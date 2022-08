Kanye West bị John Legend "cạch mặt"

Trong buổi phỏng vấn mới đây trên The Axe Files, John Legend đã nhắc tới tình bạn giữa anh và Kanye West . Theo đó, anh khẳng định cả hai đã không còn thân thiết như trước do quan điểm chính trị khác biệt.

"Chúng tôi không còn là bạn bè như xưa nữa", giọng ca All Of Me thẳng thắn chia sẻ, "Tôi nghĩ vì những bất đồng của chúng tôi về việc Kanye tranh cử Tổng thống. Tôi cảm thấy điều này quá sức để chúng tôi duy trì tình bạn".

John Legend và Kanye West từng là hai người bạn thân và đồng nghiệp trong nhiều năm, từng cùng nhau đồng hành trong hàng loạt ca khúc. Nam rapper từng sản xuất âm nhạc cho một số bài hát của John Legend. Thậm chí, vào năm 2005, cả hai cùng kết hợp trong ca khúc Number One. Đến năm 2008, cả hai lại góp giọng cho It's Over. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên căng thẳng sau khi nam ca sĩ 43 tuổi không ủng hộ quyết định tranh cử Tổng thống Mỹ của Kanye vào năm 2020.

"Ạnh ấy tỏ ra buồn bực vì tôi không ủng hộ quyết định này, dù sao cũng là điều dễ hiểu thôi", John Legend chia sẻ, "Tôi cũng không phải người duy nhất phản đối nhưng anh ấy vẫn không vui vì điều này. Kể từ đó chúng tôi không còn thân thiết nữa".

Theo People