Keria bất ngờ trở thành đối tượng công kích vì lối chơi đã trở thành thương hiệu

Những ngày qua, sau trận thua Gen.G thì các tuyển thủ T1 lại trở thành tâm điểm của sự chú ý. Trên nhiều diễn đàn, có không ít ý kiến tiêu cực hướng về phía Faker và các đồng đội. Lý do có thể đến từ việc T1 đã thua quá bạc nhược trong trận đối đầu với "đại kình địch". Không ai nghĩ một T1 đang có chuỗi bất bại lại có thể thua 0-2 vô cùng chóng vánh. Ngay cả fan Gen.G có lẽ cũng không thể ngờ rằng trong ván 1 thậm chí đối thủ hùng mạnh như T1 còn không kiếm nổi một mạng hạ gục nào. Biết rằng Gen.G rất mạnh nhưng cách T1 thua mới là chủ đề bàn tán.

Cách T1 thua đang khiến không ít khán giả LPL cực đoan không hài lòng

Ngay sau trận đấu, đã có không ít ý kiến hướng về phía Zeus với lựa chọn Jayce "không một tác dụng" ở ván 1. Thậm chí, nếu không theo dõi kĩ trận đấu mà chỉ nhìn qua thông số, không ai tin đó là Đường Trên đang được đánh giá là hay nhất hiện tại. Những gì Zeus đóng góp được chỉ là 2 pha đẩy trụ và... hết. Tuy nhiên, mới đây thì một số dân mạng, đặc biệt là từ LPL, đã chuyển sang một "đối tượng" khác, chính là Hỗ Trợ Keria - người thường xuyên có những lựa chọn đột biến và đóng góp công lớn trong chuỗi bất bại của T1 trước khi gặp Gen.G. Ở trận đối đầu với "đại kình địch", Keria cũng mờ nhạt thấy rõ.

Keria trở thành tâm điểm chỉ trích

Theo đó, một bài đăng trên nền tảng Weibo đang thu hút sự chú ý rất lớn của dân mạng. Chủ nhân bài đăng là một blogger thường trích dẫn các ý kiến tiêu cực gây tranh cãi nên cũng thường xuyên nhận ý kiến trái chiều. Theo đó, bài đăng này trích dẫn ý kiến cho rằng trong khi các tuyển thủ T1 đang tập luyện các tướng mới thì Keria có vẻ vẫn thong dong trong rank. Chưa kể, Hỗ Trợ sinh năm 2002 bị cho là chỉ xoay quanh Senna và Tahm Kench trong khi các tướng như Lulu thì không đụng tới. Thậm chí, Keria còn bị chất vấn "Bạn đã tập luyện Nami chưa (mà dám đem vào thi đấu?" sau màn trình diễn với vị tướng này kém hiệu quả trận gặp Gen.G.

Một bài đăng chỉ trích Keria đang thu hút sự chú ý của khán giả LMHT

Nhưng trên thực tế, Keria là Hỗ Trợ sử dụng nhiều tướng nhất hiện nay và trong số này, chỉ có Orn, Kalista, Sion, Ezreal và phần nào là Ashe vốn không mặc định vai trò Hỗ Trợ. Nhận định của một bộ phận fan LPL cực đoan còn sai sót ở chỗ chất vấn Keria về Nami trong khi đây chính là 1 trong 2 vị tướng Keria dùng hiệu quả nhất (cùng với Tahm Kench) khi sở hữu tỉ lệ thắng 66.7% sau 6 ván đấu. Và Nami cùng với Tahm Kench cũng là 2 vị tướng Keria dùng nhiều nhất tại vòng bảng LCK Mùa Xuân 2024 tính đến hiện tại.

Nami là 1 trong 2 vị tướng Keria sử dụng rất nhiều ở mùa này tính đến hiện tại

Chưa kể, máy chủ rank Hàn đang bị DDoS rất nghiêm trọng. Do đó, việc Keria không thường xuyên try hard hoàn toàn có thể hiểu được. Chính Oner cũng off stream đột ngột chỉ sau một ván đấu bị DDoS.

Máy chủ rank Hàn bị DDoS cũng ảnh hưởng việc leo rank của các tuyển thủ

Các tuyển thủ T1 thất bại là điều không ai mong muốn và khán giả cũng chỉ có thể góp ý nhưng chính các tuyển thủ mới là người nhận thức rõ nhất những sai sót của bản thân. Do đó, việc chỉ trích chỉ mang tác động tiêu cực và khiến các tuyển thủ áp lực hơn mà thôi.