Jungkook (BTS) gây bão với hình ảnh ma mị, quyến rũ

Mới đây, những hình ảnh trong cuốn sách ảnh "Me, Myself and Jungkook - Time Difference" đã được hé lộ. Trong loạt ảnh được công bố, thành viên BTS mê hoặc người xem với tạo hình ma cà rồng quyến rũ.

Jungkook hoá ma ca rồng quyến rũ trong sách ảnh "Me, Myself and Jungkook - Time Difference" Với concept đấu tranh để chấp nhận những thay đổi trong cuộc sống của mình, Jungkook đã minh họa một câu chuyện tuyệt đẹp thông qua hình ảnh. Sản phẩm này thuộc dự án sách ảnh của BTS. Dự án gồm 8 cuốn sách ảnh trong đó 7 cuốn dành riêng cho từng thành viên và một cuốn sẽ có sự góp mặt của cả nhóm. Mỗi cuốn sách có 80 trang này sẽ được liên kết với nhau bằng những bức ảnh cuối cùng. Đây sẽ là gợi ý về thành viên cùng nhóm tiếp theo sẽ được giới thiệu. BTS sẽ phát hành sách ảnh đầu tiên của Jungkook vào ngày 1/9. Hiện, BTS đang tập trung cho các dự án cá nhân của từng thành viên sau khi phát hành album "Proof". "Proof" trụ trên bảng xếp hạng Billboard 200 9 tuần liên tiếp, thăng hạng lên vị trí thứ 59. Bên cạnh đó, ca khúc hợp tác của Jungkook với Charlie Puth, “Left & Right" xếp thứ 48 trên bảng xếp hạng Hot 100 7 tuần liên tiếp.