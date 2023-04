Kbiz nhuốm màu tang tóc trước tin Moonbin (ASTRO) qua đời: IU và dàn sao hủy lịch trình, DBSK - Red Velvet có động thái tưởng nhớ tại sân bay

Tin tức Moonbin (ASTRO) qua đời từ tối muộn ngày 19/4 hiện đang trở thành tâm điểm trên khắp các trang mạng xã hội. Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin, thi thể của nam idol đã được quản lý tìm thấy tại nhà riêng ở quận Gangnam, Seoul vào lúc 20h10. Tính đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân của thành viên ASTRO được cho là tự tử.

Sự ra đi đột ngột của Moonbin ở độ tuổi 25 khiến cả showbiz Hàn chấn động. Hàng loạt ngôi sao bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nam idol qua những động thái đầy ý nghĩa.

Tin tức Moonbin (ASTRO) qua đời hiện đang gây chấn động showbiz Hàn

Hàng loạt nghệ sĩ huỷ bỏ lịch trình, đài truyền hình xem xét điều chỉnh phát sóng để tưởng nhớ Moonbin

Công ty giải trí Mystic Story đã thông báo hủy bỏ lịch trình hoạt động tuần này của nhóm Billlie vì thành viên Moon Sua - em gái của Moonbin. Theo Nate, Moon Sua sẽ hoãn, huỷ bỏ toàn bộ hoạt động và sự kiện của nhóm trong tuần này. Cô và bố mẹ cũng là người đứng ra tổ chức tang lễ cho anh trai.

Nhóm Billlie tạm hoãn lịch trình vì "chị cả" Moon Sua. Cô cũng là em gái ruột của Moonbin

Moon Sua sẽ cùng bố mẹ đứng ra lo tang lễ cho anh trai

Hàng loạt show thực tế, sự kiện giải trí đã tạm hoãn lịch ghi hình. LE SSERAFIM đã hủy lịch trình chụp ảnh trước buổi ghi hình Knowing Bros vào sáng nay (20/4) trước sự ra đi đột ngột của tiền bối. IU và đội ngũ sản xuất phim Dream hủy buổi phỏng vấn hôm nay, đồng thời gửi lời chia buồn đến Moonbin và gia đình tang quyến, Youngjae (GOT7) cũng hủy lịch quay show radio Close Friend. Các nhóm nhạc đình đám như ITZY, iKON, YOUNITE... đều hoãn lịch phát hành sản phẩm mới.

IU và đội ngũ sản xuất phim Dream hủy buổi phỏng vấn hôm nay

Các nhóm nhạc như ITZY, iKON, YOUNITE... đều hoãn lịch phát hành sản phẩm mới

Ngay cả M Countdown cũng đang xem xét điều chỉnh việc phát sóng trực tiếp vào hôm nay. Trong khi đó, Boys Planet chưa đưa ra thông báo về lịch lên sóng. Music Bank hủy bỏ việc quay phim trên đường đi làm. Tuy nhiên, chương trình vẫn sẽ phát sóng bình thường và vẫn có phụ đề gửi lời chia buồn vào cuối show.



Dàn sao gửi lời tiễn biệt tới nam idol trẻ

Nhiều người nổi tiếng bày tỏ sự thương tiếc trước tin tức qua đời của thành viên ASTRO. Trên trang cá nhân, diễn viên Kwon Hyuk Soo bày tỏ sự thương tiếc với đồng nghiệp quá cố: "Tôi yêu và nhớ bạn rất nhiều". Trên bản tin của đài MBC vào sáng nay, phát thanh viên Jang Seong Gyu - người từng có cơ hội hợp tác với Moonbin trong chương trình Story of the Day When You Bite Your Tail mùa 3 đã rơi nước mắt khi thông báo về sự ra đi của nam idol: "Moonbin có ngoại hình sáng sủa, tính cách vui vẻ, tôi không biết chuyện buồn này sẽ xảy ra với cậu ấy. Tôi cầu chúc người đã khuất được yên nghỉ".

Jang Seong Gyu rơi nước mắt trước tin tức đàn em thân thiết qua đời

Động thái đầy xúc động của DBSK, Red Velvet tại sân bay

Tại sân bay Hàn Quốc mới đây, các thành viên DBSK và Red Velvet đều trang phục đen trắng, tưởng nhớ người đồng nghiệp, hậu bối quá cố. Nam idol quá cố có mối quan hệ thân thiết với 2 nhóm nhạc. Thời còn bé, Moonbin từng góp mặt trong MV Ballonons của DBSK. Thành viên ASTRO cũng nhiều lần ghi hình chung show cùng các thành viên Red Velvet.

DBSK đều diện trang phục đen, biểu hiện đầy buồn bã trước sự ra đi của Moonbin

Và Red Velvet cũng không phải ngoại lệ. Sân bay Hàn Quốc sáng nay nhuộm màu tang tóc trước sự ra đi đột ngột của Moonbin

Sáng ngày 20/4, rất đông người hâm mộ đã chuẩn bị hoa hồng trắng, nến và viết lời tiễn đưa thần tượng. Bầu không khí tang thương đang bao trùm showbiz Hàn

Nguồn: Naver