Karina (aespa) xả ảnh sắc vóc đỉnh cao, đẹp thế nào mà G-Dragon phải like rồi bỏ tim vội?

Karina (aespa) là 1 trong những nữ idol hot nhất hiện nay. Cô sở hữu khả năng trình diễn xuất sắc cùng nhan sắc đẹp vô thực, được mệnh danh là "mỹ nhân AI". Mỗi bài đăng của Karina đều thu hút đến hàng triệu lượt "thả tim", và bài đăng mới nhất của cô đã thu hút 1 nhân vật đặc biệt nhấn like. Đó chính là thủ lĩnh BIGBANG - G-Dragon.

Trong bài đăng mới nhất, Karina khoe khéo gương mặt đẹp sắc sảo, vóc dáng quyến rũ ở hậu trường quay MV Welcome To My World. Rất nhanh chóng, netizen soi được G-Dragon cũng nhấn like những bức ảnh của Karina nhưng nhanh chóng bỏ "thả tim". Từ đây netizen đã dấy lên những tranh cãi xoay quanh hành động của trưởng nhóm BIGBANG.

G-Dragon "thả tim" ảnh của Karina nhưng đã nhanh chóng bỏ like để tránh ồn ào

"Mỹ nhân AI" đình đám Kpop thả dáng trước biển xanh tuyệt đẹp. Karina nổi tiếng sở hữu nhan sắc vô thực, vóc dáng cực chuẩn bất chấp ảnh chưa chỉnh sửa

Cận cảnh gương mặt đẹp sắc sảo như đồ họa của trưởng nhóm aespa

Nhiều fan vốn không lạ gì chuyện G-Dragon hay đi "like dạo", nên với họ đây hoàn toàn không phải hành động to tát. Thậm chí những fan này còn thích thú với tương tác của G-Dragon và đàn em, cho rằng trưởng nhóm BIGBANG "thả tim" vì ảnh của Karina rất đẹp.

Nhưng cũng có 1 số ít fan quá khích công kích Karina, tạo nên những tin đồn không đáng có. Tại Kpop, các idol khác giới thường rất hạn chế tương tác với nhau trên mạng xã hội, nhằm tránh những tranh cãi và đồn đoán không đáng có. Chính vì vậy nên rất có thể G-Dragon nhanh chóng bỏ like để tránh ồn ào. Hiện tại, cú "like dạo" của G-Dragon vẫn là chủ đề được netizen bàn tán sôi nổi.

G-Dragon thường xuyên "like dạo" nên fan không còn thấy lạ lẫm

Nguồn: Koreaboo