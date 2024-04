Kênh YouTube Độ Mixi sẽ ra sao?

Sáng ngày 2/4, MixiGaming - kênh YouTube của streamer nổi tiếng Phùng Thanh Độ đã bất ngờ bị hack. Theo đó, kênh YouTube với hơn 7,33 triệu người theo dõi của Độ Mixi đã bị ẩn toàn bộ video, đổi ảnh đại diện và banner thành nội dung về tiền số.

Khi tìm kiếm với từ khóa "Độ Mixi" trên YouTube, kết quả trả về hiện lên 2 video đang phát trực tiếp, đều về chủ đề tiền số bất hợp pháp.

Trên trang Facebook cá nhân, Độ Mixi đã đăng tải thông điệp xác nhận kênh YouTube bị hacker chiếm đoạt. Tuy nhiên, hiện tại đoạn thông điệp này đã bị gỡ bỏ.

Việc một trong những kênh YouTube có lượng người theo dõi lớn nhất Việt Nam bị hacker chiếm đoạt khiến người hâm mộ không khỏi xôn xao.

Thực tế, việc những kênh YouTube có lượng người theo dõi lớn bị hacker tấn công, lấy quyền livestream lừa đảo tiền số không mới.

Tại Việt Nam năm 2020, nhiều kênh "triệu sub" của MC Trấn Thành, ca sĩ Hồ Quang Hiếu từng bị chiếm quyền điều khiển và thực hiện các hành vi tương tự.

Năm 2022, FapTV - một trong những kênh YouTube có lượng theo dõi lớn nhất Việt Nam - bị đổi tên, phát video trực tiếp về Elon Musk và tiền điện tử.

Cách lấy lại kênh YouTube khi bị hack?

Các kênh YouTube hiện nay đều có tính xác thực cao ngay từ khi mở kênh theo tiêu chuẩn quy định của Google. Chính việc này phần nào cũng giúp các chủ kênh có thể dễ dàng xác minh tính sở hữu của mình khi gặp sự cố. Đặc biệt, với những kênh lớn như của Độ Mixi thì việc xác thực thông qua các chương trình hợp tác nền tảng, các giao dịch thanh toán thu nhập, lịch sử hoạt động tài khoản đều khá tốt. Do đó việc lấy lại được kênh là hoàn toàn có cơ sở.

Độ Mixi đang là khán giả theo dõi chính kênh YouTube của mình livestream.

Bà Lê Thị Thuỷ (Phụ trách Social Partnership) VCCorp cho biết, “Theo kinh nghiệm làm việc lâu năm của mình, kênh của Độ Mixi là kênh lớn nên việc bị chiếm quyền sẽ chỉ là tạm thời”.

“Độ Mixi có thể liên hệ với team Google thông qua network mà kênh anh đang liên kết hợp tác để hỗ trợ lấy lại kênh. Không chỉ kênh lớn, các kênh nhỏ hơn cũng có thể nhờ sự support của network để thực hiện các bước xác minh và lấy lại bằng cách này”, bà Thuỷ nói. “Trước đó, kênh FapTV cũng từng bị hack, và đã lấy lại được kênh nhờ sự trợ giúp từ Google và Metub”.

Trên trang hỗ trợ của Google, nền tảng này cũng cung cấp thông tin về một số cách mà nhà sáng tạo như Độ Mixi có thể áp dụng để khôi phục kênh của mình.

''Trước khi hành động, bạn cần kiểm tra kỹ để xác định dấu hiệu cho thấy kênh của mình có thể đã bị tấn công. Mỗi kênh YouTube được liên kết với ít nhất một Tài khoản Google. Việc một kênh YouTube bị xâm nhập nghĩa là có ít nhất một trong các Tài khoản Google liên kết với kênh đó cũng đã bị xâm phạm", Google cho biết.

Nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào sau đây thì Tài khoản Google của bạn có thể đã bị xâm nhập, xâm phạm hoặc bị tin tặc tấn công:

- Những sự thay đổi không do bạn thực hiện: Có thay đổi về ảnh hồ sơ, nội dung mô tả, chế độ cài đặt email, chế độ liên kết tài khoản AdSense cho YouTube hoặc những tin nhắn được gửi đi.

- Video được tải lên không phải là video của bạn: Có người đã sử dụng Tài khoản Google của bạn để đăng video. Bạn có thể nhận được thông báo qua email về hình phạt hoặc cảnh cáo đối với nội dung vi phạm trong những video này.

Tài khoản Google có thể bị xâm nhập, xâm phạm hoặc bị tin tặc tấn công vì nhiều lý do. Những lý do này bao gồm nội dung gây hại (phần mềm độc hại) và email lừa đảo được nguỵ trang thành một loại dịch vụ mà bạn quen thuộc (thủ đoạn tấn công giả mạo). Để giữ an toàn cho tài khoản của bạn, đừng bao giờ chia sẻ thông tin về địa chỉ email và mật khẩu của bạn với người khác, cũng như đừng bao giờ tải tệp hoặc phần mềm xuống từ nguồn mà bạn không tin tưởng.

Để khôi phục kênh YouTube bị xâm nhập, trước tiên bạn cần khôi phục Tài khoản Google bị xâm nhập và có liên kết với kênh YouTube đó.

Bạn có thể khôi phục kênh YouTube của mình theo 3 bước sau đây:

1. Khôi phục và bảo mật Tài khoản Google bị xâm nhập và có liên kết với kênh YouTube.

2. Huỷ bỏ ngay những thay đổi không mong muốn trên kênh YouTube để tránh các hậu quả liên quan đến chính sách như cảnh cáo vi phạm Nguyên tắc cộng đồng hoặc cảnh cáo vi phạm bản quyền.

3. Áp dụng những phương pháp bảo mật hay nhất đối với tất cả người dùng có liên kết với kênh để giảm nguy cơ Tài khoản Google của bạn bị truy cập trái phép.

Khôi phục Tài khoản Google

Nếu bạn vẫn có thể đăng nhập vào Tài khoản Google của mình:

Bạn cần cập nhật mật khẩu và bảo mật Tài khoản Google của mình. Sau đó, hãy chuyển sang bước tiếp theo.

Nếu bạn không thể đăng nhập vào Tài khoản Google của mình:

Để được hỗ trợ lấy lại quyền truy cập vào Tài khoản Google của bạn, hãy làm như sau:

1. Làm theo các bước này để khôi phục Tài khoản Google hoặc Gmail của bạn.

- Bạn sẽ được hỏi một số câu hỏi để xác nhận tài khoản đó là của bạn. Hãy trả lời các câu hỏi một cách chính xác nhất có thể.

- Nếu bạn gặp sự cố, hãy thử các mẹo để hoàn thành các bước khôi phục tài khoản.

2. Đặt lại mật khẩu của bạn khi được nhắc. Chọn một mật khẩu mạnh mà bạn chưa sử dụng với tài khoản này. Tìm hiểu cách tạo mật khẩu mạnh.

Hãy đề nghị người quản lý/chủ sở hữu kênh của bạn làm theo các bước tương tự để bảo mật Tài khoản Google của họ.

Liên hệ với Nhóm hỗ trợ nhà sáng tạo

Nếu kênh của bạn đủ điều kiện (ví dụ như bạn đang tham gia Chương trình Đối tác YouTube), thì sau khi khôi phục Tài khoản Google, bạn có thể liên hệ với Nhóm hỗ trợ nhà sáng tạo trên YouTube để được trợ giúp.