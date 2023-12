Kai Đinh kết hợp cùng Hoàng Thuỳ Linh và GREY D trong ca khúc mới

Trong Teaser Audio của Trái Đất Ôm Mặt Trời, Kai Đinh đã hé lộ một phần điệp khúc bắt tai do Hoàng Thùy Linh thể hiện. Phần lời của ca khúc đậm chất tự sự, được Kai Đinh đưa vào những hình ảnh ẩn dụ, so sánh thú vị và nên thơ: "Anh cứ ôm bao hi vọng nhìn về phía em, dù nơi chúng ta là ngày với đêm. Tình yêu ấy vô vọng như nỗi nhớ dịu êm, trái đất nhìn về mặt trời. Trái tim anh cũng như mọi vì tinh tú, cứ thế xoay mãi theo vũ trụ. Đuổi theo ánh sáng của mặt trời mà cứ xa vời suốt đời".

Ca khúc Trái Đất Ôm Mặt Trời được Kai Đinh ấp ủ từ 6 năm trước, nhưng chỉ vừa bắt tay hoàn thiện trong thời gian gần đây. Kai Đinh chia sẻ: "Kai rất muốn cùng những người bạn âm nhạc của mình làm nên những dự án mang đến cho khán giả thanh âm đủ sức an ủi, xoa dịu trái tim mọi người. Kai rất biết ơn và hạnh phúc với những thành tích mà Để Tôi Ôm Em Bằng Giai Điệu Này đã đạt được. Hiện tại, Kai rất muốn được giới thiệu với khán giả dự án mới mang tên #Ôm2. Kai muốn mang đến cho mọi người một không gian âm nhạc rộng lớn, tạo cảm giác 'vũ trụ' hơn".

Kai Đinh kết hợp cùng Hoàng Thuỳ Linh và GREY D

Trước đó, ca khúc Để Tôi Ôm Em Bằng Giai Điệu Này ra mắt vào tháng 12/2022 đã đạt Top 1 Apple Music, thu về hơn 25 triệu views trên YouTube, có sức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội nhờ giai điệu nhẹ nhàng và ca từ ấm áp, mang lại cảm giác chữa lành cho người nghe. Trên nền tảng Spotify, hiện tại, ca khúc Để Tôi Ôm Em Bằng Giai Điệu Này đã cán mốc hơn 12 triệu lượt nghe, lọt Top Bài hát Việt 2023 và nhiều playlist phổ biến khác của Spotify. Đồng thời, ca khúc Để Tôi Ôm Em Bằng Giai Điệu Này cũng lọt Top Song of 2023 tại Việt Nam của Apple Music.

Không đơn thuần là một bài hát về tình yêu đôi lứa, Để Tôi Ôm Em Bằng Giai Điệu Này hướng đến tình cảm giữa những con người bình thường dành cho nhau được diễn đạt qua một cái ôm - hành động tưởng chừng đơn giản lại ẩn chứa sức mạnh phi thường. Câu chuyện trong ca khúc cũng không "đao to búa lớn" mà chỉ như lời tự sự rất bình thản, kể về cuộc sống thường nhật của một người sớm tối tự mình sống cuộc đời của một người lớn. Tiếp tục gửi đến một "cái ôm" bằng âm nhạc thông qua sáng tác mới Trái Đất Ôm Mặt Trời, Kai Đinh hứa hẹn sẽ dành tặng khán giả những giai điệu sâu lắng, dịu dàng trong dịp cuối năm 2023.