâm”. “Họ nghĩ khán giả yếu đuối và kém cỏi trong việc phân biệt phải trái đến mức nào chứ?", anh viết. Bất chấp điều này, bộ phim vẫn thành công khi mang về 3,2 triệu đôla (75 tỷ đồng) trong ngày đầu công chiếu tại Trung Quốc.



Tiền truyện "Despicable Me" vẫn thành công tại Trung Quốc dù kết phim "hơi khác". (Nguồn: Internet)

Đây không phải là lần đầu tiên chính sách kiểm duyệt khắt khe của Trung Quốc khiến một bộ phim nước ngoài phải thay đổi kết cục. Trước đó, phiên bản năm 1999 của Fight Club được đăng tải trên nền tảng Tencent Video phải chỉnh sửa đoạn kết gốc khi thay cảnh nhân vật chính cho nổ tung vài tòa nhà cao tầng bằng... một đoạn thông điệp nói rằng chính quyền đã nhanh chóng tìm thấy quả bom và thành công giải cứu mọi người. Sự chỉnh sửa này đã gây ra nhiều tranh cãi, thậm chí đến đạo diễn David Fincher và tác giả Chuck Palahniuk - người viết cuốn tiểu thuyết gốc năm 1996 cũng phản đối gay gắt. Tencent sau đó đã khôi phục lại một số phân đoạn, nhưng vẫn loại bỏ một số cảnh khỏa thân.