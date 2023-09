Kbiz dồn dập tin hỷ: Tài tử Hạ Cánh Nơi Anh cưới bạn gái kém 9 tuổi, 1 nam idol lên chức bố

Sáng 6/9, Ko Kyu Pil (Hạ Cánh Nơi Anh) và nam idol Kangjun (cựu thành viên C-Clown) bất ngờ chiếm sóng truyền thông, mạng xã hội với loạt tin hỷ bất ngờ.

Nam diễn viên Ko Kyu Pil chiếm luôn vị trí số 1 của Nate, Naver nhờ tuyên bố kết hôn với nữ ca sĩ xinh đẹp Amin. Trong khi đó, Kangjun gây chú ý khi thông báo vợ anh đã mang thai con đầu lòng.

Ko Kyu Pil (bên trái) và Kangjun là 2 nam nghệ sĩ nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả trong buổi sáng hôm nay (6/9)

Nam diễn viên Ko Kyu Pil tuyên bố kết hôn với nữ ca sĩ Amin

Nam diễn viên họ Ko tuyên bố sẽ tổ chức hôn lễ với Amin trong tháng 11 năm nay. Đám cưới dự kiến được tổ chức riêng tư, chỉ có gia đình, họ hàng và bạn bè thân thiết của cặp đôi tới tham dự.

Công ty quản lý của Ko Kyu Pil cũng vừa xác nhận tin tức về hôn lễ. Trong thông báo ngắn gọn, đại diện sao nhí 1 thời hy vọng công chúng sẽ ủng hộ cặp đôi, đồng thời cho biết không thể tiết lộ những thông tin cụ thể liên quan tới đám cưới.

Được biết, tài tử Hạ Cánh Nơi Anh hơn bạn gái 9 tuổi và cặp đôi đã quen biết nhau được khoảng 9 năm thông qua sự giới thiệu của bạn bè.

Ko Kyu Pil sẽ về chung 1 nhà với nữ ca sĩ xinh đẹp Amin vào tháng 11 tới đây

Ko Kyu Pil ra mắt làng giải trí khi mới 11 tuổi qua tác phẩm điện ảnh Kid Cop. Sau đó, anh tạm dừng hoạt động trong khoảng 9 năm để tập trung cho việc học trước khi trở lại công việc diễn xuất vào năm 2003. Từ đó đến nay, nam diễn viên góp mặt trong hàng loạt tác phẩm như The Fiery Priest, Partners For Justice, Hạ Cánh Nơi Anh,…

Còn Amin (tên thật là Min Soo Yeon) chính thức ra mắt làng giải trí vào năm 2018 bằng ca khúc Hide And Seek. Sau đó, cô tiếp tục phát hành một số sản phẩm mới như Pit A Pat, See You,…

Ko Kyu Pil xuất thân là diễn viên nhí, có thâm niên nhiều năm trong nghề còn Amin mới hoạt động trong showbiz được khoảng 5 năm

Nam idol Kangjun sắp lên chức bố

Cũng trong buổi sáng 6/9, Kangjun đăng tải lên Instagram hình ảnh siêu âm thai nhi, đồng thời thông báo bà xã anh đã mang thai chỉ sau 1 tháng kết hôn. Vợ cựu thành viên C-Clown được dự sinh vào tháng 3 năm sau. Hiện tại, 2 vợ chồng đã bắt đầu chuẩn bị sắm đồ cho em bé sắp chào đời trong tâm trạng phấn khởi.

Kangjun và bà xã ngoài ngành giải trí chính thức về chung 1 nhà vào tháng 8 năm nay sau 1 hôn lễ lãng mạn. Vợ cựu thành viên C-Clown hiện là người mẫu thể hình kiêm huấn luyện viên yoga. Về phần Kangjun, anh hiện đảm nhận vai trò giám sát hiệu ứng hình ảnh sau khi rời khỏi làng giải trí.

Nam idol vui mừng chia sẻ hình ảnh siêu âm thai nhi tới người hâm mộ

Kangjun kết hôn với 1 huấn luyện viên yoga hồi tháng 8 năm nay

Nguồn: Koreaboo