Karma: Phim Hàn "điên rồ" nhất 2025, plot twist khét lẹt đến tận phút chót

Karma (Nghiệp duyên) chính thức lên sóng trọn bộ 6 tập từ ngày 4/4, là dự án được chuyển thể từ webtoon cùng tên của tác giả Choi Hee Sun – một tác phẩm từng gây sốt nhờ cách khai thác quy luật nhân quả theo lối lạnh lùng, sắc lạnh và đầy tính gợi mở. Chỉ sau một ngày, bộ phim ngay lập tức đứng vị trí số 2 trong Top 10 series tại Việt Nam, chỉ đứng sau When Life Gives You Tangerines.

Đảm nhận vai trò đạo diễn là Lee Il Hyung, người từng ghi dấu ấn với bộ phim điện ảnh A Violent Prosecutor. Đây là lần đầu ông thử sức với một series truyền hình, mang đến cho Karma một nhịp kể vừa mới mẻ, vừa gai góc, nhưng không kém phần sắc sảo. Bộ phim xoay quanh sáu con người tưởng như chẳng có mối liên hệ nào, nhưng dần bị cuốn vào một vòng xoáy định mệnh khởi nguồn từ chính những tội lỗi trong quá khứ.

Quá khứ tội lỗi dần lộ tẩy

Một vụ nổ lớn xảy ra tại tòa nhà bỏ hoang giữa lòng thành phố. Khi công tác cứu hộ tưởng chừng đã hoàn tất, đội cứu hỏa bất ngờ phát hiện một người đàn ông sống sót, toàn thân cháy đen và không thể nhận dạng. Bác sĩ Joo Yeon (Shin Min Ah) chết lặng khi thấy tên bệnh nhân – Park Jae Yeong (Lee Hee Joon), một bóng ma từ quá khứ cô từng muốn quên. Mười lăm ngày trước, Jae Yeong là gã đàn ông trung niên khốn khổ, sống bằng nghề giao hàng và cờ bạc tiền ảo, bị xã hội đen truy sát vì món nợ lớn. Khi phát hiện hợp đồng bảo hiểm nhân thọ 500 triệu won của cha mình, hắn lập kế hoạch sát hại ông để nhận tiền bảo hiểm, nhờ Jang Gil Ryong (Kim Sung Kyun) thực hiện trong một con hẻm vắng. Nhưng kế hoạch thất bại, cha hắn biến mất, không tìm thấy xác, và cảnh sát cho biết có nhân chứng.

Ở một nhánh truyện khác, Han Sang Hoon (Lee Kwang Soo) và Yoo Jung (Gong Seung Yeon) đang du lịch ở vùng núi thì vô tình gây tai nạn chết người sau một đêm say xỉn. Quá sợ hãi, họ chọn giấu nhẹm sự việc, không ngờ đã bị Kim Beom Jun (Park Hae Soo) chứng kiến. Khi cặp đôi đề nghị chia tiền để bịt miệng ông ta, họ vô tình châm ngòi cho một chuỗi sự kiện đen tối, nơi lòng tham và nỗi sợ khiến tất cả trượt dài vào bi kịch không lối thoát.

Ở hai tập đầu, các nhân vật xuất hiện như những mảnh đời rời rạc, không có bất kỳ điểm giao nhau nào rõ ràng. Tuy nhiên, điểm chung của những tuyến truyện này đều xoay quanh một chủ đề xuyên suốt: sự tha hóa của con người trước nỗi sợ và khát vọng sống còn. Park Jae Yeong đại diện cho những kẻ bị xã hội vứt bỏ – một người con toan tính sát hại chính cha mình để đổi lấy tự do. Ngược lại, Han Sang Hoon và Yoo Jung là hai người trẻ tưởng chừng thành công và tử tế, nhưng chỉ một cú va chạm ngoài ý muốn cũng đủ khiến họ chọn lối đi sai lầm, rồi dấn sâu vào bi kịch. Phim đặt người xem vào tình thế khó xử về mặt đạo đức – khi cái ác không đến từ những nhân vật máu lạnh mà từ chính nỗi sợ bản năng và lòng tham con người.

Bắt đầu từ tập 3, mọi thứ dần được sáng tỏ và rõ ràng hơn. Tưởng chừng như 6 con người này đều đang sống trong những thực tại tách biệt, nhưng tất cả dần được kết nối bởi một vụ tai nạn bí ẩn – sợi dây vô hình nhưng dai dẳng, kéo các số phận lại gần nhau một cách lạnh lùng và tàn nhẫn. Khi những lớp vỏ dối trá, toan tính và lương tri bị bóc trần, ta bắt đầu thấy được “mối duyên” của họ – nhưng không phải là duyên lành, mà là nghiệt duyên. Mỗi người đều đang mang trong mình một thứ tội lỗi chưa từng được rửa sạch, và số phận thì chẳng ngại đòi lại những món nợ cũ. Karma dựng nên một thế giới nơi nhân quả không chừa một ai, nơi mà những sự tình cờ chỉ là vỏ bọc cho một vòng xoáy nghiệt ngã đã được sắp đặt từ lâu.

Plot-twist bất ngờ

Karma mang cách kể chuyện phi tuyến tính, từ đó tố tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt. Sáu mảnh đời tưởng như không liên quan đến nhau, nhưng lại được kết nối một cách tinh vi, như thể một sợi chỉ đỏ định mệnh đang tự tay dệt nên chúng. Những câu chuyện cá nhân hòa quyện vào nhau một cách liền mạch, không có sự chuyển cảnh lạc nhịp hay khớp nối lỏng lẻo, mỗi chi tiết đều khắc họa một thực thể đen tối hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng, khi tất cả những bi kịch và quyết định tưởng như ngẫu nhiên lại tạo nên một chuỗi nhân quả không thể tránh khỏi. Mỗi hành động, mỗi quyết định trong phim như một quân domino, và khi một quân đổ, cả chuỗi nghiệp chướng bắt đầu sụp đổ theo, đưa người xem vào một cuộc hành trình đầy căng thẳng và bất ngờ.

Đây không phải là một series dễ dàng để xem qua loa hay giải trí trong lúc rảnh rỗi. Nó đòi hỏi người xem phải thật sự chú ý, kiên nhẫn và sẵn sàng đắm chìm trong một thế giới đầy căng thẳng mà bộ phim xây dựng. Điểm ấn tượng nhất của phim nằm ở cách kể chuyện lạnh lùng, chính xác như một lưỡi dao mổ xẻ tâm lý con người – nơi mọi cú twist không đơn thuần để gây sốc mà được tính toán kỹ lưỡng, gài cắm chặt chẽ từ đầu đến cuối. Mỗi bước ngoặt, mỗi sự phản bội hay bí mật hé lộ đều được dẫn dắt mượt mà, đẩy người xem liên tục rơi vào cảm giác tưởng đã nắm bắt được toàn bộ câu chuyện, rồi lập tức nhận ra mình chỉ mới thấy phần nổi của tảng băng.

Plot twist ám ảnh nhất của phim nằm ở sự lật mặt ngoạn mục của kẻ tưởng chừng chỉ là nhân chứng vô hại trong một vụ tai nạn – hóa ra lại chính là kẻ đạo diễn đứng sau mọi bi kịch. Hắn không đơn thuần quan sát mà âm thầm sắp đặt từng chi tiết, dựng nên cả một chuỗi sự kiện như một vở kịch đen tối, đẩy các nhân vật vào thế đường cùng để rồi từng bước thao túng và tống tiền họ. Cái ác trong phim không gào thét hay lộ diện rõ ràng, mà len lỏi qua từng quyết định sai lầm, từng khoảnh khắc yếu đuối – để cuối cùng khi tấm màn được kéo lên, người xem mới rùng mình nhận ra: tất cả đều nằm trong bàn tay của một kẻ thao túng thâm hiểm, lạnh lùng và đầy toan tính.

Diễn xuất ấn tượng

Cùng với đó, sức mạnh của Karma không chỉ đến từ cốt truyện đầy lôi cuốn và những cú twist khéo léo mà còn từ dàn diễn viên tài năng, mỗi người đều góp phần làm cho bộ phim trở nên khó quên và ấn tượng. Park Hae Soo, sau thành công vang dội trong Squid Game đã có một sự trở lại mạnh mẽ với một vai diễn mới đầy bí ẩn. Anh hóa thân thành một nhân chứng nắm giữ chìa khóa cho toàn bộ câu chuyện, mang đến một diễn xuất sắc bén và vô cùng thuyết phục, khi mỗi biểu cảm đều chứa đựng những tầng nghĩa sâu sắc.

Shin Min Ah không chỉ hóa thân thành một bác sĩ với vẻ ngoài dịu dàng mà còn khắc họa một nhân vật mang trong mình vết thương lòng sâu thẳm, sự giằng xé nội tâm của cô được thể hiện đầy cảm xúc khiến người xem phải đồng cảm. Những cái tên như Kim Sung Kyun, Lee Kwang Soo, Gong Seung Yeon hay Lee Hee Joon đều mang đến những màu sắc riêng biệt cho bộ phim. Mỗi người đều có một vai trò đặc biệt trong việc tạo dựng bức tranh tổng thể về những con người sống trong nghịch cảnh: từ sự tuyệt vọng, khổ đau cho đến sự lạnh lùng, cứng rắn.

Những sự khác biệt trong cách xây dựng nhân vật đã khiến cho Karma trở nên càng thêm đặc sắc, không chỉ đơn giản là một bộ phim với cốt truyện gay cấn, mà còn là một tác phẩm mang đậm tính nhân văn, khắc họa những mặt trái của con người trong những tình huống cực đoan. Tất cả các diễn viên đều đã góp phần tạo nên một tác phẩm tinh tế và lôi cuốn, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người xem.

Phim vẫn có thể làm tốt hơn nữa

Một trong những điểm yếu của Karma là việc bộ phim có quá nhiều nhân vật và câu chuyện, nhưng lại chỉ được giải quyết trong 6 tập ngắn ngủi. Điều này khiến cho nhiều mảng của câu chuyện trở nên rối rắm và có phần tham lam, khi không có đủ thời gian để phát triển đầy đủ các tuyến nhân vật và tình tiết. Với sự tham vọng lớn trong việc kể một câu chuyện đa chiều, bộ phim đôi khi không thể cân bằng được giữa các yếu tố, khiến cho một số mạch truyện bị gấp gáp hoặc chưa được khai thác hết tiềm năng.

Nhiều phần trong phim, thay vì mang đến sự gay cấn và hấp dẫn, lại có phần lê thê và dài dòng, khiến người xem có thể cảm thấy mệt mỏi khi phải theo dõi. Các tình tiết được mở ra một cách từ từ, nhưng không phải lúc nào cũng tạo được sự lôi cuốn mạnh mẽ. Bên cạnh đó, dù có những đoạn cao trào nhất định, nhưng chúng lại không thực sự gây ấn tượng mạnh mẽ hay đủ độ kịch tính để mang lại cảm giác thỏa mãn cho người xem.

Chấm điểm: 3,5/5

Nhìn chung, Karma mang lại một làn gió mới, không chỉ bởi cốt truyện đầy kịch tính mà còn vì sự hoàn hảo trong cách xử lý tình tiết và xây dựng nhân vật. Mỗi nhân vật đều có một chiều sâu tâm lý phức tạp, không đơn giản là những hình mẫu dễ đoán hay chỉ làm nền cho câu chuyện đằng sau. Thay vào đó, mỗi người đều mang trong mình một nỗi đau, một bí mật và những quyết định có thể thay đổi cả cuộc đời của họ.

Thông điệp của phim về nghiệp báo được khắc họa thấm thía qua từng hành vi và lựa chọn – nơi sai lầm không đứng một mình, mà kéo theo chuỗi hậu quả nghiệt ngã không thể xóa bỏ. Các nhân vật không bị trừng phạt bởi tòa án hay cảnh sát, mà bởi chính nỗi sợ hãi, sự dằn vặt và vòng xoáy hệ lụy do họ tự đẩy mình vào khi cố che giấu tội lỗi. Ngay cả kẻ thao túng mọi bi kịch cũng không thể thoát khỏi cái bẫy mình giăng, như một vòng luân hồi của nghiệp báo: âm thầm, chậm rãi nhưng không buông tha ai. Bộ phim không giảng đạo hay áp đặt luân lý, mà để cho quả báo tự cất tiếng – qua từng quyết định, từng bước trượt dài vào tội lỗi, để rồi mỗi nhân vật đều phải đối mặt với cái giá của chính mình.